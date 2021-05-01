Рано поверили в Гончаренко. «Сочи» выиграл в Краснодаре» и удержался в гонке за еврокубки

Помимо этого хозяева были очень мотивированы тем фактом, что эта игра стала прощальной домашней для Маркуса Берга (вышел в основе), Ари (появился на замену за минуту до конца) и Руслана Камболова (остался вне заявки). Об этом сообщили сами «горожане». К слову, со своими бывшими уже футболистами пришел попрощаться замеченный на трибунах Мурад Мусаев. Да и в целом в нынешнем сезоне краснодарцам терять нечего, кроме чести, а Виктору Гончаренко надо строить новый коллектив, для чего требуется результат, чтобы игроки видели, что тренер ведет их в верном направлении.

Однако задача усложнялась серией потерь, особенно в центре обороны. Иван Миладинович пропускал матч из-за дисквалификации, а его сменщики Иван Новосельцев и Эмануэль Маммана травмированы. Так что ворота Николая Заболотного (он вышел вместо травмированного Сослана Джанаева) пришлось защищать молодому Даниле Прохину и Тимофею Маргасову (помимо Михи Мевля). А в средней линии не оказалось Ибрагима Цаллагова (дисквалификация), Ивелина Попова, Жоаозиньо (он вышел во втором тайме, но из-за травмы не смог доиграть до конца) и Никиты Бурмистрова.

Сочинцы вышли на краснодарское дерби, зная о том, что сразу два соперника потеряли очки. Только «Рубин» одержал победу, так что игроки Владимира Федотова четко видели перед собой еврокубковые перспективы и были очень настроены на победу.

Мотивация гостей оказалась выше. Уже на четвертой минуте Кирилл Заика нашел в штрафной Артура Юсупова, а тот здорово вырезал мяч в центр на Антона Заболотного, удар которого Дмитрий Стоцкий заблокировал локтем. Арбитр Иван Сиденков после подсказки VAR сходил к монитору и назначил пенальти. Кристиан Нобоа у 11-метровой отметки превращается в киллера, Матвею Сафонову не помог даже пружинный прыжок практически в самый угол.

Открыв счет, гости спокойно отошли на свою половину поля, застегнувшись на все пуговицы. «Быки» много владели мячом, игравшие крайних защитников Стоцкий (справа) и Тони Вилена (левый) прописались в районе финальной трети, позиционных подходов было бесконечное количество, однако не только до остроты, но даже до доставки мяча в штрафную дело почти не доходило. Краснодарцы частили с неподготовленными подачами, да и зацепиться за них, кроме Берга, было некому, но за шведом защитники «Сочи» присматривали надежно.

После вдохновляющего матча в Казани мы писали, что игроки Гончаренко продемонстрировали признаки выздоровления – здорово комбинировали, хорошо держали мяч и регулярно создавали опасные моменты, но на сей раз им крайне не хватало разнообразия и непредсказуемости. Свою роль сыграл и перекос на левый фланг, где действовавшие Вилена и Виктор Классон в разы превосходят в креативе своих товарищей по правому краю Стоцкого и Алексея Ионова.

СТРАННОЕ УДАЛЕНИЕ КАБЕЛЛА СТАЛО КЛЮЧЕВЫМ

После перерыва «Краснодар» предстал уже более заряженным. Стало больше движения напротив ворот «Сочи», однако стиль остался примерно тем же – хозяева большими силами приходили к чужой штрафной и начинали туда набрасывать в надежде, что кто-нибудь из партнеров продавит оппонента. Это давление, чем-то напоминающее навал в конце матча, и привело к ответному голу – заработавший пенальти Стоцкий здорово набежал к отскочившему мячу и неотразимо пробил в ближний угол от перекладины.

Этот гол показал, что нынешний «Краснодар» похож на бутылку шампанского, которую растрясали на протяжении получаса. Как из бутылки после выстрела пробкой в потолок из бутылки выходит вся пена, так из «быков» уходит страсть. Преимущество хозяев сохранилось, но стало инертным и даже иллюзорным. «Барсы» периодически отодвигали игру от своих ворот и как минимум не менее опасно атаковали ворота Сафонова, вынудив его пару раз проявить все мастерство.

Гончаренко попытался взбодрить команду заменами, но игру ему сломало очередное удаление у «Краснодара» в сезоне. И было оно странным. Реми Кабелла действительно немного подтолкнул выбегавшего с мячом из своей штрафной Нобоа, но за желтую карточку этот фол тянет с огромным трудом. Не знаю, что там скажут эксперты по судейству, но по-футбольному это чушь, а не фол, лишающий команду игрока.

Всего через шесть минут Антон Заболотный уложил второй мяч в сетку Сафонова, а уже в компенсированное время Нобоа с острого угла после отличного дриблинга смешно пробил вратаря, от рук которого мяч влетел в сетку. Наполовину это был автогол. Так «Сочи» одержал отчасти сенсационную победу, поддержавшую еврокубковые амбиции команды Владимира Федотова. А «Краснодар» впервые в истории не может выиграть в РПЛ уже пять матчей подряд.

РПЛ. 28-й тур

«Краснодар» - «Сочи» - 1:3 (0:1)

Голы: Нобоа, 6 – 0:1. Стоцкий, 59 – 1:1. А. Заболотный, 85 – 1:2. Нобоа, 90+4 – 1:3.

«Краснодар»: Сафонов, Стоцкий (Смольников, 78), Мартынович, Кайо, Вилена, Олссон, Газинский (Ари, 89), Ионов (Уткин, 78), Кабелла, Классон (Вандерсон, 67), Берг.

«Сочи»: Н. Заболотный, Маргасов, Мевля, Прохин, Заика (Набиуллин, 89), Пруцев, Нобоа, Терехов, Руденко (Жоаозиньо, 65; Барсов, 83), Юсупов, А. Заболотный (Дуганжич, 90).

Предупреждения: Стоцкий, 5. Пруцев, 14. Кабелла, 49. Терехов, 61. Юсупов, 80.

Удаление: Кабелла, 79 (2 жк).

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).