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Виктор Гончаренко: Хотелось бы, чтобы игроки выходили на замену более агрессивно
01 мая 22:07
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Краснодар»

Виктор Гончаренко: Хотелось бы, чтобы игроки выходили на замену более агрессивно

После матча 28-го тура чемпионата России «Краснодар» - «Сочи» (1:3) главные тренеры команд Виктор Гончаренко и Владимир Федотов подвели его итоги.

- Поделитесь впечатлениями о матче, - вопрос Гончаренко.
- После того, как мы пропустили с пенальти, быстро выправили ситуацию и оправились от удара. До удаления мы хорошо контролировали игру, пробовали найти опасные зоны, чтобы выходить на ударные позиции. Где-то это удавалось, где-то не удавалось. Может скорости движения мяча не хватало или не стандартных действий. После удаления уже пошла совсем другая игра.

- Стало ли удаление ключевым фактором в исходе матча?
- Мы могли бы до этого удаления попробовать забить второй мяч, подходы у нас были. А когда пропускаешь с пенальти, и потом получаешь красную карточку, это двойной удар, от которого сложно оправиться. Хотелось бы, чтобы команда это делала. Тот характер, который был на поле, это то, что нам надо в дальнейшем. Хотелось бы, чтобы игроки выходили на замену более агрессивно, имею в виду тех ребят, которые пробуют усилить нас во втором тайме.

- По ходу сезона игроки «Краснодара» получили много красных карточек. Как можно решить проблему?
- Если открыть онлайн результаты всех европейских чемпионатов, то видишь, что все команды их получают. Это тенденция и мы не понимаем из чего многие карточки берутся. Дело не в «Краснодаре», а стиле судейства, которое есть. Нам не дали ответа, почему среди всех мировых чемпионатов, РПЛ поднялась на второе – третье место по желтым карточкам. У нас есть такая информация, а ответа нет.

- Какой настрой и задачи в оставшихся матчах у «Краснодара»?
- Мы должны продолжить делать то, что есть. Сейчас все более качественно, по сравнению с тем, как мы начинали. Зона уверенности у нас хорошая. Качество команды высокое и мы должны продолжать играть на победу.

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- Поделитесь эмоциями после матча, - вопрос Федотову.
- Было хорошее начало, когда мы забили мяч. Активный первый тайм получился. Было очень много передач в переходных фазах, передач с фланга. Все это делал соперник, и нам было непросто. Но мы уверенно с этим справлялись, оказывали давление. Было сложно, но мы успевали. Второй тайм в нашем исполнении получился такой, как нам не свойственно. Мы не успевали расставляться, не успевали находить решения. Теряли мяч. Это был проблемой в первом тайме. Во втором тайме, казалось бы, соперник делал то же самое: обострял, много подавал с фланга, мы справлялись, но не успели заблокировать удар Стоцкого. В футболе так бывает. Соперник немного выдохнул, Кабелла допустил нарушение. Мы включились, и все пришло к логическому завершению. Я бы отметил желание «Краснодара» вдесятером выиграть этот матч. Это сослужило им плохую службу. Они стали раскрываться, появились зоны в обороне, чем мы и воспользовались.

- Почему в этом матче капитанскую повязку получил именно Николай Заболотный?
- Потому что Николай - корифей этой команды. У него пост номер один. Было принято решение, что капитанская повязка по праву достанется ему.

- Почему вы не поставили на эту игру бывшего краснодарского голкипера Адамова и рассматривали ли такой вариант?
- Мы думали об этом. Но в футболе есть такое правило, что победный состав не меняют.

- Какой «Краснодар», Мусаева или Гончаренко, легче обыгрывать?
- Это некорректный вопрос. Здесь всегда интересно и сложно. В команде собраны отличные футболисты. У «Краснодара» хорошая командная игра. Тяжело всегда.

- Что с Жоаозинью? Насколько у него тяжелая травма?
- Получается, это новый рецидив предыдущей травмы. Прошло достаточно времени, но запредельная нагрузка и возраст требуют чуть больше времени на восстановление. Но у нас не было другого выхода. Поэтому он сегодня появился на поле. Да, мы рисковали, и получилось, что в этом плане немного поспешили. Хотя он уже достаточно времени провел в основных тренировках и чувствовал себя хорошо. Никакие последствия травмы его не беспокоили. Так бывает.

- Вы видели, что болельщики «Сочи» были на матче. Что им можете сказать?
- Мы встречали их, когда прилетели. Сегодня их поддержка были для нас важна. Это двенадцатый игрок. Они нас поддерживали сегодня. Я всегда говорил, что футбол для них. Та самоотверженность, которую ребята сегодня проявляли, сражаясь за эту победу, для наших болельщиков. У нас много фанатов и с каждым днем их становится все больше.

источник: «Советский спорт»
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