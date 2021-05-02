Смерть Марадоны – на совести врачей. К такому выводу пришла специальная комиссия

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Италия - Серия А 1-й тайм, 17' Лацио 0 Дженоа 0 П1 1.40 Х 5.20 П2 7.10
Россия - Премьер-Лига 14:00 Химки 0 Урал 0 П1 2.45 Х 3.40 П2 3.00
Франция - Лига 1 14:00 Бордо 0 Ренн 0 П1 4.80 Х 4.20 П2 1.70
Испания - Примера 15:00 Вальядолид 0 Бетис 0 П1 3.40 Х 3.40 П2 2.25
Испания - Сегунда 15:00 Фуэнлабрада 0 Картахена 0 П1 2.05 Х 3.00 П2 4.40
Италия - Серия А 16:00 Сассуоло 0 Аталанта 0 П1 6.30 Х 5.00 П2 1.48
Италия - Серия А 16:00 Наполи 0 Кальяри 0 П1 1.34 Х 5.50 П2 9.30
Франция - Лига 1 16:00 Брест 0 Нант 0 П1 2.80 Х 3.30 П2 2.65
Португалия - Сегунда 16:00 Визела 0 Фейренсе 0 П1 2.03 Х 3.30 П2 3.60
Франция - Лига 1 16:00 Ним 0 Реймс 0 П1 2.20 Х 3.40 П2 3.50
Англия - Премьер-лига 16:00 Ньюкасл Юнайте 0 Арсенал 0 П1 3.80 Х 3.70 П2 2.00
Италия - Серия А 16:00 Болонья 0 Фиорентина 0 П1 3.00 Х 3.30 П2 2.50
Франция - Лига 1 16:00 Лорьян 0 Анже 0 П1 1.85 Х 3.70 П2 4.40
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Франция - Лига 1 16:00 Дижон 0 Метц 0
Россия - Премьер-Лига 16:30 Ростов 0 Тамбов 0 П1 1.12 Х 10.5 П2 21.0
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Испания - Примера 17:15 Вильярреал 0 Хетафе 0 П1 2.10 Х 3.10 П2 4.20
Португалия - Сегунда 18:00 Ковильян 0 Лейшойнш 0
Франция - Лига 1 18:05 Монпелье 0 Сент-Этьен 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.75
Аргентина - Примера 18:10 Дефенса и Хуст 0 Унион 0 П1 3.30 Х 3.30 П2 2.12
Аргентина - Примера 18:10 Индепендьенте 0 Атлетико Тукум 0
Англия - Премьер-лига 18:30 Манчестер Юнай 0 Ливерпуль 0 П1 2.85 Х 3.50 П2 2.55
Италия - Серия А 19:00 Удинезе 0 Ювентус 0 П1 6.90 Х 4.80 П2 1.46
Россия - Премьер-Лига 19:00 Зенит 0 Локомотив М 0 П1 1.60 Х 4.40 П2 5.40
Испания - Сегунда 19:15 Кастельон 0 УД Логроньес 0 П1 2.85 Х 2.85 П2 2.90
Испания - Сегунда 19:15 Леганес 0 Спортинг Хихон 0 П1 2.23 Х 2.90 П2 3.90
Испания - Примера 19:30 Гранада 0 Кадис 0 П1 1.86 Х 3.40 П2 4.90
Португалия - Сегунда 20:00 Каза Пия 0 Академику 0
Смерть Марадоны – на совести врачей. К такому выводу пришла специальная комиссия
02 мая 12:39
автор: Степан Охотников
автор фото: Twitter GeGlobo

Смерть Марадоны – на совести врачей. К такому выводу пришла специальная комиссия

Диего Марадона мог бы быть жив и сегодня, если бы врачи оставили его в больнице, а не перевезли домой после операции.

Легендарный аргентинский футболист умер от острой сердечной недостаточности в ноябре прошлого года. Специальная комиссия, созданная в рамках расследования обстоятельств кончины Марадоны, считает, что это случилось из-за того, что ему разрешили вернуться домой после операции на мозге, сделанной из-за субдуральной гематомы, а не оставили на стационарном лечении.

Комиссия пришла к выводу, что медицинская бригада действовала «неадекватно и безрассудно». В отчете говорится, что признаки опасности для жизни Марадоны были проигнорированы.

В работе комиссии принимали участие 20 человек, в том числе кардиолог, физиологи и токсиколог. Выводы экспертов ставят под удар репутацию, а, возможно, и свободу врача Диего Леопольдо Луке и его психиатра Агустины Косачов. Оба проходят подозреваемыми по делу о неоказании Марадоне медицинской помощи вовремя и должным образом.

Есть вероятность, что дело может быть переквалифицировано по статье «Убийство» с приговором до 25 лет, если будет доказано, что они знали, что Диего может умереть, но ничего не сделали, чтобы этого избежать. В домах Луке и Косачов сразу после кончины легендарного футболиста прошли обыски и выемка документов. Луке обвинил следователей в попытке найти козла отпущения.

Отчет комиссии уже попал в прессу. В нем говорится: «Действия медицинской бригады, ответственной за лечение Марадоны, были неадекватными, несовершенными и опрометчивыми. Мы не можем утверждать, что Марадона не умер бы, если бы за ним должным образом ухаживали в больнице, учитывая его историю болезни в дни, предшествовавшие смерти. Однако мы считаем, что у него было бы больше шансов выжить в условиях стационара».

Комиссия также пришла к выводу, что Марадона был не полностью психически вменяемым и не совсем владел своими ментальными способностями после того, как 2 ноября его поместили в больницу города Ла-Плата, где у него была обнаружена субдуральная гематома.

В докладе говорится, что Диего начал умирать за 12 часов до того, как был объявлен мертвым, но «признаки риска для жизни, которые демонстрировал пациент, были проигнорированы». Взятые анализы показали, что на момент смерти у него не было следов алкоголя или наркотиков, но он страдал от серьезных проблем с сердцем, печенью и почками.

В анализах также был обнаружен коктейль из рецептурных лекарств, включая кветиапин, венлафаксин и леветирацетам, которые используются для лечения депрессии, панической атаки и эпилепсии. Некоторые из препаратов, обнаруженных в организме Марадоны, могут вызывать аритмию, но никаких следов лекарств от болезни сердца, от которой он страдал, не было найдено.

В понедельник отчет после двухмесячного расследования будет передан государственным обвинителям.

источник: «Советский спорт»
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