Смерть Марадоны – на совести врачей. К такому выводу пришла специальная комиссия

Легендарный аргентинский футболист умер от острой сердечной недостаточности в ноябре прошлого года. Специальная комиссия, созданная в рамках расследования обстоятельств кончины Марадоны, считает, что это случилось из-за того, что ему разрешили вернуться домой после операции на мозге, сделанной из-за субдуральной гематомы, а не оставили на стационарном лечении.

Комиссия пришла к выводу, что медицинская бригада действовала «неадекватно и безрассудно». В отчете говорится, что признаки опасности для жизни Марадоны были проигнорированы.

В работе комиссии принимали участие 20 человек, в том числе кардиолог, физиологи и токсиколог. Выводы экспертов ставят под удар репутацию, а, возможно, и свободу врача Диего Леопольдо Луке и его психиатра Агустины Косачов. Оба проходят подозреваемыми по делу о неоказании Марадоне медицинской помощи вовремя и должным образом.

Есть вероятность, что дело может быть переквалифицировано по статье «Убийство» с приговором до 25 лет, если будет доказано, что они знали, что Диего может умереть, но ничего не сделали, чтобы этого избежать. В домах Луке и Косачов сразу после кончины легендарного футболиста прошли обыски и выемка документов. Луке обвинил следователей в попытке найти козла отпущения.

Отчет комиссии уже попал в прессу. В нем говорится: «Действия медицинской бригады, ответственной за лечение Марадоны, были неадекватными, несовершенными и опрометчивыми. Мы не можем утверждать, что Марадона не умер бы, если бы за ним должным образом ухаживали в больнице, учитывая его историю болезни в дни, предшествовавшие смерти. Однако мы считаем, что у него было бы больше шансов выжить в условиях стационара».