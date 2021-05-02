«Зенит» выше по подбору футболистов, и выиграет у «Локомотива» с разницей в один мяч»

Двукратный чемпион России по шахматам, истинный футбольный болельщик Евгений Томашевский дал прогноз на ключевой матч 28-го тура РПЛ.
- Несмотря на 11 побед подряд, не верю, что «Локомотив» выиграет, - говорит Евгений Томашевский. Более того, скажу, что «Локомотив» точно не выиграет. Команда играет хорошо, есть результат, но это, скорее, стечение обстоятельств.
- Поясните.
- Удачный календарь и не слишком высокий уровень нашей лиги. Вот сейчас на «Зените» и проверим, насколько силен «Локомотив». Если и «Зенит» обыграют в том же стиле… Но, мне кажется, этого не произойдет.
Теперь вопрос в том, выиграет ли «Зенит»? Леонид Арнольдыч Федун сказал, что будет болеть за питерскую команду. Что, в общем-то, понятно: ничья «Локомотив» вполне устраивает в борьбе со «Спартаком» за второе место. Я не считаю, что этот матч сильно повлияет на борьбу за чемпионство. Ну, выиграет «Локомотив», отрыв сократится до трех очков. «Зенит» в двух последних турах играет с «Уфой» и «Тамбовом». Поэтому сценарий, что «Зенит» упустит первое место, выглядит невероятным. Тут никакой интриги нет.
- Есть еще один фактор, хотя из области ирреального – «Локомотиву» сильно везло в последнее время, залетали невероятные голы.
- Это нам, болельщикам «Спартака», знакомо. Такое было в чемпионском, 2017 году. Идет удачная серия, вещи, которые давались тяжело, вдруг начинают даваться легко. В том числе, и большая доля везения, появляется кураж, залетают невероятные голы.
Возьмем матч «Локомотив» - «Ростов», вроде безоговорочная победа хозяев 4:1.
В первом тайме у «Локо» никакого преимущество не было, забили в начале матча два шальных гола. Затем «Ростов» еще больше прибавил, забил хороший гол, а во втором тайме на авансцену вышел судья.
Еще раз повторю: у «Локомотива» сейчас хорошая команда, но ни до такой степени, что заслужила 11 побед подряд. Никакого заметного доминирования в этих матчах над соперниками точно не было.
- Итак, все равно по правилам нашей футбольной викторины, вам придется сделать прогноз.
- Думаю, «Зенит» все же выиграет в один мяч. По меркам нашего чемпионата, «Зенит» на голову выше всех по подбору футболистов. При прочих равных это имеет решающее значение. Ну, и еще, как болельщик «Спартака», не хотел бы, чтоб матч закончился вничью.
Матч «Зенит» - «Локомотив» пройдет сегодня, 2 мая на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге. Начало – в 19.00 мск.
Вот ориентировочные составы.
«Зенит»: Лунин, Караваев, Сантос, Ракицкий, Ловрен, Барриос, Вендел, Малком, Кузяев, Дзюба, Азмун.
«Локомотив»: Гильерме, Пабло, Чорлука, Рыбчанский, Рыбусь, Крыховяк, Баринов, Мухин, Жемалетдинов, Смолов, Камано.