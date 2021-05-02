«Зенит» выше по подбору футболистов, и выиграет у «Локомотива» с разницей в один мяч»

Двукратный чемпион России по шахматам, истинный футбольный болельщик Евгений Томашевский дал прогноз на ключевой матч 28-го тура РПЛ.

- Несмотря на 11 побед подряд, не верю, что «Локомотив» выиграет, - говорит Евгений Томашевский. Более того, скажу, что «Локомотив» точно не выиграет. Команда играет хорошо, есть результат, но это, скорее, стечение обстоятельств.

- Поясните.

- Удачный календарь и не слишком высокий уровень нашей лиги. Вот сейчас на «Зените» и проверим, насколько силен «Локомотив». Если и «Зенит» обыграют в том же стиле… Но, мне кажется, этого не произойдет.

Теперь вопрос в том, выиграет ли «Зенит»? Леонид Арнольдыч Федун сказал, что будет болеть за питерскую команду. Что, в общем-то, понятно: ничья «Локомотив» вполне устраивает в борьбе со «Спартаком» за второе место. Я не считаю, что этот матч сильно повлияет на борьбу за чемпионство. Ну, выиграет «Локомотив», отрыв сократится до трех очков. «Зенит» в двух последних турах играет с «Уфой» и «Тамбовом». Поэтому сценарий, что «Зенит» упустит первое место, выглядит невероятным. Тут никакой интриги нет.