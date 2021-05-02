Тедеско потерял Максименко, но не имеет права в Туле пропускать. Анонс матча «Арсенал» – «Спартак»

«Спартаку» в последних турах нужны только победы, чтобы сохранять шансы на второе место.
Красно-белые свой поединок в Туле проводят в понедельник, 3 мая. К тому моменту сыграют уже все конкуренты москвичей, но в принципе команде Доменико Тедеско нет нужды на них ориентироваться. Брать надо самим сто процентов очков, иначе можно и текущее третье место потерять. «Рубин» и «Сочи» всего на очко позади, хоть и провели на игру больше.
На выезд спартаковцы отправятся в хорошем настроении после победы в дерби в 27-м туре. Вот только потеряли они из-за перебора желтых карточек своего основного вратаря. Александр Максименко против «Арсенала» не выйдет, и это большая проблема. Оба его сменщика – Артем Ребров и Александр Селихов прилично заржавели без игровой практики. Ребров в октябре сыграл в кубковом матче против «Енисея», но с тех пор в «раме» не появлялся. с Селиховым все еще хуже. Это тревожный момент для игры, которая крайне важна для обеих команд.
Не поможет в Туле москвичам Айртон. Бразилец также перебрал с «горчичниками». Клуб пытался отбить обоих игроков основы, но КДК РФС не стал отменять предупреждения спартаковцам. Заменить на левом фланге обороны Айртона способен Мойзес или, на крайний случай, Зобнин.
Атака красно-белых сейчас в полном порядке. Команда играет результативно, нет сомнений, что ворота хозяев они распечатают. «Спартаку» важно грамотно действовать в обороне. В защите команда нередко допускает необязательные промахи. В отсутствие основного вратаря таких проблем необходимо избежать.
«Арсенал» сражается за то, чтобы удержать место в зоне переходных матчей. Пока туляки идут тринадцатыми в двух очках от «Ротора» и «Уфы». У команды Дмитрия Парфенова при этом игра в запасе, но отобрать очки у красно-белых будет непросто. Класс соперников несопоставим. Это не «Арсенал» может выиграть, а скорее «Спартак» проиграть. Однако хозяева умеют настраиваться на матчи против фаворитов.
Так было в этом сезоне, когда «Арсенал» отбирал дома очки у «Зенита», ЦСКА, «Краснодара», «Сочи», «Динамо». «Спартак» сам по себе хороший раздражитель, а тут еще отступать аутсайдеру некуда. Завершают чемпионат туляки играми с «Рубином», который бьется за еврокубки, и «Уфой». Башкирская команда – прямой конкурент, а играть с ней «Арсеналу» в гостях в заключительном туре. Лучше подстраховаться и не доводить до этого момента решение турнирных вопросов. Потому ставка на матч 3 мая так велика.
У хозяев большие кадровые потери. Из-за желтых карточек встречу с красно-белыми пропустят Гиа Григалава, Даниил Хлусевич и Кирилл Панченко. Из-за удаления в игре с «Ростовом» не поможет «Арсеналу» защитник Тарас Бурлак. Возможно, что в помощь будет тот факт, что сразу десять человек из «Арсенала» имели в свое время отношению к «Спартаку». Кто-то играл в молодежной команде, кто-то в главной, кто-то занимался в спартаковской школе. Семь игроков - Ломовицкий, Рассказов, Сокол, Комбаров, Горбатенко, Коновалов, Пантелеев, плюс Дмитрий Парфенов, играющий тренер Анри Хагуш и помощник главного Юрий Ковтун. Вот и посмотрим, смогут ли они доказать «Спартаку», что и сегодня по-прежнему чего-то стоят.
Ориентировочные составы
«Арсенал»: Шамов, Бауэр, Сокол, Довбня, Рассказов, Костадинов, Кингс Кангва, Чаушич, Ткачев, Пантелеев, Эванс Кангва.
Не сыграют: Хлусевич, Григалава, Панченко, Бурлак
«Спартак»: Ребров, Маслов, Жиго, Джикия, Мозес, Крал, Умяров, Промес, Зобнин, Соболев, Ларссон.
Не сыграют: Максименко, Айртон.