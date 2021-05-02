Тедеско потерял Максименко, но не имеет права в Туле пропускать. Анонс матча «Арсенал» – «Спартак»

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Испания - Примера 2-й тайм, 90+4' Вальядолид 1 Бетис 1
Испания - Сегунда 2-й тайм, 90+7' Фуэнлабрада 2 Картахена 1
Англия - Премьер-лига перерыв Ньюкасл Юнайте 0 Арсенал 1 П1 12.0 Х 6.30 П2 1.24
Аргентина - Примера перерыв Бока Хуниорс 0 Ланус 0 П1 2.24 Х 2.45 П2 4.50
Франция - Лига 1 перерыв Ним 0 Реймс 1 П1 6.10 Х 3.50 П2 1.65
Франция - Лига 1 перерыв Брест 0 Нант 2 П1 18.0 Х 10.0 П2 1.11
Франция - Лига 1 перерыв Дижон 0 Метц 2
Франция - Лига 1 перерыв Лорьян 1 Анже 0 П1 1.10 Х 9.80 П2 24.0
Италия - Серия А перерыв Болонья 1 Фиорентина 1 П1 2.75 Х 2.75 П2 2.95
Португалия - Сегунда перерыв Визела 1 Фейренсе 1 П1 2.45 Х 2.45 П2 3.80
Италия - Серия А перерыв Наполи 1 Кальяри 0 П1 1.14 Х 8.10 П2 19.0
Италия - Серия А перерыв Сассуоло 0 Аталанта 1 П1 6.60 Х 4.50 П2 1.50
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 23' Ростов 0 Тамбов 0 П1 1.16 Х 7.40 П2 18.0
Испания - Сегунда 17:00 Эспаньол 0 Малага 0 П1 1.39 Х 4.50 П2 9.60
Испания - Примера 17:15 Вильярреал 0 Хетафе 0 П1 2.02 Х 3.20 П2 4.30
Португалия - Сегунда 18:00 Ковильян 0 Лейшойнш 0
Франция - Лига 1 18:05 Монпелье 0 Сент-Этьен 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.75
Аргентина - Примера 18:10 Индепендьенте 0 Атлетико Тукум 0
Аргентина - Примера 18:10 Дефенса и Хуст 0 Унион 0 П1 3.30 Х 3.30 П2 2.12
Англия - Премьер-лига 18:30 Манчестер Юнай 0 Ливерпуль 0 П1 2.90 Х 3.60 П2 2.48
Россия - Премьер-Лига 19:00 Зенит 0 Локомотив М 0 П1 1.56 Х 4.60 П2 5.60
Италия - Серия А 19:00 Удинезе 0 Ювентус 0 П1 6.90 Х 4.80 П2 1.46
Испания - Сегунда 19:15 Кастельон 0 УД Логроньес 0 П1 2.90 Х 2.80 П2 2.90
Испания - Сегунда 19:15 Леганес 0 Спортинг Хихон 0 П1 2.27 Х 2.70 П2 4.20
Испания - Примера 19:30 Гранада 0 Кадис 0 П1 1.92 Х 3.30 П2 4.70
Португалия - Сегунда 20:00 Каза Пия 0 Академику 0
Аргентина - Примера 20:20 Тальерес 0 Уракан 0 П1 1.78 Х 3.40 П2 4.60
Аргентина - Примера 20:20 Сан-Лоренсо 0 Годой-Крус 0
Англия - Премьер-лига 21:15 Тоттенхэм Хотс 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.29 Х 5.70 П2 11.5
Италия - Серия А 21:30 Тревизо 0 Виртус Рим 0
Тедеско потерял Максименко, но не имеет права в Туле пропускать. Анонс матча «Арсенал» – «Спартак»
02 мая 16:35
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ФК "Спартак"

Тедеско потерял Максименко, но не имеет права в Туле пропускать. Анонс матча «Арсенал» – «Спартак»

Встреча пройдет в Туле и начнется в 16.30 мск.

«Спартаку» в последних турах нужны только победы, чтобы сохранять шансы на второе место.

Красно-белые свой поединок в Туле проводят в понедельник, 3 мая. К тому моменту сыграют уже все конкуренты москвичей, но в принципе команде Доменико Тедеско нет нужды на них ориентироваться. Брать надо самим сто процентов очков, иначе можно и текущее третье место потерять. «Рубин» и «Сочи» всего на очко позади, хоть и провели на игру больше.

На выезд спартаковцы отправятся в хорошем настроении после победы в дерби в 27-м туре. Вот только потеряли они из-за перебора желтых карточек своего основного вратаря. Александр Максименко против «Арсенала» не выйдет, и это большая проблема. Оба его сменщика – Артем Ребров и Александр Селихов прилично заржавели без игровой практики. Ребров в октябре сыграл в кубковом матче против «Енисея», но с тех пор в «раме» не появлялся. с Селиховым все еще хуже. Это тревожный момент для игры, которая крайне важна для обеих команд.

Не поможет в Туле москвичам Айртон. Бразилец также перебрал с «горчичниками». Клуб пытался отбить обоих игроков основы, но КДК РФС не стал отменять предупреждения спартаковцам. Заменить на левом фланге обороны Айртона способен Мойзес или, на крайний случай, Зобнин.

Атака красно-белых сейчас в полном порядке. Команда играет результативно, нет сомнений, что ворота хозяев они распечатают. «Спартаку» важно грамотно действовать в обороне. В защите команда нередко допускает необязательные промахи. В отсутствие основного вратаря таких проблем необходимо избежать.

«Арсенал» сражается за то, чтобы удержать место в зоне переходных матчей. Пока туляки идут тринадцатыми в двух очках от «Ротора» и «Уфы». У команды Дмитрия Парфенова при этом игра в запасе, но отобрать очки у красно-белых будет непросто. Класс соперников несопоставим. Это не «Арсенал» может выиграть, а скорее «Спартак» проиграть. Однако хозяева умеют настраиваться на матчи против фаворитов.

Так было в этом сезоне, когда «Арсенал» отбирал дома очки у «Зенита», ЦСКА, «Краснодара», «Сочи», «Динамо». «Спартак» сам по себе хороший раздражитель, а тут еще отступать аутсайдеру некуда. Завершают чемпионат туляки играми с «Рубином», который бьется за еврокубки, и «Уфой». Башкирская команда – прямой конкурент, а играть с ней «Арсеналу» в гостях в заключительном туре. Лучше подстраховаться и не доводить до этого момента решение турнирных вопросов. Потому ставка на матч 3 мая так велика.

У хозяев большие кадровые потери. Из-за желтых карточек встречу с красно-белыми пропустят Гиа Григалава, Даниил Хлусевич и Кирилл Панченко. Из-за удаления в игре с «Ростовом» не поможет «Арсеналу» защитник Тарас Бурлак. Возможно, что в помощь будет тот факт, что сразу десять человек из «Арсенала» имели в свое время отношению к «Спартаку». Кто-то играл в молодежной команде, кто-то в главной, кто-то занимался в спартаковской школе. Семь игроков - Ломовицкий, Рассказов, Сокол, Комбаров, Горбатенко, Коновалов, Пантелеев, плюс Дмитрий Парфенов, играющий тренер Анри Хагуш и помощник главного Юрий Ковтун. Вот и посмотрим, смогут ли они доказать «Спартаку», что и сегодня по-прежнему чего-то стоят.

Ориентировочные составы

«Арсенал»: Шамов, Бауэр, Сокол, Довбня, Рассказов, Костадинов, Кингс Кангва, Чаушич, Ткачев, Пантелеев, Эванс Кангва.

Не сыграют: Хлусевич, Григалава, Панченко, Бурлак

«Спартак»: Ребров, Маслов, Жиго, Джикия, Мозес, Крал, Умяров, Промес, Зобнин, Соболев, Ларссон.

Не сыграют: Максименко, Айртон.

источник: «Советский спорт»
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