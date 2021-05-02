Тедеско потерял Максименко, но не имеет права в Туле пропускать. Анонс матча «Арсенал» – «Спартак»

«Спартаку» в последних турах нужны только победы, чтобы сохранять шансы на второе место.

Красно-белые свой поединок в Туле проводят в понедельник, 3 мая. К тому моменту сыграют уже все конкуренты москвичей, но в принципе команде Доменико Тедеско нет нужды на них ориентироваться. Брать надо самим сто процентов очков, иначе можно и текущее третье место потерять. «Рубин» и «Сочи» всего на очко позади, хоть и провели на игру больше.

На выезд спартаковцы отправятся в хорошем настроении после победы в дерби в 27-м туре. Вот только потеряли они из-за перебора желтых карточек своего основного вратаря. Александр Максименко против «Арсенала» не выйдет, и это большая проблема. Оба его сменщика – Артем Ребров и Александр Селихов прилично заржавели без игровой практики. Ребров в октябре сыграл в кубковом матче против «Енисея», но с тех пор в «раме» не появлялся. с Селиховым все еще хуже. Это тревожный момент для игры, которая крайне важна для обеих команд.

Не поможет в Туле москвичам Айртон. Бразилец также перебрал с «горчичниками». Клуб пытался отбить обоих игроков основы, но КДК РФС не стал отменять предупреждения спартаковцам. Заменить на левом фланге обороны Айртона способен Мойзес или, на крайний случай, Зобнин.

Атака красно-белых сейчас в полном порядке. Команда играет результативно, нет сомнений, что ворота хозяев они распечатают. «Спартаку» важно грамотно действовать в обороне. В защите команда нередко допускает необязательные промахи. В отсутствие основного вратаря таких проблем необходимо избежать.