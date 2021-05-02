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Андрей Червиченко: «Зенит» вернул зарвавшегося претендента на место – буквально лицом в асфальт
02 мая 22:08
автор: Юрий Волохов
автор фото: РПЛ

Андрей Червиченко: «Зенит» вернул зарвавшегося претендента на место – буквально лицом в асфальт

Питерский клуб досрочно выиграл чемпионство, разгромив «Локомотив» со счетом 6:1.

Экс-президент «Спартака» - о победе «Зенита» в чемпионате России.

- Ну, что сказать – стабильность. «Зенит» стабильно выигрывает чемпионат, а стабильность, как известно, признак мастерства, - говорит Андрей Червиченко.

- Ожидали, что будет такой разгром?

- Не ожидал. Понимал, что «Зенит», скорее всего, выиграет, но что будет 6:1, думаю, мало, кто ожидал такого разгрома. Если б еще не жадность Сутормина, было бы вообще позорный разгром - 7:1.

«Зенит» вернул зарвавшегося претендента на место. Не просто вернул, а буквально положил «Локомотив» лицом в асфальт.

- Если б Сутормин включил зрение и голову…

- Не зря же его за 50 тысяч рублей продали. В этом и есть разница между Суторминым и Дзюбой, который забил первый потрясающий гол. Как он забил парашютом! Я даже рот открыл. Жалко было, если б этот гол отменили.

- Причем его уже защитник накрывал…

- В том-то и дело, если б Дзюба пробил с тупоголовостью большинства наших игроков, никакого гола не было. А так получился очень красивый гол – подрезал красиво, умно. Это то, что отличает большого игрока от Сутормина. И Дзюба не жадничает, откатывает своему другу Азмуну. Теперь Азмуна вряд ли кто-то догонит.

- Азмун, видимо, уедет, конечно, не в суперклуб, но все же…

- Я придерживаюсь мнения, что лучше быть первым на деревне, чем каким-то там в городе.

- Но у Азмуна вроде контракт заканчивается.

- Думаю, «Зенит» сделает ему такое предложение, что ни в какой Европе ему таких денег не дадут. У него еще и паспорт не очень подходящий для Европы. Не думаю, что это будет клуб, который борется за Лигу чемпионов.

- Но в России Азмун все выиграл, где найти мотивацию?

- В этом плане согласен. Как они любят говорить, мне нужен новый вызов. Вот Кокорин и нашел новый вызов.

- Итак, завтра важный матч в Туле. «Ротор» выиграл, теперь у «Арсенала» земля под ногами горит. А «Спартаку» нужна победа.

- Все уже кричат, что «Спартак» больше всех радуется победе «Зенита». А чего ему радоваться? «Арсенал» ранен, ему еще грозит прямой вылет. Думаю, Тула будет землю грызть и отрывать ноги игрокам «Спартака». Если «Арсенал» устоит в первые двадцать минут, «Спартак» может и нее выиграть.

источник: «Советский спорт»
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