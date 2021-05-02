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Валерий Карпин: Матчем с «Тамбовом» я доволен больше, чем прошлой игрой
02 мая 22:35
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Ростов"

Валерий Карпин: Матчем с «Тамбовом» я доволен больше, чем прошлой игрой

Туром ранее донской клуб одолел тульский «Арсенал» (1:0).

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 28-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (2:0) поделился впечатлениями от игры.

- Я сегодняшним матчем доволен больше, чем прошлым. Наша реализация моментов, а также то, что мы позволили сопернику нанести три опасных удара, это ложка дегтя сегодня. Возможно, мы просто расслабились. Нужно работать над этим в дальнейшем.

- Ваша команда провела два разных тайма. Почему так получилось? Это заслуга «Тамбова»?

- Наверное, и от соперников, и от нас это зависело. Тем более, мы в первом тайме играли размеренно и академично. Не напрягались максимально. После перерыва мы попросили ребят увеличить скорость в атаке.

- Хашимото после гола получил травму. Можете сказать, насколько серьезное у него повреждение?

- Пока не могу.

- В прошлом матче Полоз и Альмквист менялись флангами, а сегодня нет. Почему?

- К этим ребятам у меня нет претензий. Полоз и Терентьев неплохо взаимодействовали между собой, как и Понтус с Поярковым. Если и так все нормально на флангах, то зачем искать что-то еще?

- Али Соу не забивал с игры против «Ротора». У «Ростова» есть проблемы с центром нападения?

- Его вклад в игру очень важен для нас, также, как и его помощь в прессинге, и то, как Соу цепляется за мячи. Если бы он еще стабильно забивал, мы бы носили его на руках.

- Соу останется в «Ростове» после окончания аренды?

- Узнаете.

- Почему «Ростов» чаще делал фланговые прострелы, а не навесы?

- Потому что этот вариант выбрали игроки. Думаю, сегодня у нас было примерно равное количество прострелов и навесов.

- Перед матчем вы напоминали ребятам о возможной недооценке «Тамбова»?

- Да, конечно.

- «Ростов» не всегда владеет на поле таким подавляющим преимуществом. У такой игры имеется своя специфика?

- Да, потому что никогда нельзя расслабляться, и необходимо учитывать, что в любой момент может начаться быстрая ответная атака. Оборонительных действий в этой ситуации немного. Могу привести в пример второй тайм, когда мы допустили три удара. Это связано как раз со спецификой игры.

- У вас не было опасений, когда при счете 0:0 тамбовчане провели несколько опасных атак?

- Да. Я только что об этом сказал.

источник: «Советский спорт»
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