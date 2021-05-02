Сергей Семак: Наша победа – это подарок для болельщиков

- Каждый чемпионский «Зенит» был хорош по-своему. Не думаю, что мы на голову сильнее кого-то из предыдущих версий команды. Всегда было очень непросто.

Третье чемпионство подряд? То, что это третья победа подряд - это круто. Легко не бывает никогда. Конечно, этот год был для нас сложный, но мы собрались, и отдали все ради победы.

- Не так важно, сколько у меня чемпионских титулов, как у игрока и тренера, главное, что мы сегодня выиграли, - рассказал Семак. - Это подарок для болельщиков. Команда выдала яркий матч и забила много красивых мячей.

После матча «Зенит» - «Локомотив» (6:1) главные тренеры команд Сергей Семак и Марко Николич на пресс-конференции и в эфире «Матч ТВ» поделились впечатлениями от игры.

Сегодня был наш день. Мы не забивали в прошлых матчах, когда создавали много моментов. Сегодня получили все то, что не дополучили по ходу сезона: стандартные положения, и розыгрыш с центра поля.

- Марко Николич сказал, что «Локомотив» часто терял мяч в опасных зонах. Вы придумали какой-то особый план по прессингу?

- Есть определенные нюансы, которые мы готовим к той или иной игре. То, что мы хотели увидеть сегодня. Что-то получилось, что-то - нет, но так бывает в каждом матче. Сегодня многое получалось, особенно в завершении атак, к нам сложно предъявлять претензии - может быть, только после пяти забитых мячей уже стали менее агрессивно и менее дисциплинировано играть в обороне.

- Почему Суторммин начал матч в запасе, несмотря на то, что он хорошо провел встречу с «Ротором», и в последних играх смотрелся довольно убедительно?

- Не только Сутормин, но и Дриусси провел последнюю игру очень хорошо. И Мостовой. Но готовясь к той или иной игре, мы смотрим на состояние футболистов и делаем определенные изменения. Всех невозможно поставить в состав. Поэтому вышли те, кого вы видели. Те, кто выходил на замену, сыграли хорошо.

- Как будете праздновать чемпионство?

- Праздновать буду с командой. А потом дома с семьей. Мы поздравили друг друга. Все счастливы. Наконец, груз спал с наших плеч. Теперь можем спокойно играть.

«Зенит» забил практически все, что создал, а мы много ошибались»

- Поделитесь впечатлениями от игры, - вопрос Николичу.

- У нас была хорошая долгая победная серия, которая состояла из одиннадцати игр подряд. Сегодня нам не повезло. Мы очень много ошибались, теряли мяч в опасных зонах недалеко от наших ворот, а «Зенит» забил практически все, что создал. Разница 6:1 – это очень много. Я бы не сказал, что на поле все происходило так, чтобы на табло отражались именно такие цифры.

Ничего не поделаешь, надо забыть об этом матче, у нас еще три финала до конца сезона. У меня есть полная поддержка команды. Да, бывают и такие неудачные игры, но надо собирать силы и готовиться к следующему матчу. Впереди важные игры: два тура в чемпионате и финал Кубка России.