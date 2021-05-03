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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Премьер-Лига 16:30 Арсенал 0 Спартак М 0 П1 4.50 Х 3.85 П2 1.80
Португалия - Сегунда 18:30 Вилафранкензе 0 Варзим 0 П1 2.75 Х 2.85 П2 2.75
Испания - Сегунда 19:00 Сабадель 0 Райо Вальекано 0 П1 4.00 Х 3.20 П2 2.06
Англия - Премьер-лига 20:00 Вест Бромвич А 0 Вулверхэмптон 0 П1 2.80 Х 3.30 П2 2.65
Италия - Серия А 21:45 Торино 0 Парма 0 П1 1.61 Х 4.30 П2 5.50
Аргентина - Примера 21:45 Атлетико Сармь 0 Химнасия и Эсг 0
Испания - Сегунда 22:00 Альбасете 0 Алькоркон 0 П1 2.90 Х 2.70 П2 3.00
Португалия - Сегунда 22:00 Академика 0 Арока 0 П1 2.45 Х 3.10 П2 2.90
Испания - Примера 22:00 Севилья 0 Атлетик Б 0 П1 1.60 Х 4.00 П2 6.20
Англия - Премьер-лига 22:15 Бёрнли 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 3.00 Х 3.50 П2 2.40
«У «Арсенала» земля горит под ногами, но я верю в победу «Спартака»
03 мая 10:00
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Спартак"

«У «Арсенала» земля горит под ногами, но я верю в победу «Спартака»

Встреча состоится 3 мая и начнется в 16.30 мск.

Двукратный чемпион России по шахматам, футбольный болельщик Евгений Томашевский дал прогноз на матч 28-го тура РПЛ «Арсенал» - «Спартак».

- Известно, что вы страстный болельщик «Спартака». Но при этом весьма объективный. Поэтому интересно услышать ваш прогноз на матч в Туле.

- Этот матч довольно интересен для обсуждения и прогноза, - начинает разговор Евгений Томашевский. – Этот матч последний в туре. «Спартак» уже знает результат игры в Питере. Но еще важнее, что в Туле знают, что «Ротор» выиграл у «Ахмата».

Теперь из-за победы «Ротора» у тульской команды будет земля гореть под ногами. За счет запредельного настроя и нестабильной игры «Спартака» «Арсенал» может выиграть. Спартаковская защита допускает очень много вольностей у своих ворот.

Здесь хотел бы немного отвлечься от главной темы нашего разговора. По каким-то причинам наши футболисты не играют все матчи одинаково.

Я тут читал интервью Игоря Черевченко, половину интервью говорится про настрой футболистов. Это выглядит немного странно – ведь речь идет о высокооплачиваемых профессионалах, которые должны выполнять свою работу постоянно с самой высокой мотивацией. А он говорит, что после какого-то матча почувствовал будто у футболистов появился холодок, а здесь игроки, после какого-то матча почувствовали, что умеют играть в футбол.

Черевченко слишком много говорит про настрой. У профессионалов вообще не должен такой фактор присутствовать. Наши футболисты играют один матч в неделю, откуда все эти разговоры про настрой?

Это говорит в целом об уровне нашего футбола. Профи из топ-команд такого себе не позволяют. Конечно, это касается не всех, но в футболе, если один-два игрока выпадают, это отражается на игре.

То есть, слишком много в нашем футболе зависит от этого пресловутого настроя.

Но все-таки я надеюсь, что «Спартак» выиграет. В еврокубки футболистам попасть хочется, а после поражения «Локомотива» в Санкт-Петербурге, все в руках «Спартака» - второе место теперь обретает реальность.

- Еще один фактор: в Тулу приедет много болельщиков «Спартака»…

- Опять же, этот фактор в плюс или минус для команды? Вспомним последнюю игру с «Уфой». 99 лет клубу, много болельщиков, домашняя арена - и это не помешало команде сыграть один из самых позорных матчей.

Напомним, матч «Арсенал» - «Спартак» пройдет сегодня в Туле, на стадионе ЦС «Арсенал». Начало - в 16.30.

источник: «Советский спорт»
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