«У «Арсенала» земля горит под ногами, но я верю в победу «Спартака»

Здесь хотел бы немного отвлечься от главной темы нашего разговора. По каким-то причинам наши футболисты не играют все матчи одинаково.

Теперь из-за победы «Ротора» у тульской команды будет земля гореть под ногами. За счет запредельного настроя и нестабильной игры «Спартака» «Арсенал» может выиграть. Спартаковская защита допускает очень много вольностей у своих ворот.

- Этот матч довольно интересен для обсуждения и прогноза, - начинает разговор Евгений Томашевский. – Этот матч последний в туре. «Спартак» уже знает результат игры в Питере. Но еще важнее, что в Туле знают, что «Ротор» выиграл у «Ахмата».

- Известно, что вы страстный болельщик «Спартака». Но при этом весьма объективный. Поэтому интересно услышать ваш прогноз на матч в Туле.

Я тут читал интервью Игоря Черевченко, половину интервью говорится про настрой футболистов. Это выглядит немного странно – ведь речь идет о высокооплачиваемых профессионалах, которые должны выполнять свою работу постоянно с самой высокой мотивацией. А он говорит, что после какого-то матча почувствовал будто у футболистов появился холодок, а здесь игроки, после какого-то матча почувствовали, что умеют играть в футбол.

Черевченко слишком много говорит про настрой. У профессионалов вообще не должен такой фактор присутствовать. Наши футболисты играют один матч в неделю, откуда все эти разговоры про настрой?

Это говорит в целом об уровне нашего футбола. Профи из топ-команд такого себе не позволяют. Конечно, это касается не всех, но в футболе, если один-два игрока выпадают, это отражается на игре.

То есть, слишком много в нашем футболе зависит от этого пресловутого настроя.

Но все-таки я надеюсь, что «Спартак» выиграет. В еврокубки футболистам попасть хочется, а после поражения «Локомотива» в Санкт-Петербурге, все в руках «Спартака» - второе место теперь обретает реальность.

- Еще один фактор: в Тулу приедет много болельщиков «Спартака»…

- Опять же, этот фактор в плюс или минус для команды? Вспомним последнюю игру с «Уфой». 99 лет клубу, много болельщиков, домашняя арена - и это не помешало команде сыграть один из самых позорных матчей.

Напомним, матч «Арсенал» - «Спартак» пройдет сегодня в Туле, на стадионе ЦС «Арсенал». Начало - в 16.30.