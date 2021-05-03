Дмитрий Сенников: По чемпионству «Зенита» нет вопросов, а лучший игрок сезона Азмун или Дзюба

- Почему случился такой разгром «Локомотива»?

- Я, конечно, разочарован эти результатом, потому что не удалось противостоять «Зениту». Питерцы полностью переиграли «Локомотив». Тут вообще нет вопросов по его чемпионству. А что касается матча, москвичи изначально избрали тактику, которая приносила им успех. Но при появившемся шансе, Мухин не забил, а попал в перекладину. Если бы все удачно сложилось, и был бы гол, то «Локомотив», выигрывая, умеет закрываться и ничего не дать сделать сопернику. А гости пропустили необязательный мяч, потом еще один и все, на этом все закончилось. Трудно было что-то сделать, потому что команда не смогла перестроиться. Тем более, что игра была выездной и сложной, а соперник был сильно мотивирован.

- Получается, первые два мяча все решили в этом матче?

- Я бы сказал, что первый тайм все решил. После 0:3 очень сложно вернуться в игру.

- Кто для вас лучший футболист сезона в «Зените»?

- У питерцев сильное нападение – Азмун и Дзюба. Они очень много забили на двоих. Я бы выбрал кого-то из них. Они делали результат для команды. Но можно отметить и тех, кто подносил им снаряды.

- Одним из героев матча стал Азмун. Уедет ли он в Европу?

- Он прогрессирует с каждым годом и имеет хорошие шансы заиграть в европейском клубе. Давно пора. Это скоростной футболист, который хорошо играет головой. Он мог бы заиграть в любом чемпионате. Просто надо выбирать команду, чей стиль ему подойдет.

- За счет чего «Зенит» стабильно становится чемпионом?

- Уровень мастерства игроков, которые у них собраны, решает многое. Даже на скамейке запасных находятся футболисты, которые могли бы пригодиться любому клубу РПЛ. Команда стабильна, нет чехарды, Семак хорошо работает, поэтому есть результат.