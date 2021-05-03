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Дмитрий Сенников: По чемпионству «Зенита» нет вопросов, а лучший игрок сезона Азмун или Дзюба
03 мая 11:56
автор: Юлия Григорьевская

Дмитрий Сенников: По чемпионству «Зенита» нет вопросов, а лучший игрок сезона Азмун или Дзюба

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» и от чемпионства питерского клуба.

- Почему случился такой разгром «Локомотива»?
- Я, конечно, разочарован эти результатом, потому что не удалось противостоять «Зениту». Питерцы полностью переиграли «Локомотив». Тут вообще нет вопросов по его чемпионству. А что касается матча, москвичи изначально избрали тактику, которая приносила им успех. Но при появившемся шансе, Мухин не забил, а попал в перекладину. Если бы все удачно сложилось, и был бы гол, то «Локомотив», выигрывая, умеет закрываться и ничего не дать сделать сопернику. А гости пропустили необязательный мяч, потом еще один и все, на этом все закончилось. Трудно было что-то сделать, потому что команда не смогла перестроиться. Тем более, что игра была выездной и сложной, а соперник был сильно мотивирован.

- Получается, первые два мяча все решили в этом матче?
- Я бы сказал, что первый тайм все решил. После 0:3 очень сложно вернуться в игру.

- Кто для вас лучший футболист сезона в «Зените»?
- У питерцев сильное нападение – Азмун и Дзюба. Они очень много забили на двоих. Я бы выбрал кого-то из них. Они делали результат для команды. Но можно отметить и тех, кто подносил им снаряды.

- Одним из героев матча стал Азмун. Уедет ли он в Европу?
- Он прогрессирует с каждым годом и имеет хорошие шансы заиграть в европейском клубе. Давно пора. Это скоростной футболист, который хорошо играет головой. Он мог бы заиграть в любом чемпионате. Просто надо выбирать команду, чей стиль ему подойдет.

- За счет чего «Зенит» стабильно становится чемпионом?
- Уровень мастерства игроков, которые у них собраны, решает многое. Даже на скамейке запасных находятся футболисты, которые могли бы пригодиться любому клубу РПЛ. Команда стабильна, нет чехарды, Семак хорошо работает, поэтому есть результат.

- Досрочное чемпионство «Зенита» - это хорошо или плохо для первенства России?
- Но есть борьба за второе место, за еврокубки и выживание. У нас много хороших средних команд, таких, как «Динамо», «Рубин», «Сочи», «Химки», «Краснодар». А конкурентами «Зенита» в этом году были «Спартак» и «Локомотив». Но на длинной дистанции их не хватило. В решающий момент «Зенит» доказал, кто по праву чемпион.

- Кто завоюет второе место?
- Не предугадаешь. «Спартак» моментами показывает очень результативную и интересную игру. Да и «Локомотив» тоже. Но железнодорожники могут неожиданно проиграть «Динамо» 1:5 и «Зениту» 1:6. Такого не должно быть в большом клубе.

- Что касается «Локомотива», такое поражение больно ударит по команде?
- Они быстро отойдут, потому что команда опытная. Посмотрим, как сыграют с «Динамо» в следующем туре. Это будет нелегкое испытание. Тем более не будет Крыховяка, у которого дисквалификация, и Чорлука получил травму.

- Чего можно ожидать от «Зенита» в Лиге Чемпионов?
- Надо менять то, что было в прошлом году. Либо подготовку к турниру менять, либо добавлять новых игроков. Надо усиливаться. Все думали, что Ловрен усилит игру в обороне, но Иванович с Ракицким были более сильной парой. Плюс какие-то фланговые игроки нужны. Интенсивность в Лиге чемпионов намного выше, и нужны ребята, которые были бы мотором для команды.

источник: «Советский спорт»
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