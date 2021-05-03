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Доменико Тедеско: Я доволен Селиховым. Сегодня была хорошая история для него и команды
03 мая 20:28
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: РПЛ

Доменико Тедеско: Я доволен Селиховым. Сегодня была хорошая история для него и команды

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над тульским «Арсеналом» (2:1) в матче 28-го тура РПЛ ответил на вопросы журналистов.

- Что с Кутеповым? Насколько серьезная у него травма?
- Я пока что не знаю. Всего десять минут прошло с окончания матча. Сейчас зашел в раздевалку и кажется, с ним все хорошо. Но нужно посмотреть, что будет дальше.

- Селихов сыграл в чемпионате впервые после двухлетнего перерыва. Как настраивали его перед матчем и как оцените игру Александра?
- Прежде всего, я ему сказал, чтобы он получал удовольствие от игры. Сегодня была хорошая история как для Селихова, так и для команды в целом. Я знаю, что для футболиста любого амплуа всегда непросто снова возвращаться в игру после такого длительного перерыва. Александр достаточно неплохо сыграл. Я им доволен.

- Матч сложился очень непросто, хотя начало было легким. Почему так вышло?
- Сегодня игра складывалась непросто, потому что было очень много потерь мяча. Я даже навскидку не могу вспомнить матч, где было бы такое же количество ошибок и потерь в результате передач. Но надо сказать, что ошибались обе команды.

- Почему «Спартак» отдал инициативу после пропущенного мяча в раздевалку?
- Я думаю, что все это можно объяснить тем, как мы готовились к игре. Вы знаете, что у «Спартака» сейчас один из лучших прессингов в лиге. Но сегодня мы решили немного изменить подход к игре и тактическую задачу, поскольку мы видели, как в Туле обожглись ЦСКА, «Динамо», «Краснодар» и «Сочи». А «Зенит» здесь вничью сыграл. Поэтому мы стали чуть ниже встречать соперника и была ставка на контратаки. Однако наши контратаки сегодня не увенчались успехом из-за того, что было очень много технических ошибок и потерь мяча.

- Почти вся острота исходила с фланга Мозеса, который отдал две голевые передачи. Как вы оцениваете его оборонительные функции? И касаясь его будущего, дайте совет руководству, стоит ли его выкупать?
- Я не могу давать никаких советов про будущее игрока. Это дело клуба и вопрос должен решать клуб. Я считаю, что было очень хорошим решением пригласить Мозеса в команду. Он сильно помог. Надо помнить, что в этом сезоне мы сыграли одиннадцать матчей в ожидании нового крайнего правого защитника, коим и стал Мозес. Когда смотришь на его игру, то в некоторых эпизодах видно, что это футболист другого уровня. Сегодня он провел отличный матч и хорошо действовал как в атаке, так и в обороне.

- Такое ощущение, что Промес немного потерялся в последних матчах. Что с ним происходит?
- Он ни в коем случае нигде не потерялся. Промес хорошо делает свое дело и помогает команде. Сегодня за десять минут до конца игры мне показалось, что он немного подустал, поэтому мы сделали замену для того, чтобы закончить игру с двумя восьмерками. Тем не менее, Квинси провел очень хороший матч.

- Болели ли вы вчера за «Зенит» на фоне борьбы «Спартака» с «Локомотивом»? «Зенит» заслужил этого чемпионства? И чего не хватило «Спартаку» для первого места?
- Я поддерживаю только «Спартак». Считаю, «Зенит» заслуженно стал чемпионом, потому что это чемпионство справедливо. Хочу поздравить питерскую команду.

- Каковы шансы «Спартака» на второе место?
- Сейчас будет очень непросто. Борьба накалена до предела. Нам не нужно забывать про «Локомотив». Да, он проиграл в последнем матче «Зениту», но до этого у него было двенадцать побед подряд, включая кубок. Это было удивительно для всех. Особенно потому, что зимой железнодорожники находились не в оптимальной форме, а сейчас команда на ходу. Что касается нашей команды, у нас впереди два завершающих матча в чемпионате, и они будут проходить в такой же накаленной атмосфере, как сегодняшняя игра. Все соперники будут крайне мотивированны в игре против нас.

- Если все сложится хорошо, и «Спартак» попадет в Лигу чемпионов, есть ли шанс, что вы останетесь?
- Прежде всего, давайте наслаждаться победой в сегодняшнем матче, хоть мы и не настолько хорошо играли, как я уже говорил. У меня впереди длинная ночь. Я буду анализировать игру и стараться понять, что привело к такому количеству ошибок. Впереди у нас два сложных матча. Сначала «Химки», которые в последнее время выигрывают все. Вчера они вообще почти восемьдесят минут играли в меньшинстве и, тем не менее, победили. У них очень хорошие нападающие, а у нас проблемы с защитниками. У Джикии остается воспаление. Маслов тоже травмирован. Поэтому впереди непростые сто восемьдесят минут, плюс добавленное время.

источник: «Советский спорт»
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