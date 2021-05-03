Доменико Тедеско: Я доволен Селиховым. Сегодня была хорошая история для него и команды

- Что с Кутеповым? Насколько серьезная у него травма?

- Я пока что не знаю. Всего десять минут прошло с окончания матча. Сейчас зашел в раздевалку и кажется, с ним все хорошо. Но нужно посмотреть, что будет дальше.

- Селихов сыграл в чемпионате впервые после двухлетнего перерыва. Как настраивали его перед матчем и как оцените игру Александра?

- Прежде всего, я ему сказал, чтобы он получал удовольствие от игры. Сегодня была хорошая история как для Селихова, так и для команды в целом. Я знаю, что для футболиста любого амплуа всегда непросто снова возвращаться в игру после такого длительного перерыва. Александр достаточно неплохо сыграл. Я им доволен.

- Матч сложился очень непросто, хотя начало было легким. Почему так вышло?

- Сегодня игра складывалась непросто, потому что было очень много потерь мяча. Я даже навскидку не могу вспомнить матч, где было бы такое же количество ошибок и потерь в результате передач. Но надо сказать, что ошибались обе команды.

- Почему «Спартак» отдал инициативу после пропущенного мяча в раздевалку?

- Я думаю, что все это можно объяснить тем, как мы готовились к игре. Вы знаете, что у «Спартака» сейчас один из лучших прессингов в лиге. Но сегодня мы решили немного изменить подход к игре и тактическую задачу, поскольку мы видели, как в Туле обожглись ЦСКА, «Динамо», «Краснодар» и «Сочи». А «Зенит» здесь вничью сыграл. Поэтому мы стали чуть ниже встречать соперника и была ставка на контратаки. Однако наши контратаки сегодня не увенчались успехом из-за того, что было очень много технических ошибок и потерь мяча.

- Почти вся острота исходила с фланга Мозеса, который отдал две голевые передачи. Как вы оцениваете его оборонительные функции? И касаясь его будущего, дайте совет руководству, стоит ли его выкупать?

- Я не могу давать никаких советов про будущее игрока. Это дело клуба и вопрос должен решать клуб. Я считаю, что было очень хорошим решением пригласить Мозеса в команду. Он сильно помог. Надо помнить, что в этом сезоне мы сыграли одиннадцать матчей в ожидании нового крайнего правого защитника, коим и стал Мозес. Когда смотришь на его игру, то в некоторых эпизодах видно, что это футболист другого уровня. Сегодня он провел отличный матч и хорошо действовал как в атаке, так и в обороне.