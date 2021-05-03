Дмитрий Парфенов: «Арсеналу» не хватило ресурсов, потому что семь игроков пропускали матч

- Игра получилась неплохая со стороны «Арсенала», и до набора очков не хватило совсем чуть-чуть. Чего именно? – вопрос Парфенову.

- Нам не хватило ресурсов на замены, чтобы добавить, поэтому после семидесятой минуты мы не дотерпели. Был простой эпизод, простая диагональ, игрок входит, принимает, вкатывает. Такие моменты надо контролировать. Нам не хватило ресурсов. Это не отговорки, но семь человек у нас пропускали игру. Меня порадовала вся линия обороны, которая сражалась до последнего. Но индивидуальные моменты все решили. Мозес в первом эпизоде все решил, и во втором тоже. Были длинные передачи на Соболева, подбор, но мы с этим справлялись. Понятно, что какие-то моменты возникали, но у нас тоже было достаточно эпизодов, где надо было решать исход матча. Нам не хватило исполнительского мастерства.

- Сегодня получили повреждения Луценко и Костадинов. Как они себя чувствуют?

- Да, у нас потери. Непростой период - семь игроков пропускали встречу. Надеюсь, у этих ребят ничего серьезного нет, но с Костадиновым, я думаю, непростая ситуация. А Луценко должен подойти к следующей игре.

- Если взять атмосферу на стадионе и поддержку команды, несмотря на то, что фанатов «Спартака» было больше, «Арсеналу» помогали болельщики?

- Была прекрасная атмосфера. Футболисты обеих команд заряжали стадион, потому что игра была обоюдоострая. Было достаточно моментов, напряжение до последней минуты. Спасибо болельщикам за поддержку. Они верят в команду в непростой момент, но я думаю, что мы справимся.

«У нас сложная ситуация, но все в наших руках»

- Несмотря на поражение, игра для «Арсенала» получилась довольно неплохой, но в конце матча команда пропустила мяч, который свел все на нет. За счет чего удалось сегодня достойно сыграть со «Спартаком»? – вопрос Джорджевичу.

- Мы с большими командами в этом году играем неплохо. Особенно дома. Вот и со «Спартаком» также. У нас очень мало матчей до конца чемпионата, и нам надо набирать очки. Не надо играть хорошо, или делать особенные финты, много забивать, или не пропускать. Надо просто набирать очки. Осталось два тура, а у нас сложная ситуация. Но все в наших руках.

- Сегодня было много травмированных и тех ребят, которые пропускали матч. Может, не хватило ресурса и свежей крови на поле?

- Я не знаю. Просто есть футболисты, которые меньше играли и сегодня получили свой шанс. Думаю, все сыграли неплохо и надо продолжать дальше также. Очень скоро у нас встреча с «Рубином», и для нас это будет матч года.