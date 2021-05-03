ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 90+1' Вест Бромвич А 1 Вулверхэмптон 1 П1 15.0 Х 1.06 П2 14.0
Италия - Серия А 1-й тайм Торино 0 Парма 0 П1 1.65 Х 4.10 П2 4.80
Аргентина - Примера 1-й тайм, 2' Атлетико Сармь 0 Химнасия и Эсг 0
Аргентина - Примера не начался Атлетико Сармь 0 Химнасия и Эсг 0
Испания - Сегунда 22:00 Альбасете 0 Алькоркон 0 П1 2.60 Х 2.70 П2 3.40
Португалия - Сегунда 22:00 Академика 0 Арока 0 П1 2.50 Х 3.00 П2 2.90
Испания - Примера 22:00 Севилья 0 Атлетик Б 0 П1 1.60 Х 4.10 П2 6.40
Англия - Премьер-лига 22:15 Бёрнли 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 3.20 Х 3.60 П2 2.24
Дмитрий Парфенов: «Арсеналу» не хватило ресурсов, потому что семь игроков пропускали матч
03 мая 20:52
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Арсенал" (Тула)

Дмитрий Парфенов: «Арсеналу» не хватило ресурсов, потому что семь игроков пропускали матч

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов и нападающий Лука Джорджевич поделились впечатлениями от матча 28-го тура РПЛ со «Спартаком».

- Игра получилась неплохая со стороны «Арсенала», и до набора очков не хватило совсем чуть-чуть. Чего именно? – вопрос Парфенову.
- Нам не хватило ресурсов на замены, чтобы добавить, поэтому после семидесятой минуты мы не дотерпели. Был простой эпизод, простая диагональ, игрок входит, принимает, вкатывает. Такие моменты надо контролировать. Нам не хватило ресурсов. Это не отговорки, но семь человек у нас пропускали игру. Меня порадовала вся линия обороны, которая сражалась до последнего. Но индивидуальные моменты все решили. Мозес в первом эпизоде все решил, и во втором тоже. Были длинные передачи на Соболева, подбор, но мы с этим справлялись. Понятно, что какие-то моменты возникали, но у нас тоже было достаточно эпизодов, где надо было решать исход матча. Нам не хватило исполнительского мастерства.

- Сегодня получили повреждения Луценко и Костадинов. Как они себя чувствуют?
- Да, у нас потери. Непростой период - семь игроков пропускали встречу. Надеюсь, у этих ребят ничего серьезного нет, но с Костадиновым, я думаю, непростая ситуация. А Луценко должен подойти к следующей игре.

- Если взять атмосферу на стадионе и поддержку команды, несмотря на то, что фанатов «Спартака» было больше, «Арсеналу» помогали болельщики?
- Была прекрасная атмосфера. Футболисты обеих команд заряжали стадион, потому что игра была обоюдоострая. Было достаточно моментов, напряжение до последней минуты. Спасибо болельщикам за поддержку. Они верят в команду в непростой момент, но я думаю, что мы справимся.

«У нас сложная ситуация, но все в наших руках»

- Несмотря на поражение, игра для «Арсенала» получилась довольно неплохой, но в конце матча команда пропустила мяч, который свел все на нет. За счет чего удалось сегодня достойно сыграть со «Спартаком»? – вопрос Джорджевичу.
- Мы с большими командами в этом году играем неплохо. Особенно дома. Вот и со «Спартаком» также. У нас очень мало матчей до конца чемпионата, и нам надо набирать очки. Не надо играть хорошо, или делать особенные финты, много забивать, или не пропускать. Надо просто набирать очки. Осталось два тура, а у нас сложная ситуация. Но все в наших руках.

- Сегодня было много травмированных и тех ребят, которые пропускали матч. Может, не хватило ресурса и свежей крови на поле?
- Я не знаю. Просто есть футболисты, которые меньше играли и сегодня получили свой шанс. Думаю, все сыграли неплохо и надо продолжать дальше также. Очень скоро у нас встреча с «Рубином», и для нас это будет матч года.

- Игра у команды получается, но нет результата. Может, надо лучше психологически готовиться?
- Мы очень хорошо понимаем, что у нас в турнирной таблице. Нам надо быть всем вместе, и мы будем готовиться к «Рубину». Это сильная команда. В нынешнем чемпионате они это доказывают. Но мы играем дома и обязаны сделать все, чтобы победить.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Крылья Советов" вернулись в премьер-лигуКонтракт Александры Трусовой с Плющенко закончился. "Русская ракета" возвращается к ТутберидзеЕгор Чинахов переходит из "Авангарда" в "Коламбус"Американец объяснил, чем отвратительны русские девушкиТрусова о том, какой Плющенко тренерКовальчук покинул «Авангард». Уже известно, где продолжит карьеру
«Я бы предпочел, чтобы «Зенит» взял золото в такой же борьбе, как «Авангард» — Кубок Гагарина». Мнение Герасимца
Бывший футболист «Зенита» Сергей Герасимец поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от досрочного чемпионства, которое питерский клуб оформил в матче с «Локомотивом» (6:1).
Школа ставок: форы, тоталы и другие букмекерские маркеты. Блог Ткачева
Вместе с ведущим трейдером БК «Лига Ставок» Дмитрием Ткачевым разбираемся в азах букмекерства в рамках обучающего проекта «Школа ставок».
Лиги маленькие — выигрыш большой. Как заработать 2,5 млн рублей за сутки на футболе Вьетнама, Китая и Румынии
Один из пользователей БК "Лига Ставок" сделал себе роскошный подарок на Пасху, составив победный экспресс из 20 событий.
«Зенит» и «Спартак» вышли из берегов. В Питере поиздевались над фанатами «Локо», красно-белые продолжают оскорблять ЦСКА
Хорошая у нас компания среди топ-клубов, однако. О какой корпоративной этике тут может вообще идти речь?
Ловчев оправдал Федуна за поддержку «Зенита» и предсказал победу «Спартака» в Туле
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» дал прогноз на матч 28-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Спартаком», который состоится в понедельник, 3 мая.
Не купили, а заслужили. Таким золотым матчем «Зенит» посрамил всех своих недоброжелателей
Команда Сергея Семака третий год подряд выиграла золото РПЛ. После разгрома «Локомотива» (6:1) она стала недосягаемой до соперников.
Падшие «Ангелы Плющенко», или Как Тутберидзе восстановила монополию
Бронзовый призер ЧМ-2021 Александра Трусова прекратила сотрудничество с Евгением Плющенко. Как объявил сам двукратный олимпийский чемпион, контракт между спортсменкой и его школой истек 1 мая, и продлевать его не стали.
«Формулировка «по обоюдному решению» меня удивила». Жулин — об уходе Трусовой от Плющенко к Тутберидзе
Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал «Плеймейкеру» сенсационную новость о том, что Александра Трусова прекращает сотрудничество с Евгением Плющенко.
«Динамовцы поработают с левой ногой Макарова — в Казани будет ничья 1:1». Прогноз Ловчева
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» дал прогноз на матч 28-го тура РПЛ между «Рубином» и «Динамо», который состоится в субботу, 1 мая.
«Неприятно было читать гадости про Емелина, но мы и это преодолели». Шарипзянов — о победе в Кубке Гагарина
Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов после окончания финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (4-2) рассказал «Плеймейкеру», как добывалась эта историческая победа.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Тимур Бекмамбетов - о героях на войне и героях спорта, о футболе и спортивном кино.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика