Динияр Билялетдинов: Если «Спартак» выйдет в ЛЧ, Тедеско может быстро перевернуть кепочку

- Снова «Спартак» забил в свои ворота. Как это можно объяснить, и кто в этом виноват? - Мне кажется, они слишком большую зону дают между вратарем и защитниками. Там и Маслов сколько уже забил в свои ворота. И вчера тоже. Рикошеты залетают. Суть в том, что высоковато получаются эти зоны. Тут даже не вина защитника. Он пытается мяч выбить, но ему не хватает полметра – метр, чтобы это сделать качественно. Поэтому и получаются такие рикошеты. Но это тоже часть футбола. Тренер вратарей должен как-то подсказать, потому что один раз – ладно, два раза – тоже, но когда это уже превращается в тенденцию, значит, есть какая-то системная ошибка.

- Такая игра «Спартака», наверное, не может внушать уверенность, что он выиграет два матча. - Тут важно, чтобы тренер настроил команду. Все-таки Лига чемпионов есть Лига чемпионов. Даже квалификация. Поэтому два оставшихся матча РПЛ будут как два финала. Других вариантов, кроме победы, у красно-белых нет.

- Почему? Еще два тура впереди. - Думаю, «Спартак» не должен потерять шесть очков, и тогда, даже если железнодорожники одержат две победы, подопечные Тедеско завоюют второе место.

- Получается, «Спартаку» повезло? - Не то, что повезло. Хотя там тульский футболист не забил мяч, когда в упор расстреливал ворота «Спартака». Могло быть и 2:2. К сожалению для «Локомотива», это был роковой промах.

- Какие впечатления от матча с «Арсеналом»? - В Туле «Спартаку» всегда игры даются не очень легко. Сейчас главное – результат и гости его добились. Хотя могли сыграть и вничью.

- А вратаря можно винить в этой ситуации, что он не подсказал защитнику?

- Нет. Там происходит очень быстрый момент, и когда идет такой прострел, все решают доли секунды. Там даже кислород в рот не успеешь набрать, чтобы его открыть и что-то подсказать. Это молниеносная ситуация, которая не дает возможности что-то подсказать.

- Любопытно, что «Спартак» выиграл все матчи, когда забивал в свои ворота.

- В этом есть какая-то изюминка. Понятно, что когда происходят автоголы – это несчастный случай. Какого-то рецепта от этого нет. Единственное, надо играть пониже к воротам и выносить от туда мяч.

- Как вам игра Селихова после долгого перерыва?

- Неплохо. Самое главное – надежность в своих действиях, которую он должен давать. А если говорить в целом, в клубах, которые на что-то претендуют, вратарь должен делать больше. Я имею в виду сейвы. Он может очков десять-пятнадцать в сезоне принести своей команде только сейвами.

- Селихов и Максименко - вратари примерно одного уровня?

- Время покажет. И тот, и другой играют не без ошибок. Для голкипера главное надежность и спасения. Надо смотреть на более долгой дистанции. Хотя бы туров десять.

- «Спартаку» нужно выкупать контракт Мозеса?

- Вопрос в ценнике и в том, попадет ли клуб в Лигу чемпионов. Если да, то, думаю, сам Мозес не против будет остаться. Видно, что это качественный футболист. Он немного адаптировался к нашей лиге, нашим реалиям. С физикой проблем нет. У нас такой чемпионат, что те ребята, которые физически развиты, выделяются. Мозес сейчас показывает, на что он способен.

- От Промеса большего ожидали? В последних матчах он не очень заметен.

- Да. Он неплохо начал. Было видно, что появилась какая-то задоринка. А сейчас Квинси немного поднаелся. Идет такой этап, когда надо перемалывать нагрузку и прессинг соперников. А так игрок качественный. Я в свое время говорил, когда Промеса возвращали назад, что это хороший трансфер.

- Будет ли для «Спартака» большой потерей уход Тедеско?

- Тут еще вопрос. Сейчас клуб выйдет в Лигу чемпионов, Тедеско кепочку может быстро перевернуть и сказать: «Я остаюсь».

- В СМИ пишут, что «Спартак» ведет предметные переговоры с одним из титулованных иностранных тренеров.

- Посмотрим. Сейчас идет самый главный отрезок чемпионата, и эти разговоры надо убрать в долгий ящик по максимуму. Даже если эта информация соответствует действительности, сейчас команде это все ни к чему. Игры идут важные, и тренер должен быть в уравновешенном состоянии.