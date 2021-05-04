Владимир Пономарев: Не нужен «Спартаку» именитый иностранец, нужно оставлять Тедеско

- Владимир Алексеевич, ожидали, что в Санкт-Петербурге будет такой разгром?

- Да я перед матчем говорил: будет 3:0, а получилось 6:1.

- Вы еще отмечали фактор Азмуна – если он сыграет, победа «Зенита» не вызывает сомнения.

- Азмун очень неприятный, я бы даже сказал, противный игрок для обороны соперника. Чувство гола потрясающее.

- А Дзюба мои ожидания оправдал – какой гол положил?

- Красиво положил, оценил ситуацию, с левой, зряче, за шиворот Гилерме. Классный гол.

- Перейдем к еще одному центральному матчу тура. Тяжелая игра в Туле получилась.

- Очень тяжелая, думал, ничья будет. Но «Спартак» забил второй, очень хороший гол. Первый тоже в принципе неплохой – Соболев головой положил. Но там защитники виноваты: двое стояли, ничем Соболеву не помешали, не подтолкнули его локтем.

- В штрафной подталкивать локтем, за это можно и пенальти получить.

- Локоть обязательно надо ставить в живот или под ребра – тихонько, аккуратно и никакого прыжка не будет. И судья не заметит. Уметь надо и никакого пенальти не будет. А эти ребята не умеют. В мои времена защитник еще и на ногу форварду наступал «случайно, и все – он не выпрыгнул, не пробил, гола нет. А нынешние локоть не умеют технично ставить, зато за майку, за трусы или за шею хватают, а это очевидное нарушение.