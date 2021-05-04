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Скрытый финал Лиги чемпионов. «Ман Сити» и «ПСЖ» разыграют на «Этихаде» титул короля Европы
04 мая 16:26
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Пари Сен-Жермен»

Скрытый финал Лиги чемпионов. «Ман Сити» и «ПСЖ» разыграют на «Этихаде» титул короля Европы

Во вторник «Манчестер Сити» в рамках ответного полуфинального матча Лиги чемпионов принимает на своем поле «ПСЖ». Первая встреча завершилась победой англичан 2:1.

В последние годы плей-офф Лиги чемпионов дарит столько сюрпризов и драматичных развязок, что по итогам первого матча рассуждать об исходе противостояния становится просто неприличным. Тем более, когда встречаются такие гранды, как «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Да и тот факт, что начиная с четвертьфиналов на две победы хозяев поля приходятся шесть поражений, тоже говорит о многом.

Плюс ко всему у парижан в составе есть звезды, о которых Хосепу Гвардиоле остается только мечтать. Все-таки Килиан Мбаппе и Неймар могут быть настолько грандиозны, что одному Кевину де Брейне как бы хорош он ни был, тягаться с ними крайне трудно. А еще у Маурисио Почеттино имеются Кейлор Навас, в лучшие дни превращающий ворота в неприступную крепость, и капитан Маркиньос, забивший в шести последних матчах Лиги чемпионов три мяча (и не кому-нибудь, а «МЮ», «Баварии» и тому же «Сити» в первой встрече).

И все же сложно отделаться от ощущения, что этот сезон – Гвардиолы по всем фронтам. «Горожане» набрали настолько крутую форму, что сложно вообще представить, кто бы мог их остановить. Осечки если и случаются (как против «Челси» в полуфинале Кубка Англии), то носят абсолютно случайный характер.

В чемпионате Англии они все проблемы давно решили (не совсем, но лишь формально), а в Лиге чемпионов выдали шесть побед подряд. Такого с английскими командами не случалось в последний 51 год (в сезоне-1969/70 победная серия покорилась «Лидсу»). А ведь в соперниках были не абы кто, а «Марсель» (3:0), «Боруссия» Менхенгладбах (дважды по 2:0), «Боруссия» Дортмунд (дважды по 2:1) и «ПСЖ» на «Парк де Пренс».

В нынешнем «Ман Сити» сложно найти слабые места. Команда гениально контролирует мяч и через него игру, взламывает оборону любой плотности и организованности и редко допускает моменты у своих ворот. Последний фактор вообще главная новость сезона, ведь в прошлые годы именно центр обороны регулярно становился причиной потери очков. Сегодня Рубен Диаш и Джон Стоунз – практически образцовая пара защитников.

Добавляет уверенности в общем успехе и тот факт, что потерь перед решающим матчем нет, а вот у парижан отсутствуют основной опорник Идрисса Гейе (удаление в первой игре) и Хуан Бернат (травма). Кроме того, под вопросом состояние Мбаппе. Он заявлен на игру и точно выйдет на поле, если будет подавать хотя бы малейшие признаки жизни, однако пропустил матч чемпионата Франции против «Ланса» (2:1) и воскресную тренировку. А без его активности Неймару даже при поддержке Анхеля ди Марии сложно будет уничтожать оборону англичан.

Шанс отыграться парижанам дают только периодически очень слабая реализация моментов игроками «Сити» (иногда до абсурда) и возможная ошибка Гвардиолы, уже не раз излишне усложняющего все в самых ответственных матчах в прошлые годы (оттого никак и не мог даже до финала добраться).

Как бы ни завершилось это противостояние, почти наверняка оно станет скрытым финалом, поскольку в параллельной паре «Челси» - «Реал» оба коллектива находятся в куда худшем состоянии, чем гранды из Парижа и Манчестера. По сути, на «Эмирейтс» они разыгрывают победу в Лиге чемпионов.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко, Родриго Эрнандес, Гюндоган, Бернарду Силва, Марез, Фоден, де Брейне.

«ПСЖ»: Навас, Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Баккер, Перейра Данилу, Паредес, Ди Мария, Верратти, Неймар, Мбаппе.

источник: «Советский спорт»
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