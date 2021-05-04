«Локомотив» может лишиться лидеров, а «Сочи» – всей основы. У кого летом истекают контракты

А вот с Юрием Жирковым, несмотря на все заслуги, можно расставаться. Он выходил в РПЛ всего в 13 матчах (еще 3 в Лиге чемпионов), что неудивительно – в обороне на его позиции есть Дуглас Сантос (основа) и Данил Круговой (хороший потенциал), а в полузащите Себастьян Дриусси (возможно уйдет) и Мостовой, плюс здесь способны сыграть Далер Кузяев и Вендел. С учетом зарплаты Жиркова (около 2 млн евро) не видно причин, по которым необходимо продолжать сотрудничество с 37-летним футболистом.

То же относится и к Чистякову с Мостовым. Оба являются первыми запасными, не увеличивают мастерство команды, но расширяют обойму, что важно по ходу длительного сезона. Полузащитник еще и набрал к весне приличную форму, забив в семи последних матчах четыре мяча, в том числе спасший ничью в Краснодаре. Также стоит учесть, что они являются воспитанниками клуба (как и Кержаков), а Мостовому всего 23 года, и он уже привлекается в сборную России. Так что будет логично обоих сохранить.

Чемпион не продлил контракты с четырьмя футболистами, без учета арендованного у «Ростова» Дмитрия Чистякова. Примечательно, что все они россияне, и ни одного нельзя отнести к лидерам команды. В связи с этим возможны абсолютно любые расклады, тем не менее паспорт РФ может многим помочь. В первую очередь, Михаилу Кержакову и Андрею Луневу. Все равно более квалифицированных вратарей вне лимита на легионеров в свободном доступе не наблюдается.

Лучше всего дела обстоят у «Спартака». У красно-белых под вопросом только один футболист – Мозес, да и то не в полной мере. Дело в том, что он находится не просто в аренде, а в аренде с обязательством выкупа. По информации transfermarkt, если москвичи этим обязательством пренебрегут, будут вынуждены заплатить «Челси» 1 млн.

На такой шаг можно было бы пойти, если бы нигериец валял дурака и не приносил пользы, но после зимних сборов он набрал хорошую форму и стал очень важной фигурой в атаке – в семи матчах РПЛ на его счету 2 гола и 3 передачи. Мозес куда эффективнее Айртона (играет на левом краю), не просто демонстрируя результативность, но и делая это в самый ответственный момент. Так что спартаковцам было бы логичнее найти качественного правого защитника и оставить Мозеса в средней линии (если новый тренер перейдет на игру в четыре защитника). Как минимум на уровне РПЛ он способен быть звездой.

Столь же благостная обстановка только в «Рубине». Среди игроков казанцев контракт завершается только у Георгия Зотова, но он точно не входит в обойму ведущих игроков.

«ЛОКОМОТИВ»

Ведран Чорлука, Владислав Игнатьев, Борис Ротенберг, Антон Коченков, Эдер, Рифат Жемалетдинов, Михаил Лысов

Самая неоднозначная ситуация – у железнодорожников. Наряду с вероятным отъездом очень возрастных и давно не играющих Ротенберга, Коченкова и Эдера команда может лишиться троих игроков основы. Об уходе капитана и столпа обороны Чорлуки объявлено давно. Сколь бы ни была высока его зарплата (а агент хорвата утверждал, что это вопрос решаемый), Ведран – слишком важный для команды игрок как на поле, так и в раздевалке. И патриот «Локомотива».

Еще страшнее за Жемалетдинова. Полузащитник под руководством Марко Николича раскрылся не хуже Алексея Миранчука, но и с ним до сих пор (за две недели до конца сезона!) не продлен контракт. От предложений у него точно не будет отбоя, и уже сейчас плеймейкер сборной России мог бы спокойно поменять прописку, но по-прежнему ждет действий от руководства клуба. Что тоже говорит о нем с самой лучшей стороны. Если еще молодой (24 года) и являющийся ключевым элементом яркой атаки железнодорожников игрок уйдет бесплатно, это будет провал руководства, за который надо отвечать головой.

Тут еще стоит вспомнить о том, что по действующему соглашению с Максимом Мухиным, истекающим через год, любой клуб летом может выкупить его за 15 млн рублей (менее 200 тысяч евро). С ним тоже надо переподписывать контракт, но пока не сделано и это. И неясно, чего ждут клубные боссы.

С Игнатьевым и Лысовым ситуация чуть более понятная. Первого хочет сохранить Николич, поскольку считает важной частью команды, но ему уже 34 года. Так что решение, пусть и не совсем справедливое по отношению к футболисту, объяснимо. Лысову, напротив, 23, но он давно уже не играет. В нынешнем сезоне он появился лишь на 75 минут, и за это время «Ахмат» отгрузил красно-зеленым треху.

Стоит, однако, добавить, что обойма игроков у «Локомотива» невелика, так что большинству уходящих футболистов (не говоря уж о Чорлуке) потребуется квалифицированная замена. Кроме, пожалуй, Эдера – Зе Луиша, Федора Смолова и Виталия Лисаковича должно хватить на весь сезон.

«СОЧИ»

Кристиан Нобоа, Сослан Джанаев, Антон Заболотный, Алексей Померко, Жоаозиньо, Сергей Терехов (в аренде), Артур Юсупов, Миха Мевля, Максим Барсов, Ибрагим Цаллагов, Тимофей Маргасов, Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев, Эмануэль Маммана (в аренде), Александр Руденко (в аренде), Кирилл Заика

Самая адская ситуация, которую только можно представить. Такое впечатление, что южане живут, не зная о том, даст ли владелец денег на следующий сезон, поэтому практически все игроки основы не могут быть уверены, что летом останутся в Сочи. Список игроков с истекающими контрактами поистине впечатляет (в сумме они провели на поле 22 тысячи минут из 27 тысяч, то есть 80% всего времени). Обсуждать каждую кандидатуру смысла не имеет. Понятно, что, допустим, без Джанаева и Нобоа это совсем другая команда. Посмотрим, как руководство «барсов» будет действовать в ближайший месяц.

Удручает лишь, что зарабатывать на продаже своих футболистов в клубе не планируют – трансферная стоимость всех игроков с истекающими контрактами (включая арендованных) составляет 23,8 млн (высший показатель в РПЛ), при том что стоимость всего состава оценивается в 31 млн (9-й результат). Выглядит это, как отсутствие дальнесрочной политики развития клуба. В такой парадигме в РПЛ живут только аутсайдеры, но у них другая ситуация – малое финансирование, отсутствие высоких задач и неясность по поводу сохранения прописки в лиги.

ЦСКА

Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Алан Дзагоев, Саломон Рондон (в аренде)

Для армейцев многое будет зависеть от итогового места в таблице (попадут ли в еврокубки) и финансовых возможностей, но в контексте долгосрочного планирования все четыре футболиста прибыли клубу уже не принесут.

Наибольшие шансы продлить контракт у Дзагоева. Он воспитанник, любимец болельщиков, весной регулярно играет в основе, жаждет добиваться успехов и вообще не дает поводов сомневаться в своей квалификации. Когда-то Алан считался одним из наиболее талантливых российских игроков, но травмы сломали ему карьеру. В какой-то момент Евгений Гинер даже хотел отпустить полузащитника, но тот ради возможности остаться в родной команде согласился играть чуть ли не бесплатно. Это говорит о многом. На высший уровень ему уже не выйти, но пользу принести он еще в состоянии. К тому же его присутствие снижает нагрузку на лимит. Сообщалось, что в Дзагоеве заинтересован «Краснодар».

А вот защитники Набабкин и Васин давно уже не тянут уровень амбиций красно-синих. Оба возрастные и не славятся надежностью. Кирилл в 34 года из-за травм пропустил почти весь сезон (3 матча), а Виктор давно стал героем мемов и человеком, который ассоциируется с привозом голов в свои ворота. Ни пользы, ни финансовой выгоды от продления их контрактов ЦСКА не получит.

Самое сложное – решение по Рондону. С одной стороны, квалификация венесуэльского форварда сомнений не вызывает. С другой, в целом он ожиданий не оправдал. Четыре гола в девяти матчах – не так уж плохо (особенно на фоне Федора Чалова), однако количество не реализованных им моментов слишком уж велико. Крест на нем ставить неправильно. Вполне вероятно, что Саломон после летних сборов серьезно прибавит, но многое будет зависеть от двух факторов – стоимости выкупа его трансфера (предположительно она составляет около 3,5 млн евро) и альтернативных вариантов. Если у клуба есть деньги на более молодого и не менее толкового нападающего за адекватные деньги, имеет смысл отправить Рондона обратно в Китай.

«ДИНАМО»

Роман Нойштедтер, Сергей Паршивлюк, Шарль Каборе, Гильермо Варела (в аренде), Вячеслав Грулев, Владимир Москвичев

Динамовцы находятся в процессе становления команды на будущее и благодаря таланту Сандро Шварца делают солидную ставку на молодежь, поэтому возможный отъезд Нойштедтера и Каборе не удивил бы. Тем более, что в средней линии есть молодые и интересные Никола Моро и Даниил Фомин. Единственное, что смущает – после отъезда универсального Нойштедтера в центре обороны и средней линии не останется игроков, способных заменить выбывших из-за травм и дисквалификаций. Русский немец решал сразу две проблемы, и после его ухода придется усиливать сразу обе линии.

Не станут большой проблемой отъезды Варелы и Москвичева. Первому есть качественная замена в лице 24-летнего Дмитрия Скопинцева, а второй не может пробиться даже в этот полумолодежный состав.

А вот истекающие контракты Паршивлюка и особенно Грулева удивляют. Защитник проводит не лучший сезон, но не имеет достойной альтернативы. Он опытен, квалифицирован и обладает российским паспортом, поэтому расставаться имеет смысл только при наличии готового варианта на подмену. А нападающий в 22-летнем возрасте стал стабильным игроком основы. Пусть эффективности ему пока не хватает, но он молод и перспективен. Да еще и собственный воспитанник. Нет причин разбрасываться такими кадрами без весомых причин. Вариантов в РПЛ у него будет предостаточно.

«КРАСНОДАР»

Маркус Берг, Ари, Руслан Камболов, Александр Мартынович, Сергей Петров, Егор Бабурин (в аренде), Александр Черников, Леон Сабуа, Эдуард Сперцян

Клуб Сергея Галицкого – лидер по количеству игроков с истекающими контрактами среди признанных грандов. Об уходе троих уже известно точно. «Краснодар» сам анонсировал отъезд Берга, Ари и Камболова. Все три решения логичны – первый принес не так мало пользы, но от нападающего все же требуется больше, а двое других слишком редко появляются на поле (у Ари в сезоне жалкие 200 минут).

Заявление «быков» об уходе этих игроков косвенно намекает, что остальные шестеро, вполне вероятно, останутся. За исключением Бабурина, это выглядит оправданно. Мартынович – лидер обороны, Сергей Петров пропустил большую часть сезона из-за травмы, но до того всегда был очень хорош и вызывался в сборную России, Черников, Сабуа и Сперцян – воспитанники, на которых хотел делать ставку Галицкий. Они еще молоды, и рано сбрасывать их со счетов. Разумнее продлить контракты и раздать по арендам. Пусть набираются опыта.

А вот зачем «Краснодару» нужно было арендовать у «Ростова» Бабурина, загадка. Да, Матвей Сафонов не робот и может получить травму, но для того под ним и сидит Евгений Городов. Будет странно, если «быки» решат сохранить у себя 27-летнего вратаря, никогда особыми талантами не блиставшего.

ТАБЛИЦА ИСТЕКАЮЩИХ КОНТРАКТОВ В РПЛ