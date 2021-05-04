ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Хольштайн 0 Зандхаузен 0
Лига чемпионов 22:00 Манчестер Сити 0 ПСЖ 0 П1 1.67 Х 4.30 П2 5.20
Спасет ли отдохнувший Мбаппе «ПСЖ»? Болельщики в ожидании битвы суперклубов в Манчестере
04 мая 18:21
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Пари Сен-Жермен»

Спасет ли отдохнувший Мбаппе «ПСЖ»? Болельщики в ожидании битвы суперклубов в Манчестере

Сегодня в Манчестере на стадионе «Этихад» пройдет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».

ШЕЙХИ ПРОТИВ ШЕЙХОВ

Для начала - предыстория. У обоих клубов несколько лет назад появились новые владельцы.

В 2008 году «Ман Сити» сменил хозяев – клубом стала владеть инвестиционная группа Abu Dhabi United Group (ADUG) из ОАЭ. Новые владельцы поставили задачу в кратчайшие сроки войти в число топ-клубов Европы.

Ну, и, конечно, нужны титулы, и, прежде всего, чемпионство в Англии, затем победа в Лиге чемпионов. Первый титул чемпиона Англии был добыт в сезоне-2013/14, второй - в сезоне-2017/18 третий – в сезоне-2018/19, четвертый будет оформлен на днях. А вот Лига чемпионов пока «Ман Сити» никак не покорится. Уже несколько лет это главная цель и вожделенная мечта шейхов из Эмиратов.

В 2011 году «ПСЖ» купила компания Qatar Sports Investments, которая принадлежит шейхам из правящей династии Катара, а президентом и генеральным директором парижского клуба стал бизнесмен Нассер Ганим аль-Хелаифи.

После прихода миллиардеров из Катара «ПСЖ» стал приобретать звезд одну за другой. Чего только стоит покупка у «Барселоны» в 2017 году за 222 млн Неймара.

В отличие от Англии конкуренция во Франции совсем другая, поэтому подразумевалось, что отдельно выстроенный в Париже суперклуб чемпионом страны должен становиться по определению. С этим, за некоторым исключением, проблем не возникало. А главный, вожделенный трофей для катарских шейхов – это «ушастый» Кубок чемпионов. «ПСЖ» уже доходил в этом турнире до четвертьфинала, до полуфинала, а минувшим летом проиграл в финале «Баварии» - 0:1.

Понятно, какое значение имеет сегодняшний матч для футболистов, тренеров, болельщиков обеих клубов, а также для их амбициозных владельцев.

ДВА ШАЛЬНЫХ ГОЛА НА «ПАРК ДЕ ПРЕНС»

Напомним, как неделю назад протекал первый матч в Париже. Первые минут 25 - огромное преимущество хозяев, красивый гол головой капитана Маркиньоса.

Затем «Сити» стал понемногу приходить в себя, хотя каких-то явных голевых моментов у ворот парижан не создал.

Но удача в этот вечер была на стороне английского клуба. На 64-й минуте Кевин Де Брейне навесил в штрафную площадку. Мяч никого не коснулся и скользнул в сетку рядом с дальней штангой.

На 71-й минуте Рияд Марез пробил со штрафного прямо в стенку, игроки «ПСЖ» в стенке подпрыгнули, мяч нашел какую-то микрощель в стенке и залетел в ворота – 2:1.

А вскоре получил прямую красную карточку полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гейе. На этом можно было опускать занавес: было видно, как гнетуще подействовали два шальных гола на футболистов «ПСЖ», а тут еще и удаление на ровном месте.

ПАРИЖУ НУЖНА ПОБЕДА С РАЗНИЦЕЙ В ДВА МЯЧА

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино дал отдохнуть Килиану Мбаппе. Главный забивала парижан не играл в матче последнего тура Лиги 1 против «Ланса». «ПСЖ» выиграл и без него, правда, не без труда – 2:1.

Спасет ли отдохнувший Мбаппе команду в довольно сложной ситуации? Гостям нужно побеждать с разницей в два мяча. Все, конечно, в футболе бывает, и, в частности, в Лиге чемпионов.

Стоит вспомнить домашнюю победу «Ливерпуля» над «Барселоной» - 4:0 в сезоне-2018/19. Или, наоборот, поражение того же «Ливерпуля» дома от «Атлетико» год спустя. Но, все же, учитывая класс соперников парижан, верится в удачный для «ПСЖ» исход с трудом. Если «Ман Сити» забьет один гол, задача для парижан становится почти невыполнимой.

Букмекеры считают явным фаворитом «Манчестер Сити». Например, «Лига ставок» на проход английского клуба в финал дает коэффициент 1,12. На то, что «Сити» не проиграет – 1,21. На проход «ПСЖ» - 6,4.

Начало матча «Манчестер Сити» - «Пари Сен- Жермен» в 22.00.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Жозе Моуринью возглавит "Рому"Гол Гусева помог "Флориде" одолеть "Даллас"Виктор Тихонов перешёл в "Салават Юлаев"Американец объяснил, чем отвратительны русские девушкиСтало известно о последствиях избиения Панарина канадцемРусский хоккеист жестоко избит: последствия неутешительны
«Удивлен, что «Зенит» не поддержал «Оренбург». Кирьяков — о собрании клубов РПЛ
Футбольный эксперт Сергей Кирьяков высказал «Плеймейкеру» мнение о позиции клубов РПЛ в отношении лицензирования команд, претендующих на выход в элиту из ФНЛ.
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Почему Оренбург и Владикавказ не пускают в футбольную элиту
На общем собрании РПЛ клубы приняли решения, которые повлияют на турнирную ситуацию внизу таблицы.
Как Неймар размялся перед «Ман Сити», а Депай выкинул Головина из золотой гонки. Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
Успеют или нет? ЧМ-2021 стартует через 17 дней, а Рига к нему не готова
Оргкомитет турнира бьет тревогу по поводу неготовности инфраструктуры к мировому первенству.
Нагучев продолжает камбэк против Орзул. Итоги 8-го раунда «Битвы полов»
Роман Нагучев после очередного раунда "Битвы полов" уступает Марии Орзул 3:5, выиграв третью мини-дуэль кряду.
Сверхновая суперзвезда. Мичков забил на ЮЧМ уже 10 голов, до Ковальчука остался один, до Овечкина — четыре
Юниорская сборная России пробилась в полуфинал ЮЧМ-2021 в Техасе после победы над белорусами (5:2), а лидер нашей команды Матвей Мичков отметился очередной заброшенной шайбой.
«Я бы предпочел, чтобы «Зенит» взял золото в такой же борьбе, как «Авангард» — Кубок Гагарина». Мнение Герасимца
Бывший футболист «Зенита» Сергей Герасимец поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от досрочного чемпионства, которое питерский клуб оформил в матче с «Локомотивом» (6:1).
Школа ставок: форы, тоталы и другие букмекерские маркеты. Блог Ткачева
Вместе с ведущим трейдером БК «Лига Ставок» Дмитрием Ткачевым разбираемся в азах букмекерства в рамках обучающего проекта «Школа ставок».
Лиги маленькие — выигрыш большой. Как заработать 2,5 млн рублей за сутки на футболе Вьетнама, Китая и Румынии
Один из пользователей БК "Лига Ставок" сделал себе роскошный подарок на Пасху, составив победный экспресс из 20 событий.
«Зенит» и «Спартак» вышли из берегов. В Питере поиздевались над фанатами «Локо», красно-белые продолжают оскорблять ЦСКА
Хорошая у нас компания среди топ-клубов, однако. О какой корпоративной этике тут может вообще идти речь?
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Тимур Бекмамбетов - о героях на войне и героях спорта, о футболе и спортивном кино.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика