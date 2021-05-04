Спасет ли отдохнувший Мбаппе «ПСЖ»? Болельщики в ожидании битвы суперклубов в Манчестере

После прихода миллиардеров из Катара «ПСЖ» стал приобретать звезд одну за другой. Чего только стоит покупка у «Барселоны» в 2017 году за 222 млн Неймара.

В 2011 году «ПСЖ» купила компания Qatar Sports Investments, которая принадлежит шейхам из правящей династии Катара, а президентом и генеральным директором парижского клуба стал бизнесмен Нассер Ганим аль-Хелаифи.

Ну, и, конечно, нужны титулы, и, прежде всего, чемпионство в Англии, затем победа в Лиге чемпионов. Первый титул чемпиона Англии был добыт в сезоне-2013/14, второй - в сезоне-2017/18 третий – в сезоне-2018/19, четвертый будет оформлен на днях. А вот Лига чемпионов пока «Ман Сити» никак не покорится. Уже несколько лет это главная цель и вожделенная мечта шейхов из Эмиратов.

В 2008 году «Ман Сити» сменил хозяев – клубом стала владеть инвестиционная группа Abu Dhabi United Group (ADUG) из ОАЭ. Новые владельцы поставили задачу в кратчайшие сроки войти в число топ-клубов Европы.

Для начала - предыстория. У обоих клубов несколько лет назад появились новые владельцы.

В отличие от Англии конкуренция во Франции совсем другая, поэтому подразумевалось, что отдельно выстроенный в Париже суперклуб чемпионом страны должен становиться по определению. С этим, за некоторым исключением, проблем не возникало. А главный, вожделенный трофей для катарских шейхов – это «ушастый» Кубок чемпионов. «ПСЖ» уже доходил в этом турнире до четвертьфинала, до полуфинала, а минувшим летом проиграл в финале «Баварии» - 0:1.

Понятно, какое значение имеет сегодняшний матч для футболистов, тренеров, болельщиков обеих клубов, а также для их амбициозных владельцев.

ДВА ШАЛЬНЫХ ГОЛА НА «ПАРК ДЕ ПРЕНС»

Напомним, как неделю назад протекал первый матч в Париже. Первые минут 25 - огромное преимущество хозяев, красивый гол головой капитана Маркиньоса.

Затем «Сити» стал понемногу приходить в себя, хотя каких-то явных голевых моментов у ворот парижан не создал.

Но удача в этот вечер была на стороне английского клуба. На 64-й минуте Кевин Де Брейне навесил в штрафную площадку. Мяч никого не коснулся и скользнул в сетку рядом с дальней штангой.

На 71-й минуте Рияд Марез пробил со штрафного прямо в стенку, игроки «ПСЖ» в стенке подпрыгнули, мяч нашел какую-то микрощель в стенке и залетел в ворота – 2:1.

А вскоре получил прямую красную карточку полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гейе. На этом можно было опускать занавес: было видно, как гнетуще подействовали два шальных гола на футболистов «ПСЖ», а тут еще и удаление на ровном месте.

ПАРИЖУ НУЖНА ПОБЕДА С РАЗНИЦЕЙ В ДВА МЯЧА

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино дал отдохнуть Килиану Мбаппе. Главный забивала парижан не играл в матче последнего тура Лиги 1 против «Ланса». «ПСЖ» выиграл и без него, правда, не без труда – 2:1.

Спасет ли отдохнувший Мбаппе команду в довольно сложной ситуации? Гостям нужно побеждать с разницей в два мяча. Все, конечно, в футболе бывает, и, в частности, в Лиге чемпионов.

Стоит вспомнить домашнюю победу «Ливерпуля» над «Барселоной» - 4:0 в сезоне-2018/19. Или, наоборот, поражение того же «Ливерпуля» дома от «Атлетико» год спустя. Но, все же, учитывая класс соперников парижан, верится в удачный для «ПСЖ» исход с трудом. Если «Ман Сити» забьет один гол, задача для парижан становится почти невыполнимой.

Букмекеры считают явным фаворитом «Манчестер Сити». Например, «Лига ставок» на проход английского клуба в финал дает коэффициент 1,12. На то, что «Сити» не проиграет – 1,21. На проход «ПСЖ» - 6,4.

Начало матча «Манчестер Сити» - «Пари Сен- Жермен» в 22.00.