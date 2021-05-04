Профессорская победа Гвардиолы! «Ман Сити» впервые вышел в финал ЛЧ (видео)

А в центре полузащиты каталонский тренер предпочел Родри более гладко играющего с мячом Фернандиньо. Казалось, что наставник англичан планировал контролировать игру за счет контроля мяча, однако идея оказалась иной – хозяева выстроились в оборонительные 4-4-2, в которых на бразильца выпадал больший объем работы в защите. Возможно, Гвардиола решил, что Родри все-таки комфортнее в тройке.

Хосеп Гвардиола, в свою очередь, выпустил с первых минут Александра Зинченко, вышедшего по ходу первого матча. С его появления и начался камбэк «горожан». И на сей раз он был одним из лучших на поле – идеально отработал сзади и великолепно продвигал атаки вперед.

Мбаппе заменил Мауро Икарди, некогда великолепный нападающий, совсем пропавший в Париже за спиной Мбаппе. Кроме того, Маурисио Почеттино по сравнению с первой игрой сделал еще две замены – Андер Эррера вышел вместо удаленного неделей ранее Идрисса Гейе, а на левом фланге обороны Митчела Баккера появился Абду Диалло.

«ПСЖ» на «Этихаде» нужно было чудо. После домашнего поражения со счетом 1:2 без оставшегося в запасе Килиана Мбаппе (из-за травмы он пропустил в выходные матч с «Лансом», но в заявку попал) эта задача казалась невероятной. Все-таки «Манчестер Сити» в этом сезоне невероятно хорош, а в Лиге чемпионов выиграл к стартовому свистку шесть матчей подряд, пропустив на этом отрезке всего три мяча. Эта победа стала рекордной для английских клубов седьмой.

«СИТИ» ЗАБИВАЕТ И ЗАЩИЩАЕТСЯ

Первые минуты для хозяев получились нервными. Они как будто испугались ответственности, совершили несколько необязательных фолов и едва не привезли себе пенальти. Бьорн Куйперс углядел игру рукой со стороны Зинченко, однако VAR поправил главного арбитра – плечо в районе спины. У англичан совсем не получался запланированный Гвардиолой контроль мяча, прессинг «ПСЖ» просто не позволял выйти из обороны.

Однако «Сити» хорош тем, что умеет все. Эдерсон забросил мяч налево в свободную зону, куда ворвался Зинченко, выкативший мяч под удар игравшему ложную девятку Кевина де Брейне. Бельгиец угодил в защитника, однако Рияд Марез успел к отскоку и с близкого расстояния пробил Кейлора Наваса.

Реактивный забег Зинченко, классная передача – и Марез вывел «Сити» вперед. 1:0 ⚽️



Ребята Гвардиолы сразу взялись за дело:https://t.co/CnOeNr3U0k pic.twitter.com/5KWVTQXhFF — Матч ТВ (@MatchTV) May 4, 2021

Игру этот гол не изменил. Париж продолжал душить соперника, разбирая всех оппонентов на чужой половине поля. Помогать защитникам разыгрывать мяч возвращался Фернандиньо, но и за ним всегда следовал оппонент. В результате гости владели инициативой и создали пару острых моментов, но им капитально не везло. Маркиньос головой попал в перекладину, Анхель ди Мария, перехватив мяч у Бернарду Силвы, сходу пробил совсем рядом с пустым углом (Эдерсон поторопился начать встречную атаку и не успел занять позицию).

Ди Мария почти сделал гол из ничего 😳



Но мяч предательски свернул не туда 😬



Смотрим дальше:https://t.co/CnOeNr3U0k pic.twitter.com/oogEgX5hSv — Матч ТВ (@MatchTV) May 4, 2021

Может показаться, что этого мало, но «Сити», например, не создал вообще ничего. Тем не менее, не покидало ощущение, что англичане не дают игре выйти из-под контроля. «ПСЖ» нужен был взрыв, на который способен, например, Неймар. Перед матчем он говорил, что ради победы готов умереть на поле, однако на деле мяч он получал только вдалеке от ворот и не слишком стремился идти в обыгрыш, а обострять передачей было просто некуда.

РЕКОРДНЫЙ ГВАРДИОЛА, ИСТЕРИЧНЫЙ ПАРИЖ

В первом тайме «Сити» сыграл осторожно, удостоверился в своих силах и после перерыва стал встречать соперника значительно выше. Оказалось, что прессинг у англичан даже эффективнее игры от обороны. «ПСЖ» совсем расклеился. Вообще непонятно, что хотел придумать в раздевалке Почеттино. По факту, идеи в действиях команды не было. Статусу полуфинала Лиги чемпионов соответствовал только Марко Верратти.

Так что второму голу «горожан» удивляться не приходится. Получился он изумительным по исполнению и настоящим олицетворением командной игры – быстрый, легкий выход в контратаку через средние передачи завершал ударом по пустым воротам все тот же Марез. Отметим Фила Фодена, идеально выкатившего мяч партнеру на убойную позицию.

Мареееез сделал дубль! Похоже, это приговор для «ПСЖ» 💥 pic.twitter.com/pqCe5SjB4m — Матч ТВ (@MatchTV) May 4, 2021

После этого исход встречи стал окончательно очевиден. Не только болельщикам, но и самим игрокам. Ди Мария психанул и за пределами поля (да-да!) грубо наступил на ногу Фернандиньо (а может, поскользнулся – в Манчестере шел снег, который ко второму тайма сгребли за бровку), оставив французов в меньшинстве. Партнеры тоже перестали играть в футбол и подхватили истерику аргентинца, регулярно нарушая правила в эпизодах, которые того не требовали. Никто бы не удивился, если бы все завершилось разгромом, но Навас совершил несколько сейвов, а Фоден пробил в штангу.

В общем, «Ман Сити» как-то даже слишком уверенно и буднично прошел «ПСЖ». По факту, все решилось во втором тайме первого матча, а в Манчестере англичане сыграли по счету и гроссмейстерски оставили соперника вне финала Лиги чемпионов. Этот матч стал историческим для Гвардиолы и «Сити». Наставник провел в плей-офф ЛЧ рекордный 63-й матч, обойдя Карло Анчелотти, а «МС» впервые в своей истории оказался столь близок к званию сильнейшего клуба Европы. И что-то подсказывает, что свое они в финале не упустят.

Лига чемпионов. Полуфинал. Второй матч

«Манчестер Сити» - «ПСЖ» - 2:0 (1:0)

Голы: Марез, 11 – 1:0. Марез, 63 – 2:0.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко, Марез, Фернандиньо, Гюндоган, Фоден (Агуэро, 85), де Брейне (Жезус, 82), Бернарду Силва (Стерлинг, 82).

«ПСЖ»: Навас, Флоренци (Дагба, 75), Маркиньос, Кимпембе, Диалло (Баккер, 82), Эррера (Дракслер, 62), Паредес (Данилу, 75), Верратти, ди Мария, Неймар, Икарди (Кин, 62).

Предупреждения: Эррера, 22. Верратти, 71. Зинченко, 71. Де Брейне, 74. Кимпембе, 87. Данилу, 89.

Удаление: ди Мария, 69.

Судья: Куйперс (Нидерланды).

Первый матч – 2:1