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Риму нужно чудо на глазах у Моуринью. Превью матча «Рома» – «МЮ»
05 мая 11:00
автор: Артем Зибрак
автор фото: UEFA Europa League

Риму нужно чудо на глазах у Моуринью. Превью матча «Рома» – «МЮ»

В ответном полуфинальном матче Лиги Европы «Рома» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед». Встреча на «Олд Траффорд» завершилась победой хозяев 6:2.

Сложно представить, что должно случиться с «Манчестер Юнайтед», чтобы команда упустила уже практически обеспеченный ею выход в финал Лиги Европы. Во втором тайме на «Олд Траффорд» хозяева разнесли оборонительные порядки римлян, забив пять мячей, и довели счет до крупного (6:2). В ответной встрече «волкам» потребуется выигрывать или крупнее – 4:0.

Эта неудача сильно ударила по «Роме». В выходные она проиграла в Сампдории (0:2), зафиксировав серию без побед на отметке шесть матчей. Теперь максимум столичного клуба – третий по значимости еврокубок Лига конференций, стартующий в следующем сезоне. Но и за него еще надо удержаться – отрыв от «Сассуоло» составляет всего два очка.

Уже известно, что эти результаты стоили работы португальцу Паулу Фонсеке. По окончании сезона он покинет клуб. Его место займет сам Жозе Моуринью, и вот это действительно большая сенсация. Говорят, португалец очень хотел вернуться в Италию, но со стороны кажется, что все прозаичнее – предложения от более статусного клуба Особенному придется ждать еще очень долго. Может, он и не замечает, но от его величия осталось только прозвище.

Сейчас над ним больше смеются, чем воспринимают всерьез. «Жозе будет рад узнать, что в настоящее время мы летаем из Лондона в Рим всего за 17 евро. Из-за отсутствия трофеев с «Тоттенхэмом» мы ожидаем, что данного тарифа достаточно для перелета без ручной клади», – так потроллили Моуринью в ирландской авиакомпании RyanAir.

Впрочем, с деньгами у Жозе проблем нет. По подписанному на три года контракту его зарплата составит 7,5 млн уже после вычета всех налогов, составляющих 43%.

В общем, «Рома» после игры на «Олд Траффорд» пережила много событий. А вот для игроков «Манчестер Юнайтед» все сложилось иначе. Их матч с «Ливерпулем» был перенесен из-за вышедшего из-под контроля протеста тысяч фанатов «красных дьяволов». Сначала они митинговали у стадиона, требуя скорейшего изгнания из клуба владельцев Глейзеров, а затем часть из них прорвалась в чашу – «через ограждения и посты охраны на территории перед стадионом» (цитата клубной пресс-службы). Шестеро полицейских получили ранения.

Ситуация, конечно, крайне печальная, но если говорить о спортивной составляющей, то манкунианцы из-за неожиданного срыва игры получили больше отдыха (хотя и понервничали немного). По факту, они вернулись в недельный цикл, тогда как римляне мучились в серии A. Естественно, для них это дополнительный бонус перед ответной встречей.

Как многие отлично помнят, «Роме» в апреле 2018-го уже удавалось совершить камбэк, отыграв у «Барселоны» гостевые 1:4 благодаря домашней победе 3:0, но и состояние команды сейчас иное, и счет первого матча слишком уж крупный. Рассчитывать на повторение чуда могут только самые большие оптимисты.

Вдобавок ко всему у хозяев слишком много игроков находятся в лазарете – Николо Дзаньоло, Педро, Рикардо Калафьори, Стефан Эль-Шаарави, а также получившие травмы в Манчестере Пау Лопес, Леонардо Спинаццола и Йордан Верету. У «Юнайтед» отсутствуют только Антони Марсьяль и Фил Джонс.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ:

«Рома»: Миранте – Ибаньес, Смоллинг, Манчини – Карсдорп, Кристанте, Диавара, Бруно Перес – Пеллегрини, Мхитарян – Джеко.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа – Уан-Бассака, Байи, Магуайр, Теллес – Фред, Мактоминай – Рашфорд, Бруну Фернандеш, Погба – Кавани.

источник: «Советский спорт»
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