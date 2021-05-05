Риму нужно чудо на глазах у Моуринью. Превью матча «Рома» – «МЮ»

Сложно представить, что должно случиться с «Манчестер Юнайтед», чтобы команда упустила уже практически обеспеченный ею выход в финал Лиги Европы. Во втором тайме на «Олд Траффорд» хозяева разнесли оборонительные порядки римлян, забив пять мячей, и довели счет до крупного (6:2). В ответной встрече «волкам» потребуется выигрывать или крупнее – 4:0.

Эта неудача сильно ударила по «Роме». В выходные она проиграла в Сампдории (0:2), зафиксировав серию без побед на отметке шесть матчей. Теперь максимум столичного клуба – третий по значимости еврокубок Лига конференций, стартующий в следующем сезоне. Но и за него еще надо удержаться – отрыв от «Сассуоло» составляет всего два очка.

Уже известно, что эти результаты стоили работы португальцу Паулу Фонсеке. По окончании сезона он покинет клуб. Его место займет сам Жозе Моуринью, и вот это действительно большая сенсация. Говорят, португалец очень хотел вернуться в Италию, но со стороны кажется, что все прозаичнее – предложения от более статусного клуба Особенному придется ждать еще очень долго. Может, он и не замечает, но от его величия осталось только прозвище.

Сейчас над ним больше смеются, чем воспринимают всерьез. «Жозе будет рад узнать, что в настоящее время мы летаем из Лондона в Рим всего за 17 евро. Из-за отсутствия трофеев с «Тоттенхэмом» мы ожидаем, что данного тарифа достаточно для перелета без ручной клади», – так потроллили Моуринью в ирландской авиакомпании RyanAir.

Впрочем, с деньгами у Жозе проблем нет. По подписанному на три года контракту его зарплата составит 7,5 млн уже после вычета всех налогов, составляющих 43%.