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Сергей Силкин: «ПСЖ» – это просто набор футболистов, а «Сити» – отлаженная команда
05 мая 12:52
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Twitter UEFA Champions League

Сергей Силкин: «ПСЖ» – это просто набор футболистов, а «Сити» – отлаженная команда

Английский клуб выбил парижан из Лиги чемпионов, выиграв противостояние с общим счетом 4:1.

Известный футбольный эксперт Сергей Силкин поделился впечатлениями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «ПСЖ» (2:0).

– Как оцениваете успех «Манчестер Сити»?

– Хоть я и отдавал предпочтение «ПСЖ» в данной паре, но «Манчестер Сити» – это отлаженная команда, а «ПСЖ» – набор футболистов. Плюс, когда французы начали проигрывать, было видно, что они уже не справлялись с нервами. Это говорит о том, что ни в одной упряжке они все выходят на поле. Они действовали разрозненно, сами по себе, а «Манчестер Сити» сыграл достойно. Тем более, что когда встреча началась, «ПСЖ» предложил высокий прессинг и старался первые десять минут ошеломить соперника. Англичане это выдержали, и, забив два мяча, сыграли очень достойно. А то, что у французов случился психоз с карточками, это не украшает классную команду.

– Вы имеете в виду удаление Ди Марии?

– Да. Я имею в виду, что нужно смотреть на табло. Соперники не виноваты, что они тебя переиграли. Надо искать причины в себе, что вы сделали не так. Вам дали установку, но что-то не получилось. При чем здесь соперники? Мне в этом отношении очень понравился «Манчестер Сити». Это была целостная команда, с хорошей организацией игры, а «ПСЖ» был просто набором футболистов.

– Многие отмечают, что залог нынешних успехов «Сити» – перестроенная Гвардиолой игра в обороне, где хороши все. Согласны с таким мнением?

– Сейчас команда вообще на ходу. Даже порой играя без нападающих, они забивают, здорово держат мяч. Конечно, все идет от обороны. Если сзади все надежно, то у атакующих футболистов руки развязываются, они начинают играть без оглядки назад, понимая, что там все в порядке. Это фундамент любой команды. Честно говоря, я отдавал предпочтение «ПСЖ», но после этого матча мы просто увидели разницу. Есть хорошая команда, а есть набор футболистов.

– Как оцените игру Зинченко, который чуть не привез пенальти?

– Там ничего не было, просто если брать всю команду, то она солидно смотрелось. И был такой эпизод, когда он не справился с нервами и Фернандиньо его успокаивал, мол, ты находишься в этой команде и не должен себя вести так, чтобы пострадал клуб. Вопросы провокации никто никогда не снимал и выигрывает тот, кто больше заряжен на результат. Англичане были больше заряжены на результат, поэтому они не позволили себе расслабиться ни в одном из эпизодов.

– После удаления Ди Марии исход игры стал понятен?

– Нет. Он стал понятен после первого пропущенного мяча. Счет в серии стал 3:1 и «ПСЖ» надо было забивать минимум два мяча, а парижане практически ни одного острого момента не создали.

– «Манчестер Сити» в этом году созрел, чтобы взять трофей?

– Да, созрел. Но не надо забывать, что есть еще две команды, которые сегодня сыграют. А вообще, «Манчестер Сити» этот год провел здорово. Но впереди финал и не нужно делить шкуру неубитого медведя. Соперник тоже выйдет на поле добиться результата. Никто не говорит, что в финале фаворитами будут англичане. Там не будет фаворита.

– Какие прогнозы на ответный матч «Челси» – «Реал»?

– «Челси» – молодая команда, а в «Реале» игроки классные, хоть и говорят, что они едут с ярмарки. Все зависит от первого мяча.

источник: «Советский спорт»
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