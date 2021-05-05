Путь длиною в 13 лет. «Манчестер Сити» заслуживает взять Лигу чемпионов, как никто другой

Но для победы в Европе просто скупить звездных футболистов недостаточно. Эта истина неоднократно открывалась многим богатеям, желавшим реализовать свои детские мечты и взрослые амбиции через приобретение топ-клубов. В очередной раз она подтвердилась во вторник, когда «Ман Сити» предстал единым отлаженным механизмом, а «ПСЖ» – группой дорогостоящих звезд.

В сентябре 2008-го расстановка сил в английском футболе изменилась навсегда – в следующие 13 сезонов «горожане» взяли пять титулов АПЛ (включая тот, который осталось лишь оформить официально).

Сразу после приобретения «Ман Сити» новые владельцы взялись за дело. В первое же трансферное окно они выложили 43 млн евро за бразильскую восходящую (да так и не взошедшую) звезду Робиньо, еще 24 млн отвалили ЦСКА за его соотечественника Жо и даже пытались конкурировать со своим более презентабельным соседом – увести у него Криштиану Роналду и опередить в борьбе за Димитара Бербатова. Тогда денежным мешкам сделать это не удалось, но сигнал они послали четкий – их амбиции и финансовые возможности безграничны.

За три месяца до этого «красные дьяволы» в московском финале выиграли третью (и последнюю на сегодняшний день) Лигу чемпионов. Предприниматель из Абу-Даби Халдун Халифа Аль Мубарак хотел не только повторить, но и превзойти тот успех. Мог ли он тогда предположить, что даже с вложенными им миллиардами путь этот займет 13 лет и получится столь трудным и ухабистым?

В сентябре 2008 года шейхи из ОАЭ пришли в европейский футбол, приобретя на тот момент середняка АПЛ «Манчестер Сити», младшего бедного и неуспешного брата «Юнайтед», собиравшего под жестким управлением сэра Алекса Фергюсона все сливки английского футбола.

Для управления создания таким крупным клубом необходим системный подход и правильный выбор управленцев на всех уровнях. Получивший бизнес-образование в США Аль Мубарак понимал это как никто, поэтому постепенно превращал «Ман Сити» в часть огромной футбольной империи – в 2013 году появилась City Football Group, в которую помимо «Сити» входят клубы из США, Австралии, Японии, Испании, Бельгии, Индии, Японии, Франции и Уругвая.

И планомерно подбирал тех, кто будет отвечать за развитие вершины этой пирамиды, являющейся лицом и бенефициаром всего проекта. Так, в 2012 году в Манчестер переехали бывший спортивный директор «Барселоны» Чики Бегиристайн и экс-вице-президент каталонцев Ферран Сориано. Первый занял в «Сити» аналогичную должность, второй стал генеральным директором (а впоследствии принял бразды правления еще и нью-йоркским и мельбурнским филиалами).

Выбор на них пал не случайно. Уже тогда Аль Мубарак определился – ему нужен лучший тренер планеты, а это, без сомнения, Хосеп Гвардиола, превративший «Барселону» в одну из лучших команд в истории футбола и не просто выигравший к тому моменту две Лиги чемпионов (за четыре года), но и сделавший это в свойственном только ему ярком атакующем стиле.

Однако Гвардиола не сразу решился на переезд в Манчестер. Покинув Каталонию в том же 2012 году, он сначала отправился в «Баварию», где выяснилось, что абсолютное доминирование во внутренней лиге ему дается куда проще, чем еврокубковые успехи. Аль Мубарака это не смутило, и к 2016 году Бегиристайну удалось убедить Пепа в твердости, системности и амбициозности проекта. Гвардиола доверился старому товарищу, ход Аль Мубарака сработал.

На новом месте каталонский мэтр в очередной раз доказал, что в сражениях на внутренней арене ему равных нет – уже на второй сезон выиграл АПЛ, а затем еще дважды за три года, уступив только неадекватно крутому «Ливерпулю» Юргена Клоппа. Параллельно мелькали победы в Кубке и Суперкубке Англии и Кубке лиги, но до главного трофея дотянуться никак не удавалось.

В первый сезон «Сити» вылетел из Лиги чемпионов в 1/8 финала (от «Монако»), а затем три раза подряд останавливался в четвертьфинале – обидчиками выступали «Ливерпуль», «Тоттенхэм» (в супердраматичном противостоянии, завершившемся сенсационной победой подопечных Маурисио Почеттино) и, что уж совсем позорно для клуба такого уровня, «Лион».

Неудачи преследовали Гвардиолу в Лиге чемпионов так часто, что за ним закрепилась дурная слава – мол, не для еврокубковых свершений этот тренер, сколь бы ни был крут (а он правда крут – влияние Пепа на чемпионаты, в которых он тренировал, переоценить невозможно). Однако руководители «Ман Сити» по-прежнему верили в каталонца. И к нынешнему сезону он наконец построил в Манчестере команду своей мечты – легко взял АПЛ и наконец перешагнул четвертьфинальный барьер ЛЧ, а в полуфинале не оставил шансов суперзвездному «ПСЖ».

Для этого успеха у Гвардиолы было главное – время, доверие и поддержка руководителей. На «Этихаде» он пребывал в комфортных условиях и планомерно создавал зрелую, умную команду без слабых мест, с высочайшим командным духом и взаимодействием. Кто теперь вспомнит, что «Сити» для него закупал крайних защитников чуть ли не пачками, а на фланге обороны играет Александр Зинченко, которого тренер перевел туда из полузащиты?

Каждый участник этого проекта внес свою лепту в этот успех, даже те, кого в команде уже нет – Джо Харт, Венсан Компани, Давид Сильва, уже объявивший об уходе Серхио Агуэро и многие другие.

Очевидно, что в финале «Ман Сити» будет фаворитом, кто бы ни оказался его соперником – «Реал» или «Челси». Слишком уж хорош для команды этот сезон, а семь побед подряд в Лиге чемпионов – вообще рекорд для английских клубов. Все идет к тому, что на этой цифре счет не остановится, ведь каждый игрок в системе «Сити» выглядит сегодня идеально – будь то Зинченко, Рубен Диаш, Фернандиньо, Фил Фоден или Кевин де Брейне.

Единственное, чего не хватило «горожанам» в ответном полуфинале, это собственные болельщики, не имевшие возможности стать участниками этого исторического момента из-за пандемии коронавируса. За долгие годы доминирования «Юнайтед» и мытарства собственного клуба они достаточно настрадались и заслужили этот праздник не меньше игроков и тренера.

Впрочем, осуществление мечты всех причастных к «Сити» еще впереди. От брызг шампанского и звания чемпионов Европы их отделяют три с половиной недели и 90 минут выдающегося футбола в исполнении своих любимцев. А что такое три недели после 13 лет этого нелегкого пути?