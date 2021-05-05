Против такого «Сити» и Мбаппе не помог бы. Гвардиола создал отлаженную машину по добыванию титулов

Ведь именно он автор разгрома «Барселоны» в первом матче 1/8 финала 16 февраля на «Камп Ноу». Напомним, Килиан тогда сделал хет-трик. А в ответной игре – забил уже на 7-й минуте и снял все вопросы.

Поэтому я и употребил глагол «спасти». В такой почти безнадежной ситуации может выручить только явный гений, которым является Килиан Мбаппе.

Вчера превью к этому полуфиналу Лиги чемпионов я озаглавил «Спасет ли отдохнувший Мбаппе «ПСЖ»? Глагол «спасет» здесь ключевой. Потому что при всей звездности состава парижан, после поражения дома 1:2, убрать с дороги на пути к финалу «Ман Сити» представлялось задачей почти неразрешимой. Для этого нужно было побеждать с разницей в два мяча в основное время. Казалось очевидным, что «Сити» минимум один забьет, тогда парижанам нужно забивать три. А это уже совсем нереально.

Поэтому безо всякой доли пафоса можно констатировать: гениальный Мбаппе обыграл «Барселону» с гением Месси в составе.

И как показал вчерашний матч, без своего главного форварда атакующий потенциал «ПСЖ» лишается процентов сорока своей мощи.

Было известно, что Килиан не совсем здоров, Маурисио Почеттино дал ему отдохнуть в игре последнего тура лиги 1 против «Ланса», чтобы подошел во все оружии к главному матчу года. Килиан значился вчера в списке запасных, но на поле так и не вышел. Видимо, травма оказалась более серьезной.

Камера не раз показывала Мбаппе в течение игры, он грустным взглядом смотрел на происходящее на поле.

БЕСПОМЩНЫЙ НЕЙМАР, ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ ЗИНЧЕНКО

За счет чего выиграл «Сити»? За счет дисциплины, отличной организации, слаженных действий и прекрасной обороны. Пеп Гвардиола создал отлаженную машину по добыванию титулов. Понятно, создал не вчера, но вчера она показала себя во всей красе. Точнее, особой красы в футбольном смысле не было, была просто уверенная победа, без лишних нервов и лишних затрат энергии. Как говорят в таких случаях, на классе.

И ни гений Неймара, ни бесспорный талант Ди Марии и Вератти ничего не могли с этой бездушной машиной Гвардиолы поделать. Она просто спокойно ехала к победной финишной черте, отбивая по дороге все наскоки парижан.

«ПСЖ» не создал ни одного голевого момента за всю игру, если не считать удара головой Маркиньоса еще в начале матча. Но там мяч никак не мог оказаться в сетке – он падал сверху на перекладину.

Быстрые контратаки у Парижа не получались, хозяева им просто не давали шанса их проводить. А позиционная осада штрафной «Сити» ни к чему не приводила. И, как я уже сказал выше, против такой тактики был беспомощен гений Неймара. Рискну предположить, что даже Мбаппе вчера не спас бы «ПСЖ».

А мне же хотелось бы отметить Александра Зинченко. Он выдал отличную игру, как и неделю назад в Париже. И это в полуфинале Лиги чемпионов против суперзвездной команды!

Если в прошлом году, да и в начале этого сезона, было видно, что Зинченко пока не совсем уверен в себе, боится принимать рискованные или смелые решения. Александр всегда старался побыстрее избавиться от мяча, и избавиться без риска – поэтому отдавал ближнему партнеру поперек поля, а чаще назад - центральному защитнику. А вчера вы сами все видели. Нынче Зинченко один из лидеров команды, а его вклад в первый гол огромен. Этот быстрый мяч практически и решил исход двухматчевого противостояния.

Единственное, что не понравилось. Когда в конце стали кипеть страсти. Зинченко завелся на ровном месте, получил горчичник. Его пытался успокоить капитан Фернандиньо, но Зинченко уже себя не контролировал – отталкивал бразильца, бил его по рукам. Я понимаю его состояние – парень на большом кураже, внес огромный вклад в победу, статус матча выше некуда, как и статус соперника. От всего этого у 24-летнего игрока немного поехала крыша.

Думаю, Гвардиола на это ему укажет, а также на то, что нельзя получать такие горчичники в преддверии финала главного турнира года.

Итак, в противостоянии арабских шейхов верх взяли шейхи из Эмиратов. Катарским миллиардерам мечту о победе в Лиге чемпионов придется вновь отложить еще на год. И так – уже десять лет подряд.