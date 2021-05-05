«Челси» – «Реал»: битва с непредсказуемым исходом. Кто станет соперником «Сити» в финале?

ТУХЕЛЬ РЕАНИМИРОВАЛ «ЧЕЛСИ»

Встречаются две равные по силам команды, с очень ровными составами, где сплошь мастера топ-уровня. И «Челси» (за исключением старта), и «Реал» проводят этот сезон одинаково ровно: без больших провалов, но и без ярких матчей, таких, которые остаются в памяти болельщиков на годы. Вряд ли к таковым можно отнести домашнюю победу «Реала» над переживающим кризис «Ливерпулем» (3:1) в четвертьфинале Лиги чемпионов. Больше ничего выдающегося что в чемпионате Испании, что в Лиге чемпионов на ум не приходит. В общем, «Реал» как «Реал».

А вот с «Челси» немного другая история. Начало сезона не очень задалось, и пришлось руководству принимать непростое решение – отправить в отставку легенду клуба Фрэнка Лэмпарда. А тут как раз Томас Тухель из «ПСЖ» освободился. Вряд ли ему звонил Роман Абрамович, думается, этим приглашением занималась главный человек в клубе, правая рука Абрамовича Марина Грановская. Хотя, конечно, посоветовалась с шефом. Звонок в Париж, билет на «Евростар» – и Тухель уже в Лондоне. Впрочем, я не утверждаю на счет скоростного поезда, возможно, Тухель прилетел на самолете.

При немце «Челси» стал выходить из кризиса. Игра наладилась, надежности прибавилось. И, наконец, стал оживать Кай Хаверц. Например, в последнем туре на он забил оба гола крепкому «Фулхэму» (2:0). Его переезд на «Стэнфорд Бридж» обошелся «синим», по оценке The Telegraph, в 62 миллиона фунтов. Самый дорогой трансфер после перехода Кепы Аррисабалаги из «Атлетика» в 2018 году (71,6 млн).

В полузащите блещет Мэйсон Маунт, который появился при Лэмпарде, а сейчас стал лидером команды. Да и сборную Англии без него уже не представить. Находят себя постепенно еще два новичка – Тимо Вернер, правда, забивает маловато, и перешедший из «Аякса» Хаким Зиеш. Ну, а на игру Н’Голо Канте нельзя не нарадоваться. На сегодня ему можно смело присуждать титул лучшего опорника мира.