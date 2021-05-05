ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Молодёжное первенство перерыв Спартак-мол. 0 Локомотив-мол. 0 П1 2.24 Х 2.75 П2 4.10
Греция - Суперлига 1-й тайм, 44' Арис 1 Олимпиакос 0 П1 1.50 Х 4.10 П2 7.50
Болгария - Первая лига 1-й тайм, 27' Черно море 2 Ботев П 1 П1 1.12 Х 7.90 П2 18.0
Греция - Суперлига 19:30 Панатинаикос 0 Астерас 0 П1 1.80 Х 3.10 П2 5.60
Болгария - Первая лига 19:45 Царско Село 0 Левски 0 П1 2.45 Х 3.10 П2 2.90
Швейцария - Национальная лига - плей-офф 20:00 Женева-Серветт 0 Цуг 0 П1 2.23 Х 4.20 П2 2.40
Греция - Суперлига 21:30 АЕК Афины 0 ПАОК 0 П1 3.00 Х 3.10 П2 2.55
Лига чемпионов 22:00 Челси 0 Реал Мадрид 0 П1 2.24 Х 3.40 П2 3.50
«Челси» – «Реал»: битва с непредсказуемым исходом. Кто станет соперником «Сити» в финале?
05 мая 17:00
автор: Юрий Волохов
автор фото: Twitter УЕФА

«Челси» – «Реал»: битва с непредсказуемым исходом. Кто станет соперником «Сити» в финале?

Сегодня на лондонском стадионе «Стэнфорд Бридж» пройдет ответный полуфинал Лиги чемпионов «Челси» – «Реал». Вряд ли найдется специалист, который возьмется сделать прогноз на эту игру.

ТУХЕЛЬ РЕАНИМИРОВАЛ «ЧЕЛСИ»

Встречаются две равные по силам команды, с очень ровными составами, где сплошь мастера топ-уровня. И «Челси» (за исключением старта), и «Реал» проводят этот сезон одинаково ровно: без больших провалов, но и без ярких матчей, таких, которые остаются в памяти болельщиков на годы. Вряд ли к таковым можно отнести домашнюю победу «Реала» над переживающим кризис «Ливерпулем» (3:1) в четвертьфинале Лиги чемпионов. Больше ничего выдающегося что в чемпионате Испании, что в Лиге чемпионов на ум не приходит. В общем, «Реал» как «Реал».

А вот с «Челси» немного другая история. Начало сезона не очень задалось, и пришлось руководству принимать непростое решение – отправить в отставку легенду клуба Фрэнка Лэмпарда. А тут как раз Томас Тухель из «ПСЖ» освободился. Вряд ли ему звонил Роман Абрамович, думается, этим приглашением занималась главный человек в клубе, правая рука Абрамовича Марина Грановская. Хотя, конечно, посоветовалась с шефом. Звонок в Париж, билет на «Евростар» и Тухель уже в Лондоне. Впрочем, я не утверждаю на счет скоростного поезда, возможно, Тухель прилетел на самолете.

При немце «Челси» стал выходить из кризиса. Игра наладилась, надежности прибавилось. И, наконец, стал оживать Кай Хаверц. Например, в последнем туре на он забил оба гола крепкому «Фулхэму» (2:0). Его переезд на «Стэнфорд Бридж» обошелся «синим», по оценке The Telegraph, в 62 миллиона фунтов. Самый дорогой трансфер после перехода Кепы Аррисабалаги из «Атлетика» в 2018 году (71,6 млн).

В полузащите блещет Мэйсон Маунт, который появился при Лэмпарде, а сейчас стал лидером команды. Да и сборную Англии без него уже не представить. Находят себя постепенно еще два новичка – Тимо Вернер, правда, забивает маловато, и перешедший из «Аякса» Хаким Зиеш. Ну, а на игру Н’Голо Канте нельзя не нарадоваться. На сегодня ему можно смело присуждать титул лучшего опорника мира.

ТОЛЬКО ШАРЛАТАН МОЖЕТ ПРЕДСКАЗАТЬ ИСХОД

«Челси» уверенно прошел в 1/8 «Атлетико», который, правда, был совсем не похож на себя. Затем – «Порту», здесь победа на классе. И вот ничья 1:1 в первом матче в Мадриде.

«Синие» выдали потрясающие 20 минут в начале. Вернер не сумел забить с пяти метров – попал в ногу Куртуа, а затем Пулишич выдал соло в штрафной соперника и вогнал мяч в сетку.

«Реал» выглядел потерянным, казалось, сейчас гости непременно забьют второй, а, может, и третий. И на этом можно закрывать лавочку. Но «Челси» вдруг резко сбавил обороты, «Реал» постепенно оживился, и Бензема слету пробил под перекладину, в очередной раз показав свой высочайший класс.

Второй тайм можно было не проводить, в нем почти не было ничего интересного.

Вот так команды и подошли к ответной игре. Вы можете предсказать ее исход? Я – нет. Это невозможно, это пальцем в небо. Может случиться все, что угодно. И если кто-то сейчас заявит, что точно знает исход, не верьте, перед вами шарлатан от футбола. Это чистая рулетка. «Предсказатель» может только угадать, но никак не знать.

Букмекеры считают фаворитом хозяев, «Лига Ставок» дает на проход «Челси» в финал коэффициент 1,6, на проход «Реала» 2,35. На победу «синих» 2,18, на победу мадридцев 3,5.

Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Стэнфорд Бридж». Начало в 22.00 мск.

Вот ориентировочные составы:

«Реал»: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Варан, Начо – Модрич, Каземиро, Кроос – Асенсио, Винисиус, Бензема.

«Челси»: Менди – Аспиликуэта, Тьяго Сильва, Рюдигер – Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилуэлл – Маунт, Хаверц – Вернер.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
ASUS представила ультратонкий и компактный ноутбук VivoBook Pro 14"Миннесота" победила "Вегас", у Капризова гол и пас"Вашингтон" отстранил двух россиян от матча с "Рейнджерс"Стало известно о последствиях избиения Панарина канадцемАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиПрыгающая в бикини 55-летняя актриса удивила
Эх, Кипр… Эх, Мюнхен… Сорвали выигрыш в 16 млн рублей. Но и четыре миллиона — совсем неплохо
У клиента БК "Лига Ставок" едва не сыграл экспресс из восьми событий с чистым выигрышем более 16 миллионов рублей. Впрочем, в накладе любитель ставок не остался, приумножив вложенную сумму в 80 раз.
Синенькие против беленьких. Эксперт и капперка дают прогноз на матч «Челси» — «Реал»
Евгений Медведь и Виолетта Золотая Ставочка не сошлись во мнении относительно исхода ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между "Челси" и "Реалом".
«Удивлен, что «Зенит» не поддержал «Оренбург». Кирьяков — о собрании клубов РПЛ
Футбольный эксперт Сергей Кирьяков высказал «Плеймейкеру» мнение о позиции клубов РПЛ в отношении лицензирования команд, претендующих на выход в элиту из ФНЛ.
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Почему Оренбург и Владикавказ не пускают в футбольную элиту
На общем собрании РПЛ клубы приняли решения, которые повлияют на турнирную ситуацию внизу таблицы.
Как Неймар размялся перед «Ман Сити», а Депай выкинул Головина из золотой гонки. Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
Успеют или нет? ЧМ-2021 стартует через 17 дней, а Рига к нему не готова
Оргкомитет турнира бьет тревогу по поводу неготовности инфраструктуры к мировому первенству.
Нагучев продолжает камбэк против Орзул. Итоги 8-го раунда «Битвы полов»
Роман Нагучев после очередного раунда "Битвы полов" уступает Марии Орзул 3:5, выиграв третью мини-дуэль кряду.
Сверхновая суперзвезда. Мичков забил на ЮЧМ уже 10 голов, до Ковальчука остался один, до Овечкина — четыре
Юниорская сборная России пробилась в полуфинал ЮЧМ-2021 в Техасе после победы над белорусами (5:2), а лидер нашей команды Матвей Мичков отметился очередной заброшенной шайбой.
«Я бы предпочел, чтобы «Зенит» взял золото в такой же борьбе, как «Авангард» — Кубок Гагарина». Мнение Герасимца
Бывший футболист «Зенита» Сергей Герасимец поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от досрочного чемпионства, которое питерский клуб оформил в матче с «Локомотивом» (6:1).
Школа ставок: форы, тоталы и другие букмекерские маркеты. Блог Ткачева
Вместе с ведущим трейдером БК «Лига Ставок» Дмитрием Ткачевым разбираемся в азах букмекерства в рамках обучающего проекта «Школа ставок».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Тимур Бекмамбетов - о героях на войне и героях спорта, о футболе и спортивном кино.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика