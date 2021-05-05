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Последний матч Марадоны в «Барсе» превратился в побоище. Сегодня годовщина «Битвы при «Бернабеу»
05 мая 18:33
автор: Степан Охотников
автор фото: Twitter GOLTV

Последний матч Марадоны в «Барсе» превратился в побоище. Сегодня годовщина «Битвы при «Бернабеу»

37 лет назад в финале Кубка Испании «Атлетик» обыграл «Барселону» 1:0. Но запомнился тот матч совсем не игрой.

Многих любителей футбола интересует вопрос, как так получилось, что в 1984 году Диего Армандо Марадона Франко (именно таково полное имя великого футболиста) сменил знаменитую «Барселону» на заштатный «Наполи». Да в начале 1980-х «Барса» не была такой уж великой. Последнее чемпионство сине-гранатовых датировалось 1974 годом, а все последующие до прихода аргентинца сезоны команда болталась в зоне еврокубков. При этом испанцы долго «вели» Марадону, а в 1982 году не поскупились выложить за форварда с руками и ногами бога аж восемь миллионов долларов. Смехотворная по нынешним временам сумма, тогда стала мировым трансферным рекордом. Сам Диего получил три ляма подъемных.

В первом сезоне аргентинца в «Барсе» он пропустил три месяца из-за гепатита и при этом все равно забил больше всех в команде и в лиге (11 голов), и в сумме во всех турнирах (23). В следующем сезоне Марадона полгода приходил в себя после страшной травмы. Лучшим бомбардиром сине-гранатовых в чемпионате стал Маркос Алонсо, а вот по сумме всех турниров лучшим все равно стал он, Диего Армандо, - 15 голов.

Так почему же по окончании сезона 1983/84 всего через два года после того, как аргентинец пришел в клуб, боссы «Барсы» сбагрили его в «Наполи»? Да, вновь за рекордные $10,5 миллиона, но именно «сбагрили»? А сам Диего готов был выкупить свой контракт (к счастью для всех, это сделали итальянцы), лишь бы уехать из Барселоны, куда глаза глядят.

Причин того, что суперфорвард и каталонская столица не сошлись характерами было много: пресса и некоторые болельщики критиковали стиль жизни Марадоны, отношение к тренировкам, походы в ночные клубы. Обсуждали его гигантскую зарплату - целых $200 тысяч долларов в год (не в месяц, привет Кутепову!). Особенно не сложились отношения у аргентинца с президентом клуба Хосепом Нуньесом. Тот отказывался идти на уступки буйному, но великому подчиненному. Даже однажды забрал паспорт аргентинца, чтобы тот не улетел на прощальный матч Пауля Брайтнера. Паспорт Диего, конечно, вернули, хотя это и стоило грандиозного скандала и разбитого Кубка Терезы Эрреры. При этом в ФРГ Марадону так и не отпустили.

В общем, к концу сезона 1983/84 обе стороны были готовы к расставанию, последней же каплей стало побоище в финале Кубка Испании на «Сантьяго Бернабеу» 5 мая. «Барса» проиграла, а Марадоне защитники соперника не давали играть с первой до последней секунды матча, рубили с ног сразу как только аргентинец касался мяча. В том числе усердствовал и печально известный Андони Гойкоэчеа по прозвищу Мясник. Это он рвал кресты Бернду Шустеру, он останавливал за волосы Уго Санчеса, и именно он в четвертом туре чемпионата сломал ногу Марадоне.

Свисток главного судьи матча Франко Мартинеса объявил об окончании игры и начале побоища. Запасной игрок «Атлетика» Мигель Сола зачем-то подбежал к Марадоне и толкнул его. Диего, которому не удался матч, сезон да и вообще вся жизнь в Барселоне, для того чтобы вспыхнуть хватило бы и порыва ветра, а тут унизительный удар от соперника...

Сола пал первым. От удара ногой. Дальше аргентинец в стиле кунфу-панды начал колошматить ногами всех, кто был одет в красно-белое. Если кто-то убегал, он догонял и бил. От Марадоны не отставали и партнеры по команде. Причем все дрались исключительно ногами. Если пересмотреть хронику, складывается ощущение, что вместо того, чтобы тренировать 11-метровые, игроки «Барсы» занимались карате. Кстати, если оставить за скобками этические моменты, драка ногами удается футболистам намного лучше, чем руками: побоище армейцев с игроками «Сатурна» в 2004-м (пожалуй, самое жесткое в истории российского футбола) смотрится просто смешно на фоне яркой битвы в Мадриде.

Бойцовский порыв доброго гения Диего остановил, как и положено, его злой гений Гойкоэчеа. Он вырубил Марадону с одного удара. Драка на глазах у ста тысяч зрителей, среди которых был и король Испании, продолжалась еще добрых полминуты, после чего остановилась сама собой. Диего, как зачинщик, был дисквалифицирован на три месяца, а президент Нуньес со словами «Такой футбол нам не нужен» (ну или что-то вроде того) отправился на переговоры в Неаполь.

Впрочем, все от этого только выиграли: «Барса» стала чемпионом уже в следующем сезоне, Марадона привел «Наполи» к титулу через три года, а потом еще и в 1990-м.

источник: «Советский спорт»
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