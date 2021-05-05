Последний матч Марадоны в «Барсе» превратился в побоище. Сегодня годовщина «Битвы при «Бернабеу»

Многих любителей футбола интересует вопрос, как так получилось, что в 1984 году Диего Армандо Марадона Франко (именно таково полное имя великого футболиста) сменил знаменитую «Барселону» на заштатный «Наполи». Да в начале 1980-х «Барса» не была такой уж великой. Последнее чемпионство сине-гранатовых датировалось 1974 годом, а все последующие до прихода аргентинца сезоны команда болталась в зоне еврокубков. При этом испанцы долго «вели» Марадону, а в 1982 году не поскупились выложить за форварда с руками и ногами бога аж восемь миллионов долларов. Смехотворная по нынешним временам сумма, тогда стала мировым трансферным рекордом. Сам Диего получил три ляма подъемных.

В первом сезоне аргентинца в «Барсе» он пропустил три месяца из-за гепатита и при этом все равно забил больше всех в команде и в лиге (11 голов), и в сумме во всех турнирах (23). В следующем сезоне Марадона полгода приходил в себя после страшной травмы. Лучшим бомбардиром сине-гранатовых в чемпионате стал Маркос Алонсо, а вот по сумме всех турниров лучшим все равно стал он, Диего Армандо, - 15 голов.

Так почему же по окончании сезона 1983/84 всего через два года после того, как аргентинец пришел в клуб, боссы «Барсы» сбагрили его в «Наполи»? Да, вновь за рекордные $10,5 миллиона, но именно «сбагрили»? А сам Диего готов был выкупить свой контракт (к счастью для всех, это сделали итальянцы), лишь бы уехать из Барселоны, куда глаза глядят.

Причин того, что суперфорвард и каталонская столица не сошлись характерами было много: пресса и некоторые болельщики критиковали стиль жизни Марадоны, отношение к тренировкам, походы в ночные клубы. Обсуждали его гигантскую зарплату - целых $200 тысяч долларов в год (не в месяц, привет Кутепову!). Особенно не сложились отношения у аргентинца с президентом клуба Хосепом Нуньесом. Тот отказывался идти на уступки буйному, но великому подчиненному. Даже однажды забрал паспорт аргентинца, чтобы тот не улетел на прощальный матч Пауля Брайтнера. Паспорт Диего, конечно, вернули, хотя это и стоило грандиозного скандала и разбитого Кубка Терезы Эрреры. При этом в ФРГ Марадону так и не отпустили.

В общем, к концу сезона 1983/84 обе стороны были готовы к расставанию, последней же каплей стало побоище в финале Кубка Испании на «Сантьяго Бернабеу» 5 мая. «Барса» проиграла, а Марадоне защитники соперника не давали играть с первой до последней секунды матча, рубили с ног сразу как только аргентинец касался мяча. В том числе усердствовал и печально известный Андони Гойкоэчеа по прозвищу Мясник. Это он рвал кресты Бернду Шустеру, он останавливал за волосы Уго Санчеса, и именно он в четвертом туре чемпионата сломал ногу Марадоне.