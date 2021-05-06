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«Челси» разбил «Реал». Лига чемпионов получила английский финал
06 мая 00:22
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: Twitter UEFA Champions League

«Челси» разбил «Реал». Лига чемпионов получила английский финал

В ответном матче полуфинала ЛЧ «Челси» выиграл у «Реала» (2:0) и встретится 29 мая в Стамбуле с «Манчестер Сити».

Приход Тухеля все перевернул

В декабре «Челси» дома не смог обыграть «Краснодар» (1:1). Турнирные задачи по выходу из группы Лиги чемпионов команда Фрэнка Лэмпарда к тому моменту порешала, но это не отменяло необходимость выигрывать домашние матчи с соперником, уступающим в классе. А «быки» были не ровня «синим». В конце концов каждое заработанное в лиге очко – это деньги. Летом «Челси» потратил на трансферы четверть миллиарда евро, но не выглядел суперклубом даже с большой натяжкой. Лэмпард не смог создать из своих звезд отлаженный механизм, не смог заставить их пахать, а потому скоро ему помахали платочком.

Сегодня лондонцы совсем другой коллектив по сравнению с той командой, что осенью играла крайне нестабильно не только на международной арене, но и в АПЛ. Приход Томаса Тухеля, с которым зачем-то расстался «ПСЖ», стал переломным для «синих». Они на глазах превращаются в грозную силу, какой были еще несколько лет назад. Хотя болельщики клуба, наверное, уже успели об этом позабыть. Первый матч в Мадриде «Реал» спас благодаря везению и мастерству Карима Бензема, которому дали полшанса, а француз им воспользовался на все сто. Первые 20 минут гости возили мадридцев и должны были забивать не один гол. Далее игра выровнялась, но о превосходстве команды Зинедина Зидана не шло и речи.

«Челси» спас Менди

Потому букмекеры видели фаворитом пары «Челси». Хотя всем хорошо известно, как опасен загнанный в угол «Реал». Королевский клуб при Зидане справлялся с куда более серьезными задачами, чем пройти сильного соперника после домашней ничьи 1:1. Тем более что вернулся в состав ключевой для испанцев игрок – капитан Серхио Рамос. В Мадриде он не играл, что отражалось не только на действиях обороны, но и на стандартах в исполнении «сливочных».

По сравнению с первым матчем в старте у «Реала» было сразу три изменения. Не играли Марселу, Варан и Карвахаль. Зато вернулся Рамос. Наконец-то восстановился после болячек Азар. В Мадриде его выпустили на замену, он отыграл полчаса. На этот раз бельгийцу доверили место в основе. Вышел также Ферлан Менди. У хозяев состав был практически тем же, что и в испанском матче. Только Хаверц в старте заменил Пулишича.

На этот раз никакого тотального превосходства лондонцев в первые минуты не было. Однако первый опасный момент создали они. Вернер даже поразил ворота Куртуа после контратаки, но судьи зафиксировали у немца офсайд, чем он был крайне раздосадован. «Реал» ответил шикарным ударом Бензема. Француз подкручивал мяч с линии штрафной в левый от вратаря угол, но Эдуард Менди в отчаянном прыжке потащил.

Вернер чистый гол забил всего несколько минут спустя. Канте накрутил двух соперников и вывел к воротам Хаверца. Кай парашютиком перебрасывал мяч через Куртуа, но угодил в штангу. На подборе первым был Вернер. Для Тимо это большой успех. Ему необходимо почувствовать снова голевое чутье. А то в «Челси» он настолько ухудшил свои показатели по сравнению с бундеслигой, что его впору сравнивать с Андреем Шевченко. Тот в свое время после переезда в клуб Романа Абрамовича из «Милана» также престал штамповать голы, к чему все привыкли.

Для «Реала» пропущенный мяч катастрофой не виделся. Испанцам в любом случае надо было забивать. Они должны были сравнивать счет на 36-й минуте, но Менди лондонский снова спас свою команду после удара Бензема головой под перекладину.

«Реал» пропал после перерыва

После перерыва на поле была одна команда. «Челси» переиграл «Реал» начисто. Считанное число раз мадридцы подошли к штрафной хозяев. Но не создали ничего толкового. В первые 13 минут второго тайма хозяева имели три убойных момента. Хаверц снова пробил головой в перекладину, выпрыгнув выше всех. Следом Маунт воспользовался провалом центра обороны гостей, но запорол свидание с Куртуа, пробив выше. Почти тут же «Реал» снова неаккуратно сыграл в защите, однако Хаверц, выйдя один на один, умудрился угодить мячом в ногу голкиперу мадридцев.

У испанцев ничего не получалось в атаке. Они с трудом справлялись с тотальным прессингом команды Тухеля. Казалось, дело времени, когда англичане забьют второй мяч. Но они продолжали транжирить моменты, которые создавали с видимой легкостью. Наверное, многие успели подумать, что за такое расточительство «Челси» может быть наказан. Но слишком явным в этом день было преимущество лондонцев: в движении, скорости, осмысленности действий. Абсолютно во всем. Не было у испанцев шансов переломить игру. А потому гол Маунта на 85-й минуте стал логичным и показательным.

Канте удачно сыграл на перехвате, Пулишич, вышедший вместо Хаверца, сделал гроссмейстерскую паузу и вытащил на себя Куртуа, после чего отпасовал на Маунта, который опередил Милитао и переправил мяч в ворота. Лондонский клуб был быстрее, сильнее и достойнее.

Лига чемпионов-2021 получила английский финал. Еще вчера его однозначным фаворитом виделся «Ман Сити». Но «Челси» классной игрой против «Реала» наставил вопросительных знаков. «Синие» третий раз в истории и впервые с 2012 года сыграют в решающим матче главного еврокубка.

Лига чемпионов. Полуфинал

Ответный матч

«Челси» (Англия) – «Реал» (Испания) – 2:0 (1:0)

Гол: Вернер, 28 – 1:0. Маунт, 85 – 2:0.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта (Джеймс, 88), Тиаго Силва, Рюдигер, Чилуэлл, Маунт (Зиеш, 89), Жоржиньо, Хаверц (Жиру, 90), Канте, Кристенсен, Вернер (Пулишич, 67).

«Реал» Мадрид: Куртуа, Рамос, Милитао, Начо, Менди (Вальверде, 63), Кроос, Модрич, Винисиус Жуниор (Асенсио, 63), Каземиро (Родриго, 76), Азар (Мариано Диас, 89), Бензема.

Предупреждения: Жоржиньо (14), Рамос (37), Кристенсен (39), Начо (62), Кроос (72), Маунт (87), Вальверде (90).

Первый матч: 1:1

источник: «Советский спорт»
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