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Болгария - Первая лига 19:45 Славия С 0 Ботев В 0 П1 2.16 Х 3.10 П2 3.50
Лига Европы 22:00 Арсенал 0 Вильярреал 0 П1 1.90 Х 3.70 П2 4.40
Лига Европы 22:00 Рома 0 Манчестер Юнай 0 П1 3.80 Х 4.20 П2 1.90
Сорвет ли Эмери второй английский финал? Анонс матча «Арсенал» - «Вильярреал»
06 мая 10:43
автор: Дмитрий Кузнецов

Сорвет ли Эмери второй английский финал? Анонс матча «Арсенал» - «Вильярреал»

6 мая в Лондоне пройдет ответный матч ½ финала Лиги Европы между «Арсеналом» и «Вильярреалом».

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери горит желанием доказать «Арсеналу», что его поспешили выпроводить из Лондона, где он ранее работал перед тем, как возглавить свою нынешнюю команду. Его сменщик и соотечественник Микель Артета ничего вразумительного с «канонирами» не показал. Лондонцы плетутся на девятом месте в АПЛ, отставая от четвертой команды на 12 очков. Неудача в еврокубке может вызвать новые оргвыводы в знаменитом клубе.

В пяти последних домашних матчах «Арсенал» не побеждал, потерпев три поражения и дважды сыграв вничью. В том числе уступили «канониры» в 1/8 финала Лиги Европы греческому «Олимпиакосу» (0:1), который не хватает звезд с неба. С пражской «Славией» в четвертьфинале разошлись миром – 1:1. В следующие раунды турнира англичане проходили благодаря удачной игре на выезде. Однако с «Вильярреалом» в Испании было поражение - 1:2.

Могло быть куда хуже для команды Артеты. Хозяева атаковали беспрерывно целый час. Имели комфортное преимущество в два мяча, которые забили за первые 29 минут игры. Могли добить соперника, но сами погасили свой порыв. Почему-то решили сыграть на удержание, хотя гости остались в меньшинстве на 57-й минуте после удаления за вторую желтую карточку Даниеля Себальоса. За такую осторожную тактику «Вильярреал» был наказан. Лондонцы всего дважды ударили в створ ворот в том матче, но сумели забить важнейший гол. Пенальти, реализованный Пепе на 73-й минуте, оставляет «Арсеналу» хорошие шансы на выход в финал.

Там уже одной ногой стоит другой английский клуб «Манчестер Юнайтед», разгромивший в первом матче «Рому» - 6:2. Если «канониры» поддержат порыв коллег из АПЛ, то мы сможем увидеть два чисто английских финала в обеих еврокубках. Как известно, в Лиге чемпионов в решающем поединке 29 мая в Стамбуле встречаются «Ман Сити» и «Челси».

Не допустить английское пиршество постарается Эмери. Болеть за клуб из маленького городка из окрестностей Мадрида с населением около 30 тысяч человек наверняка будут многие. В век больших денег футбол стал слишком предсказуем, а потому скромный «Вильярреал» вызывает симпатии. Команда ничего никогда не выигрывала в Испании. Не побеждала в своей истории в Примере и даже в Сегунде не становилась первой. Четыре раза клуб пробивался в полуфиналы еврокубков, но в решающих матчах не играл. Победу в Кубке Интертото в 2005-м вряд ли можно заносить в актив. Тот турнир был ужасного уровня, а потому о нем сегодня никто не вспоминает.

Специалисты уверены, что бывший наставник московского «Спартака» как тактик сильнее своего оппонента. А потому обязательно придумает, как увезти из Лондона хотя бы ничью. Тем более что в этом сезоне «Вильярреал» очень неплох в гостевых матчах. В десяти последних выездах «желтая субмарина» оступилась лишь дважды. В прекрасной форме находится лучший нападающий команды Жерар Морено. На своего снайпера Эмери делает большую ставку.

«Арсенал» предстанет в ответной игре в неидеальном составе. Помимо дисквалифицированного Себальоса, а это серьезная потеря для Артеты, не смогут рассчитывать хозяева на Давида Луиса, который получил очередное повреждение. В клубном лазарета он присоединился к Александру Ляказетту и Кирану Тирни.

У гостей не сможет выйти на поле Этьен Капу, также получивший удаление в первом матче полуфинала. Он покинул поле на 80-й минуте за второй «горчичник». Не сыграют в Лондоне Висенте Иборра и Хуан Фойт. Первый из-за травмы пропустил большую часть сезона, а вот 23-летний Фойт, который пришел в «Вильярреал» из «Тоттенхэма», был твердым игроком основы. Аргентинца точно будет не хватать испанской команде. Но в целом ей грех жаловаться, глядя на потери соперника – они никак не меньше.

И все же букмекеры ставят на «Арсенал». Класс АПЛ сегодня как никогда высок. Результаты других английских клубов это подтверждают. Никто не удивится, если середняк премьер-лиги пройдет шестую команду Примеры. Даже несмотря на огромный кубковый опыт тренера «Вильярреала» и выигрыш испанцев в первой встрече.

источник: «Советский спорт»
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