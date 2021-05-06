Сорвет ли Эмери второй английский финал? Анонс матча «Арсенал» - «Вильярреал»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери горит желанием доказать «Арсеналу», что его поспешили выпроводить из Лондона, где он ранее работал перед тем, как возглавить свою нынешнюю команду. Его сменщик и соотечественник Микель Артета ничего вразумительного с «канонирами» не показал. Лондонцы плетутся на девятом месте в АПЛ, отставая от четвертой команды на 12 очков. Неудача в еврокубке может вызвать новые оргвыводы в знаменитом клубе.

В пяти последних домашних матчах «Арсенал» не побеждал, потерпев три поражения и дважды сыграв вничью. В том числе уступили «канониры» в 1/8 финала Лиги Европы греческому «Олимпиакосу» (0:1), который не хватает звезд с неба. С пражской «Славией» в четвертьфинале разошлись миром – 1:1. В следующие раунды турнира англичане проходили благодаря удачной игре на выезде. Однако с «Вильярреалом» в Испании было поражение - 1:2.

Могло быть куда хуже для команды Артеты. Хозяева атаковали беспрерывно целый час. Имели комфортное преимущество в два мяча, которые забили за первые 29 минут игры. Могли добить соперника, но сами погасили свой порыв. Почему-то решили сыграть на удержание, хотя гости остались в меньшинстве на 57-й минуте после удаления за вторую желтую карточку Даниеля Себальоса. За такую осторожную тактику «Вильярреал» был наказан. Лондонцы всего дважды ударили в створ ворот в том матче, но сумели забить важнейший гол. Пенальти, реализованный Пепе на 73-й минуте, оставляет «Арсеналу» хорошие шансы на выход в финал.

Там уже одной ногой стоит другой английский клуб «Манчестер Юнайтед», разгромивший в первом матче «Рому» - 6:2. Если «канониры» поддержат порыв коллег из АПЛ, то мы сможем увидеть два чисто английских финала в обеих еврокубках. Как известно, в Лиге чемпионов в решающем поединке 29 мая в Стамбуле встречаются «Ман Сити» и «Челси».

Не допустить английское пиршество постарается Эмери. Болеть за клуб из маленького городка из окрестностей Мадрида с населением около 30 тысяч человек наверняка будут многие. В век больших денег футбол стал слишком предсказуем, а потому скромный «Вильярреал» вызывает симпатии. Команда ничего никогда не выигрывала в Испании. Не побеждала в своей истории в Примере и даже в Сегунде не становилась первой. Четыре раза клуб пробивался в полуфиналы еврокубков, но в решающих матчах не играл. Победу в Кубке Интертото в 2005-м вряд ли можно заносить в актив. Тот турнир был ужасного уровня, а потому о нем сегодня никто не вспоминает.