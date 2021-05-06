ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Болгария - Первая лига 17:30 Монтана 0 Этыр 0 П1 2.60 Х 3.30 П2 2.60
Болгария - Первая лига 19:45 Славия С 0 Ботев В 0 П1 2.16 Х 3.10 П2 3.50
Лига Европы 22:00 Арсенал 0 Вильярреал 0 П1 1.90 Х 3.70 П2 4.40
Лига Европы 22:00 Рома 0 Манчестер Юнай 0 П1 3.80 Х 4.20 П2 1.90
Владимир Федотов: Надеемся, Терехову отменят карточку и он сыграет с «Ротором»
06 мая 12:35
автор: Юлия Григорьевская

Владимир Федотов: Надеемся, Терехову отменят карточку и он сыграет с «Ротором»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о подготовке к матчу 29-го тура РПЛ с «Ротором».

- Расскажите, как прошла эта неделя подготовки к матчу с «Ротором»?
- Она проходила в штатном режиме. После игры с «Краснодаром» была восстановительная тренировка. Затем мы собрались, посмотрели на состояние ребят, взяли анализы, кто как восстановился, и продолжили подготовку к матчу. Все не так просто, как может показаться. Наша задача – быть бдительными, внимательными, сконцентрированными и показать завтра все свои козыри.

- Сергей Терехов в этом сезоне пропустил всего два матча. На встречу с «Ротором» у него дисквалификация. Насколько необычно для «Сочи» играть без него?
- Сегодня будет заседание КДК, и мы надеемся, что карточка будет аннулирована. Там было незначительное нарушение, и мы уверены, что комиссия примет правильное решение, которое позволит Сергею принять участие в завтрашней встрече.

- Пять матчей за «Сочи» провел 19-летний Данила Прохин. Какое впечатление он произвел на вас?
- Хорошее, раз Данила оказывается в стартовом составе. Понятно, что ему есть куда расти, все у него для этого имеется: хорошее трудолюбие на тренировках, без которого не возможен прогресс, есть интеллект. Это только начало для него. У Прохина правильная оценка ситуации, которая с ним произошла в плане реакции на стартовый состав.

- Когда в состав вернутся Попов и Джанаев, и какова ситуация с Жоаузинью на данный момент?
- Жоаузинью в «Краснодаре» получил рецидив. Мы выясняем, с чем это связано. Возможно, это какие-то вещи, которые происходят в спине. Есть небольшие болевые ощущения, и завтра он не примет участие в матче. Попов сделал операцию. Ему почистили мениск, и мы его в этом сезоне не увидим. Но мы приняли такое решение, чтобы было время для его подготовки, и с начала нового сезона он влился в стартовый состав.

- В последней игре вы были ограничены в заменах. Почему не привлекаете молодых ребят для плотности скамейки?
- Мы привлекаем Максима Колмакова, с которым идет хорошая работа. Вчера мы смотрели на молодежку. Мы посещаем все ее домашние матчи, пристально следим за развитием ребят. У нас тренировалась большая группа молодежи. Кто из них себя лучше проявляет, тот оказывается у нас при подготовке команды к матчу.

- В «Сочи» часто меняются капитаны. С чем это связано и как назначается капитан?
- Если нет основного капитана на поле, происходит обсуждение и выбор. Есть вице-капитан. Если его тоже нет, мы выбираем по лидерским качествам. Кто, как не голкипер, корифей «Сочи» может им стать? Заболотный по праву получил повязку в матче с «Краснодаром». Капитанская повязка – это огромная ответственность и при назначении капитана это тоже нужно учитывать. Некоторым игрокам это дается тяжело. Та ответственность, которая ложится на футболиста, иногда не дает ему полностью раскрыться на поле. К тому же, нужно быть лидером и за пределами поля, а это непросто.

- Что с Мамманой и Джанавевым?
- Маммана был в Испании. У него был рецидив крестообразных связок. Это часто явление. У него повреждение мениска. Была сделана профилактическая операция. Он проходит курс реабилитации. В этом сезоне мы его на поле не увидим. К тому же у него заканчивается аренда. Что касается Джанаева, он вышел на поле, увеличивает нагрузки, но завтра его не будет в заявке.

- «Сочи» надо побеждать в оставшихся матчах. Не рассматривали вариант перехода на игру с двумя центральными защитниками?
- Здесь есть система, которая работает. Есть условные три центральных защитника, которые могут и любят играть в атаку.

- Вы уже вписали свое имя в историю сочинского футбола. Что для вас значат эти достижения?
- Ничего еще мы не сделали. Все только начинается. Завтрашний матч, который нам очень хочется выиграть, будет заключительным домашним. Мы всегда говорим, что болельщики это наш двенадцатый игрок. Приложим максимум усилий и мастерства, чтобы добиться положительного результата.

- По какому пути пойдет клуб в следующем сезоне? Есть ли возможность привлекать игроков более высокого класса, или упор будет делаться на недорогих недооцененных футболистов? Почти у всех игроков основы заканчиваются контракты и аренда у Терехова и Маммана. Кто продолжит выступать за «Сочи», а с кем придется расстаться?
- Успокою всех болельщиков «Сочи». Работа по контрактам ведется. Все будет хорошо. Клуб будет гармонично развиваться. Естественно, команда нуждается в свежей крови, у нас короткая скамейка, но это процесс любого коллектива. Нужна достойная конкуренция, высококлассные игроки, чтобы продолжать развиваться в правильном направлении. Это аксиома. Гвардиола об этом правильно сказал, чтобы добиваться высоких результатов, нужны классные игроки. Мы приложим для этого все усилия. Попадание в еврокубки подразумевает сбалансированный состав, чтобы там хорошо выступать. Это дополнительная серьезная нагрузка, эмоциональная, и функциональная. Здесь нужно быть во всеоружии всем структурам клуба, и футбольный коллектив должен быть укомплектован очень хорошо и грамотно.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Айлендерс" проиграли "Баффало", Сорокин сделал 28 сэйвовАртемий Панарин пропустит остаток регулярки из-за травмы, полученной в дракеЮниорская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мираСтало известно о последствиях избиения Панарина канадцемСексуальная телеведущая сводит с ума поклонников футболаПрыгающая в бикини 55-летняя актриса удивила
«Спартак» к викториям поведет Витория? Что за тренера сватают в народную команду на 100-летие
Чем ближе окончание сезона в РПЛ, тем чаще всплывают все новые и новые варианты в вопросе главного тренера «Спартака».
Эх, Кипр… Эх, Мюнхен… Сорвали выигрыш в 16 млн рублей. Но и четыре миллиона — совсем неплохо
У клиента БК "Лига Ставок" едва не сыграл экспресс из восьми событий с чистым выигрышем более 16 миллионов рублей. Впрочем, в накладе любитель ставок не остался, приумножив вложенную сумму в 80 раз.
Синенькие против беленьких. Эксперт и капперка дают прогноз на матч «Челси» — «Реал»
Евгений Медведь и Виолетта Золотая Ставочка не сошлись во мнении относительно исхода ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между "Челси" и "Реалом".
«Удивлен, что «Зенит» не поддержал «Оренбург». Кирьяков — о собрании клубов РПЛ
Футбольный эксперт Сергей Кирьяков высказал «Плеймейкеру» мнение о позиции клубов РПЛ в отношении лицензирования команд, претендующих на выход в элиту из ФНЛ.
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Почему Оренбург и Владикавказ не пускают в футбольную элиту
На общем собрании РПЛ клубы приняли решения, которые повлияют на турнирную ситуацию внизу таблицы.
Как Неймар размялся перед «Ман Сити», а Депай выкинул Головина из золотой гонки. Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
Успеют или нет? ЧМ-2021 стартует через 17 дней, а Рига к нему не готова
Оргкомитет турнира бьет тревогу по поводу неготовности инфраструктуры к мировому первенству.
Нагучев продолжает камбэк против Орзул. Итоги 8-го раунда «Битвы полов»
Роман Нагучев после очередного раунда "Битвы полов" уступает Марии Орзул 3:5, выиграв третью мини-дуэль кряду.
Сверхновая суперзвезда. Мичков забил на ЮЧМ уже 10 голов, до Ковальчука остался один, до Овечкина — четыре
Юниорская сборная России пробилась в полуфинал ЮЧМ-2021 в Техасе после победы над белорусами (5:2), а лидер нашей команды Матвей Мичков отметился очередной заброшенной шайбой.
«Я бы предпочел, чтобы «Зенит» взял золото в такой же борьбе, как «Авангард» — Кубок Гагарина». Мнение Герасимца
Бывший футболист «Зенита» Сергей Герасимец поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от досрочного чемпионства, которое питерский клуб оформил в матче с «Локомотивом» (6:1).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Тимур Бекмамбетов - о героях на войне и героях спорта, о футболе и спортивном кино.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика