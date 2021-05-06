Владимир Федотов: Надеемся, Терехову отменят карточку и он сыграет с «Ротором»

- Расскажите, как прошла эта неделя подготовки к матчу с «Ротором»?
- Она проходила в штатном режиме. После игры с «Краснодаром» была восстановительная тренировка. Затем мы собрались, посмотрели на состояние ребят, взяли анализы, кто как восстановился, и продолжили подготовку к матчу. Все не так просто, как может показаться. Наша задача – быть бдительными, внимательными, сконцентрированными и показать завтра все свои козыри.
- Сергей Терехов в этом сезоне пропустил всего два матча. На встречу с «Ротором» у него дисквалификация. Насколько необычно для «Сочи» играть без него?
- Сегодня будет заседание КДК, и мы надеемся, что карточка будет аннулирована. Там было незначительное нарушение, и мы уверены, что комиссия примет правильное решение, которое позволит Сергею принять участие в завтрашней встрече.
- Пять матчей за «Сочи» провел 19-летний Данила Прохин. Какое впечатление он произвел на вас?
- Хорошее, раз Данила оказывается в стартовом составе. Понятно, что ему есть куда расти, все у него для этого имеется: хорошее трудолюбие на тренировках, без которого не возможен прогресс, есть интеллект. Это только начало для него. У Прохина правильная оценка ситуации, которая с ним произошла в плане реакции на стартовый состав.
- Когда в состав вернутся Попов и Джанаев, и какова ситуация с Жоаузинью на данный момент?
- Жоаузинью в «Краснодаре» получил рецидив. Мы выясняем, с чем это связано. Возможно, это какие-то вещи, которые происходят в спине. Есть небольшие болевые ощущения, и завтра он не примет участие в матче. Попов сделал операцию. Ему почистили мениск, и мы его в этом сезоне не увидим. Но мы приняли такое решение, чтобы было время для его подготовки, и с начала нового сезона он влился в стартовый состав.
- В последней игре вы были ограничены в заменах. Почему не привлекаете молодых ребят для плотности скамейки?
- Мы привлекаем Максима Колмакова, с которым идет хорошая работа. Вчера мы смотрели на молодежку. Мы посещаем все ее домашние матчи, пристально следим за развитием ребят. У нас тренировалась большая группа молодежи. Кто из них себя лучше проявляет, тот оказывается у нас при подготовке команды к матчу.
- В «Сочи» часто меняются капитаны. С чем это связано и как назначается капитан?
- Если нет основного капитана на поле, происходит обсуждение и выбор. Есть вице-капитан. Если его тоже нет, мы выбираем по лидерским качествам. Кто, как не голкипер, корифей «Сочи» может им стать? Заболотный по праву получил повязку в матче с «Краснодаром». Капитанская повязка – это огромная ответственность и при назначении капитана это тоже нужно учитывать. Некоторым игрокам это дается тяжело. Та ответственность, которая ложится на футболиста, иногда не дает ему полностью раскрыться на поле. К тому же, нужно быть лидером и за пределами поля, а это непросто.
- Что с Мамманой и Джанавевым?
- Маммана был в Испании. У него был рецидив крестообразных связок. Это часто явление. У него повреждение мениска. Была сделана профилактическая операция. Он проходит курс реабилитации. В этом сезоне мы его на поле не увидим. К тому же у него заканчивается аренда. Что касается Джанаева, он вышел на поле, увеличивает нагрузки, но завтра его не будет в заявке.
- «Сочи» надо побеждать в оставшихся матчах. Не рассматривали вариант перехода на игру с двумя центральными защитниками?
- Здесь есть система, которая работает. Есть условные три центральных защитника, которые могут и любят играть в атаку.
- Вы уже вписали свое имя в историю сочинского футбола. Что для вас значат эти достижения?
- Ничего еще мы не сделали. Все только начинается. Завтрашний матч, который нам очень хочется выиграть, будет заключительным домашним. Мы всегда говорим, что болельщики это наш двенадцатый игрок. Приложим максимум усилий и мастерства, чтобы добиться положительного результата.
- По какому пути пойдет клуб в следующем сезоне? Есть ли возможность привлекать игроков более высокого класса, или упор будет делаться на недорогих недооцененных футболистов? Почти у всех игроков основы заканчиваются контракты и аренда у Терехова и Маммана. Кто продолжит выступать за «Сочи», а с кем придется расстаться?
- Успокою всех болельщиков «Сочи». Работа по контрактам ведется. Все будет хорошо. Клуб будет гармонично развиваться. Естественно, команда нуждается в свежей крови, у нас короткая скамейка, но это процесс любого коллектива. Нужна достойная конкуренция, высококлассные игроки, чтобы продолжать развиваться в правильном направлении. Это аксиома. Гвардиола об этом правильно сказал, чтобы добиваться высоких результатов, нужны классные игроки. Мы приложим для этого все усилия. Попадание в еврокубки подразумевает сбалансированный состав, чтобы там хорошо выступать. Это дополнительная серьезная нагрузка, эмоциональная, и функциональная. Здесь нужно быть во всеоружии всем структурам клуба, и футбольный коллектив должен быть укомплектован очень хорошо и грамотно.