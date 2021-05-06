Владимир Федотов: Надеемся, Терехову отменят карточку и он сыграет с «Ротором»

- Расскажите, как прошла эта неделя подготовки к матчу с «Ротором»?

- Она проходила в штатном режиме. После игры с «Краснодаром» была восстановительная тренировка. Затем мы собрались, посмотрели на состояние ребят, взяли анализы, кто как восстановился, и продолжили подготовку к матчу. Все не так просто, как может показаться. Наша задача – быть бдительными, внимательными, сконцентрированными и показать завтра все свои козыри.

- Сергей Терехов в этом сезоне пропустил всего два матча. На встречу с «Ротором» у него дисквалификация. Насколько необычно для «Сочи» играть без него?

- Сегодня будет заседание КДК, и мы надеемся, что карточка будет аннулирована. Там было незначительное нарушение, и мы уверены, что комиссия примет правильное решение, которое позволит Сергею принять участие в завтрашней встрече.

- Пять матчей за «Сочи» провел 19-летний Данила Прохин. Какое впечатление он произвел на вас?

- Хорошее, раз Данила оказывается в стартовом составе. Понятно, что ему есть куда расти, все у него для этого имеется: хорошее трудолюбие на тренировках, без которого не возможен прогресс, есть интеллект. Это только начало для него. У Прохина правильная оценка ситуации, которая с ним произошла в плане реакции на стартовый состав.

- Когда в состав вернутся Попов и Джанаев, и какова ситуация с Жоаузинью на данный момент?

- Жоаузинью в «Краснодаре» получил рецидив. Мы выясняем, с чем это связано. Возможно, это какие-то вещи, которые происходят в спине. Есть небольшие болевые ощущения, и завтра он не примет участие в матче. Попов сделал операцию. Ему почистили мениск, и мы его в этом сезоне не увидим. Но мы приняли такое решение, чтобы было время для его подготовки, и с начала нового сезона он влился в стартовый состав.

- В последней игре вы были ограничены в заменах. Почему не привлекаете молодых ребят для плотности скамейки?

- Мы привлекаем Максима Колмакова, с которым идет хорошая работа. Вчера мы смотрели на молодежку. Мы посещаем все ее домашние матчи, пристально следим за развитием ребят. У нас тренировалась большая группа молодежи. Кто из них себя лучше проявляет, тот оказывается у нас при подготовке команды к матчу.