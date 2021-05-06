Иван Миладинович: В этом сезоне я сильно прибавил, и поэтому появились мысли о сборной

- «Ротор» борется за выживание, а «Сочи» за еврокубки. Значит ли это, что вы без труда обыграете волгоградцев, тем более дома?

- Мы в каждом матче выходим играть на победу. Плюс к мотивации то, что у нас остались два последних матча, как два финала, и мы приложим усилия, чтобы взять шесть очков.

- Вы когда-то выводили «Сочи» с капитанской повязкой. Как отнеслись к тому, что сейчас вы уже не капитан?

- Конечно, приятно быть капитаном своей команды, но это большая ответственность.

- Есть много вопросов о российском паспорте, но сейчас вы гражданин Сербии. Есть ли мысли о национальной сборной?

- Конечно, есть. В этом году я сильно прибавил. Спасибо за это тренерскому штабу. Жду и надеюсь, что после сборной Сербии я быстро получу паспорт.

- Можно ли сказать, что «Сочи» в этом сезоне всех удивил, поднявшись так высоко в таблице, и чего не хватило, чтобы быть еще выше?

- Мы бьемся за высокие места и находимся по делу в таблице там, где есть сейчас. У нас отличный коллектив и тренерский штаб. «Сочи» имеет хорошие шансы, чтобы подняться еще выше, и мы будет стараться их использовать.

- Две победы при условии, если «Локомотив» выиграет Кубок России, обеспечивают «Сочи» выход в Кубок конференций. Так ли прост ваш календарь, учитывая, что «Ротор» и «Химки» решают свои задачи, чтобы взять шесть очков?

- Нас устраивает только победа, и мы к этому готовимся. У нас будут две сложные игры, и мы приложим все усилия, чтобы их выиграть.