ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Болгария - Первая лига 17:30 Монтана 0 Этыр 0 П1 2.60 Х 3.30 П2 2.60
Болгария - Первая лига 19:45 Славия С 0 Ботев В 0 П1 2.16 Х 3.10 П2 3.50
Лига Европы 22:00 Арсенал 0 Вильярреал 0 П1 1.90 Х 3.70 П2 4.40
Лига Европы 22:00 Рома 0 Манчестер Юнай 0 П1 3.80 Х 4.20 П2 1.90
Иван Миладинович: В этом сезоне я сильно прибавил, и поэтому появились мысли о сборной
06 мая 12:47
автор: Юлия Григорьевская

Иван Миладинович: В этом сезоне я сильно прибавил, и поэтому появились мысли о сборной

Защитник «Сочи» Иван Миладинович рассказал о капитанской повязке, сборной Сербии, и предстоящем матче с «Ротором».

- «Ротор» борется за выживание, а «Сочи» за еврокубки. Значит ли это, что вы без труда обыграете волгоградцев, тем более дома?
- Мы в каждом матче выходим играть на победу. Плюс к мотивации то, что у нас остались два последних матча, как два финала, и мы приложим усилия, чтобы взять шесть очков.

- Вы когда-то выводили «Сочи» с капитанской повязкой. Как отнеслись к тому, что сейчас вы уже не капитан?
- Конечно, приятно быть капитаном своей команды, но это большая ответственность.

- Есть много вопросов о российском паспорте, но сейчас вы гражданин Сербии. Есть ли мысли о национальной сборной?
- Конечно, есть. В этом году я сильно прибавил. Спасибо за это тренерскому штабу. Жду и надеюсь, что после сборной Сербии я быстро получу паспорт.

- Можно ли сказать, что «Сочи» в этом сезоне всех удивил, поднявшись так высоко в таблице, и чего не хватило, чтобы быть еще выше?
- Мы бьемся за высокие места и находимся по делу в таблице там, где есть сейчас. У нас отличный коллектив и тренерский штаб. «Сочи» имеет хорошие шансы, чтобы подняться еще выше, и мы будет стараться их использовать.

- Две победы при условии, если «Локомотив» выиграет Кубок России, обеспечивают «Сочи» выход в Кубок конференций. Так ли прост ваш календарь, учитывая, что «Ротор» и «Химки» решают свои задачи, чтобы взять шесть очков?
- Нас устраивает только победа, и мы к этому готовимся. У нас будут две сложные игры, и мы приложим все усилия, чтобы их выиграть.

- Вы играли против «Ротора» еще со времен ФНЛ. Для вас это будет четвертый матч против волгоградцев. Что скажете о личном противостоянии с ними?
- До этого я не разу не проиграл «Ротору» и, надеюсь, продолжу также. По сравнению с ФНЛ, это уже другая команда.

- Что вы можете выделить за все время вашего нахождения в команде?
- Я уже третий год нахожусь в «Сочи». Меня приняли здесь хорошо и мне здесь приятно.

- Завтра будет 50-й домашний матч в истории клуба. Какая игра была самая запоминающаяся, и какие итоги можете подвести относительно текущего сезона?
- Запомнилось то, как мы вышли в РПЛ и праздновали это. Также отмечу встречу с «Рубином», когда я забил первый мяч за «Сочи», который стал победным.

- Ваши подключения в этом сезоне всегда носили угрозу сопернику. Довольны своими результативными действиями?
 - Да, но можно добавить еще больше.

- Какой матч был самым сложным в этом году и самым легким?
- Легких игр не бывает в РПЛ. Так можно сказать, когда мы выиграли у «Арсенала» и «Тамбова» дома, но на самом деле ни одна победа не дается просто.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В Италии определились со сроками нового чемпионатаШипачёв и ещё 6 хоккеистов сборной России не сыграют на ЧМ-2021Топ самых известных автомобилей в мире 2020Стало известно о последствиях избиения Панарина канадцемСексуальная телеведущая сводит с ума поклонников футболаПрыгающая в бикини 55-летняя актриса удивила
«Спартак» к викториям поведет Витория? Что за тренера сватают в народную команду на 100-летие
Чем ближе окончание сезона в РПЛ, тем чаще всплывают все новые и новые варианты в вопросе главного тренера «Спартака».
Эх, Кипр… Эх, Мюнхен… Сорвали выигрыш в 16 млн рублей. Но и четыре миллиона — совсем неплохо
У клиента БК "Лига Ставок" едва не сыграл экспресс из восьми событий с чистым выигрышем более 16 миллионов рублей. Впрочем, в накладе любитель ставок не остался, приумножив вложенную сумму в 80 раз.
Синенькие против беленьких. Эксперт и капперка дают прогноз на матч «Челси» — «Реал»
Евгений Медведь и Виолетта Золотая Ставочка не сошлись во мнении относительно исхода ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между "Челси" и "Реалом".
«Удивлен, что «Зенит» не поддержал «Оренбург». Кирьяков — о собрании клубов РПЛ
Футбольный эксперт Сергей Кирьяков высказал «Плеймейкеру» мнение о позиции клубов РПЛ в отношении лицензирования команд, претендующих на выход в элиту из ФНЛ.
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Почему Оренбург и Владикавказ не пускают в футбольную элиту
На общем собрании РПЛ клубы приняли решения, которые повлияют на турнирную ситуацию внизу таблицы.
Как Неймар размялся перед «Ман Сити», а Депай выкинул Головина из золотой гонки. Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
Успеют или нет? ЧМ-2021 стартует через 17 дней, а Рига к нему не готова
Оргкомитет турнира бьет тревогу по поводу неготовности инфраструктуры к мировому первенству.
Нагучев продолжает камбэк против Орзул. Итоги 8-го раунда «Битвы полов»
Роман Нагучев после очередного раунда "Битвы полов" уступает Марии Орзул 3:5, выиграв третью мини-дуэль кряду.
Сверхновая суперзвезда. Мичков забил на ЮЧМ уже 10 голов, до Ковальчука остался один, до Овечкина — четыре
Юниорская сборная России пробилась в полуфинал ЮЧМ-2021 в Техасе после победы над белорусами (5:2), а лидер нашей команды Матвей Мичков отметился очередной заброшенной шайбой.
«Я бы предпочел, чтобы «Зенит» взял золото в такой же борьбе, как «Авангард» — Кубок Гагарина». Мнение Герасимца
Бывший футболист «Зенита» Сергей Герасимец поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от досрочного чемпионства, которое питерский клуб оформил в матче с «Локомотивом» (6:1).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Тимур Бекмамбетов - о героях на войне и героях спорта, о футболе и спортивном кино.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика