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Сандро Шварц: Уверен, «Локомотив» безболезненно заменит Крыховяка, который не сыграет с «Динамо»
06 мая 14:03
автор: Юлия Григорьевская

Сандро Шварц: Уверен, «Локомотив» безболезненно заменит Крыховяка, который не сыграет с «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем с «Локомотивом» ответил на вопросы журналистов.

- Какие у вас ожидания от матча с «Локомотивом»?
- Нас ждет высококлассная команда, которая за последнее время проиграла всего одну встречу. Она обладает большим количеством мастеров. В последнее время железнодорожники играют по схеме 4-4-2 с ромбом в середине поля. Это команда с высокой реализацией моментов. Линия атаки у нее - это игроки опытные, у которых есть отличные навыки. Будет важно надежно обороняться, начиная с нападающего и полузащиты. Все будут задействованы, чтобы мы показали свои лучшие качества и сыграли в свой футбол.

- Какое настроение в команде? Результаты последних туров не сильно радуют болельщиков. Идут разговоры о том, как зацепиться за еврокубки, или этот вопрос снят с повестки дня?
- Что касается еврокубков, две встречи, которые мы проиграли, отдалили нас от этой цели. Но сейчас мы сфокусированы на игре против «Локомотива». Планируем победить. Мы понимаем турнирное положение, что сейчас будет сложно забраться на последнюю ступеньку уходящего поезда. Но мы постараемся все для этого сделать. Для нас будет важно идти от игры к игре, и те моменты, которые не удалось сделать в последних матчах, нужно будет подкорректировать, попытаться улучшить нашу реализацию моментов и все то, что не получилось с «Рубином» и «Химками».

- Ясно, что будут покупки летом, и в команде иногда начинаются кривотолки. Кто-то из футболистов переживает, что не будет играть. Эта химия, которая есть между тренерами и игроками, может быть нарушена. Вы переживаете по этому поводу?
- Конечно, у нас идет работа, мы смотрим варианты. Естественно, что некоторые игроки, которые находятся в команде, возможно, тоже планируют поменять клуб. Это нормальная ситуация. Но сейчас важны два матча, которые нам предстоит сыграть. Этот наш фокус внимания сегодня.

- У команды пропала реализация в самый нужный момент. Это связано с молодостью игроков или причины другие?
- Хорошая новость, что мы за последние матчи создаем много моментов. Это результат большой работы. Следующий шаг – реализация. Это будет важно для результатов. Мы пережили два болезненных поражения и нам важно извлечь из них урок. Надо воплощать те идеи, которые у нас есть. Неиспользованные шансы являются пищей для размышления. Мы будем над этим работать. Рано или поздно, мы будем вознаграждены за наш труд. В последних двух матчах нам надо научиться не давать сопернику выигрывать, когда он создает мало моментов у наших ворот.

- Зависит ли селекция «Динамо» от того, выйдет команда в еврокубки или нет?
- Не зависимо от того, будем мы играть в еврокубках или нет, очень важно качество футболистов. Если оно высокое, то будем рассматривать любого кандидата. Сейчас у нас два матча против топ команд и нам надо будет показать лучший футбол. Я доверяю игрокам, мы с ними работали шесть месяцев рука об руку. Мы все вместе и для нас будет важно показать лучшие качества и сыграть в наш футбол.

- Какая сейчас атмосфера в команде и как себя чувствует Нойштедтер после того казуса, который произошел в последнем матче?
- У нас был разговор с Нойштедтером в субботу вечером. Все в порядке. Далее мы приступили к недельному циклу. Понятно, что мы разочарованы результатами, которые были в последнее время, но этого я не могу сказать о качестве игры. Та игра, которую мы показали против «Рубина» и «Химок», заслуживает похвалы. Тот тренировочный процесс, который у нас есть, как раз меняет не самую лучшую атмосферу после двух поражений. С каждым днем мы заряжаемся новой энергией. Я вижу, что ребята с полной самоотдачей тренируются. Они в хорошем настроении, понимают, что впереди две важные встречи. Мы подходим в полной боевой готовности. Вчера провели тактическое занятие. Затем двусторонку. Я вижу, насколько команда готова к встрече и рвется в бой.

- «Локомотив» будет играть без Крыховяка. С ним и без него это два разных «Локомотива»? И второй вопрос: вы в Германии тоже проигрывали матчи крупно. В каком состоянии можно находиться после такого поражения?
- Крыховяк важный игрок, особенно во владении мячом. Он много моментов создает, особенно на позиции восьмерки, но я считаю, что «Локомотив» безболезненно его заменит, имея много качественных игроков на скамейке. Без него команда не потеряет в качестве игры. Применительно к обороне, команда тоже очень стабильна и надежно защищается во главе с Чорлукой. Что касается их поражения от «Зенита», мне сложно оценить эмоциональное состояние «Локомотива» после этого. Я могу сказать, что не всех игроков знаю. Но, например, Чорлука опытный футболист и такие поражения он переживет. Нам важно показать свой футбол. «Локомотив» сейчас не находится в эмоциональной яме после крупного поражения.

- Для вас с точки зрения анализа соперника, какой матч был более информативен: с «Зенитом» или какой-то другой?
- Мы посмотрели встречу с «Зенитом». Понятно, что «Локомотив» крупно уступил, но надо понимать, что в атаке питерцев много классных игроков. Поэтому крупное поражение не такое удивительное. Мы посмотрели предыдущие матчи «Локомотива», и они играли по схеме 4-4-2. Они хорошо обороняются, не дают легко проходить через середину поля, и очень качественно играют в переходных фазах, обладают хорошими исполнителями стандартов. Такие моменты иногда решают исход встречи. Нам будет важно показать сильные стороны и нивелировать их у соперника.

- «Арена Химки» для «Динамо» была домашней много лет. Это может дать преимущество для команды?
- Я знаю, что «Динамо» там выступало. Мы хорошо знаем этот стадион. Но не могу сказать, что это может быть большим преимуществом для нас. Будет важно хорошо сыграть и показать лучший футбол.

- Когда команда крупно проигрывает, следуют радикальные изменения в составе. Ждете сюрпризы от «Локомотива» в этом плане?
- Не думаю, что будут большие изменения. «Локомотив» проиграл всего одну встречу в этом году и большой ротации не жду.

- Вы радикально поменяли состав на матч с «Рубином». Было много замен, и это было связано с готовностью футболистов. Что сейчас с состоянием игроков «Динамо» и насколько вариативен состав?
- Не первый раз мы перед игрой меняем три или четыре позиции. Исходим из формы игроков. Ход матча может диктовать изменения, и мы иногда делаем замены исходя из развития игры. Будем смотреть, кто выйдет в старте с «Локомотивом». Важно и то, кто как тренировался перед матчем.

- «Динамо» впервые не забило в двух встречах подряд при вашем руководстве. Игровую схему не будете менять?
- Схема не имеет большого значения. За последние два матча мы не забили, но создали 49 опасных моментов. Но не было реализации. Это та вещь, над которой надо работать. Как и над владением мячом.

- Если проанализировать поражения «Динамо» от «Сочи», «Ростова», «Рубина» и «Зенита», они проходили по одному сценарию: активный футбол 15-20 минут, много моментов, а потом голы в ворота вашей команды. Почему «Динамо» хватает только на первые 15-20 минут?
- В последних двух играх мы создали много моментов. Пропущенные мячи и нереализованные возможности не должны нас сломить. Важно продолжать игру с той же энергией, по той же схеме, которую мы выбираем. Важно сохранять внимание и полную концентрацию, дальше бороться, переламывать ход игры. Если брать матч с «Краснодаром», когда мы проигрывали 0:2, мы нашли внутренние силы, чтобы перевернуть встречу и это как раз тот пример, который мы должны реализовывать в будущем. Если говорить о встрече с «Рубином», мы пропустили мяч на добавленной минуте, создали много моментов, но не смогли забить. Для нас будет важно верить в себя и следовать тем принципам, которые мы закладываем в команде.

- Рассматриваете ли вы Моро в качестве восьмерки?
- Он может играть как на позиции опорного полузащитника, так и восьмерку. Он обладает большим набором качеств. В частности, Моро хорош при реализации. У него высокий процент точных передач, и есть потенциал, как и у каждого игрока, который нужно будет реализовывать.

источник: «Советский спорт»
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