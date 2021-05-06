Хаверц «спас» Зидана от разгрома. «Реал» в тупике, команде явно нужна перезагрузка

На этом все – больше «Реал» ни на что не сподобился. «Челси» грамотно все перекрывал, свободы не давал, в контратаки убегать не позволял, а в позиционной осаде мадридисты так и не смогли найти не одной щелочки в обороне хозяев за всю игру. В этом плане матч напоминал игру «Сити» с «ПСЖ»: там парижане также безуспешно весь матч пытались вскрыть плотную оборону «горожан».

«Реал» в самом начале имел два отличных шанса, точнее – полтора. Удар Бензема головой нал руками Менди, голкипер «Челси» все-таки обязан был отбивать. А вот перед этим – с разворота, с линии штрафной, впритирку со штангой - тут Менди реально спас.

Два выхода один на один с Куртуа Кая Хаверца, еще один выход Канте – когда свои ворота в подкате спас Вальверде.

Накануне я писал, что исход этой встречи невозможно предсказать. В отличие от поединка другой пары полуфиналистов в Манчестере. Каюсь, ошибся, переоценил «Реал» – матч в Лондоне прошел по почти такому же сценарию, как и встреча между «Ман Сити» и «ПСЖ»: полное преимущество хозяев на протяжении всей игры. Было только одно существенное отличие: «Сити» почти не создавал моментов у ворот парижан, реализовал все, что удалось создать. «Челси» тоже забил два, но моментов создал и, сам же их растранжирил, уйму.

Как я уже писал, «Челси» преобразился при Томасе Тухеле. Вроде те же футболисты, а игра совсем другая. Если б «синие» так играли весь сезон, у «Ман Сити» не было бы такой легкой прогулки в чемпионате Англии.

Вчера один из комментаторов совершенно правильно заметил, что нынешний «Челси» - грозная сила в европейском футболе. Согласен полностью.

Кто сейчас составляет основную ударную силу «Челси»? Бен Чилуэлл (24 года), Мэйсон Маунт (22), Тимо Вернер (25), Кай Хаверц (21), Кристиан Пулишич (22), Антонио Рюдигер (28).

А Н’Голо Канте (30) - просто красавец! В футбольном смысле. Я уже писал, что на сегодня это лучший опорник в мире. Вчера именно Канте создал оба гола. Дело довершали уже другие. Недаром в «малыше» Н’Голо не чает души главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

Да, в общем, здесь весь вчерашний состав можно перечислять. И очевидно, что эта команда только набирает силу. А представляете, что будет, когда наберет.

А что «Реал»? Я восхищаюсь Лукой Модричем, в том числе, во вчерашнем матче. Как он не раз виртуозно выходил из-под прессинга! А его пасы «шведой» - сказка, наслаждение! Я восхищаюсь Каримом Бензема, который создает и забивает. Восхищаюсь Тони Кроссом, Серхио Рамосом, Каземиро.

Но почему вчера «Реал» с такими звездами в составе буквально обломал зубы о «Челси»? В последние два года мадридцы играют очень натужно. Голы и очки тяжело даются, что с «Эйбаром», что с «Уэской» или «Бетисом». Нет никакого преимущество над середняками или аутсайдерами Ла Лиги не то, что на голову, но даже и на пол головы.

При этом класса вышеперечисленных футболистов все-таки хватает, чтобы идти в верхней части таблицы в Испании, но уже не хватает, чтобы пройти в Лиге чемпионов нынешний оживший «Челси».

Я выше говорил, что восхищаюсь игрой лидеров «Реала». Но давайте посмотрим, сколько им лет.

Модричу - 35, Кроссу - 31, Бензема - 33, Каземиро- 29, Серихо Рамосу - 35: итого 163 года на пятерых. Может, еще и в этом проблема? Очевидно, что команде нужна перезагрузка, свежая кровь.

А пока есть большая вероятность, что «Реал» закончит нынешний сезон без единого трофея. Кубок Короля, Кубок Испании, теперь и Лига чемпионов - без «Реала». Остался только чемпионат, где «Реал» пока идет вторым (74 очка), отстает от «Атлетико» на 2 очка. У «Барсы» тоже 74, у «Севильи» - 70. Такой вот расклад за четыре тура до конца.

А пока «Реалу» 9 мая принимать как раз «Севилью». Очки Зидану терять никак нельзя.