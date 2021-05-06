«Локо» без Крыховяка, Гончаренко против ЦСКА и прощание Тедеско с Москвой. Превью 29-го тура РПЛ

У «Динамо» нет ни кадровых проблем, ни лигочемпионских перспектив, однако шансы на еврокубки сохраняются. При удачном раскладе пятая строчка, до которой всего три очка, может вывести команду в Лигу конференций. Однако в последних играх молодая команда Шварца забуксовала – одна победа в четырех турах, да и та над полумертвым «Ротором».

Без Крыховяка тройке Дмитрий Баринов – Даниил Куликов – Максим Мухин будет очень тяжело выходить в контратаки, а значит атакующая тройка Рифат Жемалетдинов – Федор Смолов – Франсуа Камано (или Виталий Лисакович) рискует быть отрезанной от остальной команды. Понимая это, Сандро Шварц наверняка постарается запрессинговать соперника, чтобы не позволить делать нацеленные передачи вперед. А уж если вдруг не сможет сыграть и Ведран Чорлука (он в Петербурге дернул заднюю поверхность бедра), проблемы хозяев с первым пасом могут приобрести катастрофический масштаб.

Беда в том, что к ключевому матчу «Локо» подходит без дисквалифицированного Гжегожа Крыховяка, играющего важнейшую роль в центре поля. В отличие от партнеров по средней линии, поляк одинаково здорово действует и с мячом, и без него, поэтому именно на нем лежит задача связывать оборону и атаку. За счет мобильности он успевает везде, а поставленный дальний удар делает потенциально опасной любую атаку с его участием.

Очередное московское дерби, имеющее важнейшее значение для обеих команд. В первую очередь, конечно, «Локомотива». Оно должно дать ответ, оправились ли железнодорожники от унижения в Петербурге недельной давности (1:6) и способны ли на финише побороться со «Спартаком» за место в Лиге чемпионов. От этого будут зависеть финансовые возможности летом и перспективы удержать Марко Николича (да-да, спустя всего четыре месяца в 2021 году вопрос стоит уже так).

Качество динамовской игры пока не вызывает особых вопросов, все-таки ноль голов в матчах с «Химками» и «Рубином» нелогично накладываются на 46 нанесенных ударов (из них 16 в створ). Просто пока молодежи бело-голубых не хватает ни опыта, ни стабильности, ни эффективности. Во многом это объясняется проблемами роста, но результаты нужны уже здесь и сейчас, ведь если «Динамо» финиширует ниже прошлогоднего шестого места, получится, что клуб за год сделал шаг назад, а работа немецкого тренера при всех к нему симпатиях окажется неэффективной.

Где и когда: «Арена Химки», Химки, Московская область – суббота, 8 мая, 16:30

Ориентировочные составы

«Локомотив»: Гилерме, Рыбчинский, Чорлука, Пабло, Рыбус, Мухин, Баринов, Куликов, Жемалетдинов, Камано, Смолов.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Варела, Моро, Фомин, Шиманьски, Лесовой, Грулев, Тюкавин.

Факт: В первом круге бело-голубые размазали подопечных Николича со счетом 5:1, а Слободан Райкович и Гилерме получили по красной карточке.

ЦСКА – «КРАСНОДАР»

Здесь главная интрига, конечно, в первой встрече многолетнего главного тренера армейцев Виктора Гончаренко со своей бывшей командой, которую он покинул всего полтора месяца назад. Наверняка белорусский специалист еще не забыл возможности и особенности каждого игрока и способен найти противоядие сильным сторонам соперника.

Хотя «Краснодар» уже ни за что не борется, помимо принципиальности этого матча она имеет для Гончаренко еще одно значение. Уже сейчас ему требуется строить команду на следующий сезон, отфильтровывать лишних и пробовать различные модели игры. Поначалу казалось, что дело пошло – «быки» обыграли «Рубин» и отобрали очки у «Зенита», – но поражение в прошлом туре от «Сочи» четко дает понять, что работы в этом направлении еще непочатый край. Значит, игрокам нужно доказывать тренеру свою необходимость в следующем сезоне, а ему – верность выбранного им направления.

Этот матч «Краснодар» проведет без дисквалифицированного Реми Кабелла.

У армейцев же все еще хуже. Первые матчи Ивице Оличе получились слишком простыми в виду откровенной слабости соперников, но как только начались серьезные игры, стало понятно, что ничего принципиально нового хорват в игру команду не привнес. Для него два оставшихся тура, вполне вероятно, окажутся решающими в вопросе сохранения работы.

Да и для всего красно-синего сообщества концовка чемпионата (а в заключительном туре их ждет дерби с «Динамо») становится определяющей. Ни разу с сезона-2001/02 клуб Евгения Гинера не оставался без еврокубков, а сейчас эти перспективы как никогда реальны. Отсюда острая реакция на критические материалы в прессе, отказ в аккредитации журналисту и прочие околофутбольные скандалы. Обстановка в клубе невероятно напряженная (чему подтверждением еще и тот факт, что отец Николы Влашича впервые заговорил о том, что его сыну нужны «новые цели и партнеры»), и если не удастся выбраться из ямы, полетят головы, а финансовые возможности на следующий сезон окажутся еще под большим вопросом. При всем могуществе ВЭБ.

На это психологическое давление накладываются кадровые проблемы. Хердур Магнуссон и Бактийор Зайнутдинов травмированы, почти наверняка не успеют восстановиться Марио Фернандес и Никола Влашич, а они вдвоем и делают эту среднюю по составу команду боеспособным коллективом. В игре с «Краснодаром» хозяевам остается уповать только на контратаки, но слабость обороны и неслаженность действий впереди ставят красно-синих на край пропасти.

Где и когда: «ВЭБ Арена», Москва – суббота, 8 мая, 19:30

Ориентировочные составы

ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Дивеев, Васин, Щенников, Ахметов, Обляков, Сигурдссон, Дзагоев, Эджуке, Рондон.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Кайо, Вилена, Газинский, Олссон, Вандерсон, Классон, Ионов, Берг.

Факт: Ни разу в домашних матчах с «Краснодаром» армейцы не уходили с поля без забитых мячей.

«СПАРТАК» – «ХИМКИ»

Еще одна интересная встреча. Красно-белым во что бы то ни стало нужно добывать три очка, чтобы закрепиться в зоне Лиги чемпионов, но соперник у них, мягко говоря, не проходной. Весной химчане взяли три очка в матчах с «Динамо», «Рубином» и «Ростовом», так что точно дадут москвичам бой. У команды Игоря Черевченко отлично налажена игра в обороне и очень быстрая контратака, а еще в составе есть Резиуан Мирзов и Максим Глушенков, жаждущие доказать «Спартаку» право вернуться летом из аренды в первую команду.

Спартаковцы же испытывают большие трудности в матчах с командами, отдающими инициативу, так что для них многое будет зависеть от того, удастся ли забить быстрый мяч и вообще открыть счет первыми. Отметим также, что эта игра, судя по всему, станет последней для Доменико Тедеско на «Открытие Арене» и вообще в Москве. В заключительном туре спартаковцы отправятся в Грозный.

У «Спартака», вероятно, не сыграет Павел Маслов (невелика потеря, в свои ворота умеет забивать и Илья Кутепов), зато возвращаются в строй Александр Максименко и Айртон, а у «Химок» отсутствуют травмированный Денис Глушаков и дисквалифицированный Александр Трошечкин.

Где и когда: «Открытие Арена», Москва – понедельник, 10 мая, 19:00

Ориентировочные составы

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Жиго, Джикия, Мозес, Зобнин, Крал, Айртон, Промес, Ларссон, Соболев.

«Химки»: Лантратов, Тихий, Данилкин, Филин, Боженов, Могилевец, Дагерстоль, Идову, Кухарчук, Мирзов, Себай.

Факт: Эта встреча будет первой для команд на «Открытие Арене».

«АРСЕНАЛ» – «РУБИН»

Две предельно мотивированные команды. Туляки бьются за сохранение прописки, а казанцы – за место в Лиге Европы (с микроскопическими шансами на ЛЧ). Ни тем, ни другим терять очки категорически нельзя. У Дмитрия Парфенова под вопросом участие Александра Ломовицкого, Роберта Бауэра и Георгия Костадинова, а Леонид Слуцкий не может рассчитывать на главную звезду Хвичу Кварацхелия и Илья Самошникова. В их отсутствие левый фланг гостей будет выглядеть слабым звеном как в атаке, так и в обороне.

Где и когда: «Арсенал», Тула – суббота, 8 мая, 16:30

Ориентировочные составы

«Арсенал»: Шамов, Бурлак, Беляев, Григалава, Хлусевич, Чаушич, Горбатенко, Рассказов, Пантелеев, Джорджевич, Луценко.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Зуев, Абильгор, Йевтич, Хван Ин Бем, Макаров, Шатов, Деспотович.

Факт: «Рубин» не проигрывает «пушкарям» на протяжении восьми матчей – пять побед и три ничьи при разнице мячей 10-4.