Дмитрий Селюк: Проблема «Реала»? Зажравшиеся, самоуверенные футболисты

- Дмитрий, вчерашнее поражение «Реала» от «Челси» говорит об общем кризисе испанского футбола?

- В испанском футболе кризиса нет, хотя пандемия и внесла свои коррективы. И не только в Испании. Футбол без зрителей многое потерял, создается впечатление, что команды играют тренировочный матч.

Отвечая на ваш вопрос в контексте выступления «Барселоны» и «Реала» в Лиге чемпионов, не каждый же год испанские команды должны побеждать в этом турнире. Но, очевидно, что в обеих командах назрели перемены. Есть несколько ключевых футболистов, с которыми настало время проститься. Они легенды клуба, а прощаться с легендами всегда сложно.

- Имена можете назвать?

- В «Барселоне» это Бускетс, Пике. Мне просто «Барселона» ближе. Есть такие и в «Реале». Пока это еще мастера высокого класса, но они уже пресытились трофеями.

- Я все-таки на «Реале» хочу сконцентрироваться, пока это горячая тема в связи с безнадежным поражением от «Челси». «Реал» ведь и в чемпионате Испании очень натужно играет со всеми без исключения – середняками, аутсайдерами.

- Но это не мешает ему находиться среди лидеров.

- Правильно, но это же не позволяет ему обыгрывать нынешний «Челси».

- Согласен. Сегодня только на классе нельзя выигрывать. В этом плане характерен пример немецких команд. Они же дают большой объем, «физику» и работоспособность. Они подбирают не просто классных футболистов. Игрок должен быть физически сильным, много пахать и быть предельно мотивированным. Без этих качеств на одном таланте, на одном классе сейчас не выиграешь.