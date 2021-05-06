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Дмитрий Селюк: Проблема «Реала»? Зажравшиеся, самоуверенные футболисты
06 мая 15:45
автор: Юрий Волохов

Дмитрий Селюк: Проблема «Реала»? Зажравшиеся, самоуверенные футболисты

Проживающий в Барселоне известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что некоторые футболисты «Реала» себя исчерпали и перемены неизбежны.

- Дмитрий, вчерашнее поражение «Реала» от «Челси» говорит об общем кризисе испанского футбола?
- В испанском футболе кризиса нет, хотя пандемия и внесла свои коррективы. И не только в Испании. Футбол без зрителей многое потерял, создается впечатление, что команды играют тренировочный матч.

Отвечая на ваш вопрос в контексте выступления «Барселоны» и «Реала» в Лиге чемпионов, не каждый же год испанские команды должны побеждать в этом турнире. Но, очевидно, что в обеих командах назрели перемены. Есть несколько ключевых футболистов, с которыми настало время проститься. Они легенды клуба, а прощаться с легендами всегда сложно.

- Имена можете назвать?
- В «Барселоне» это Бускетс, Пике. Мне просто «Барселона» ближе. Есть такие и в «Реале». Пока это еще мастера высокого класса, но они уже пресытились трофеями.

- Я все-таки на «Реале» хочу сконцентрироваться, пока это горячая тема в связи с безнадежным поражением от «Челси». «Реал» ведь и в чемпионате Испании очень натужно играет со всеми без исключения – середняками, аутсайдерами.
- Но это не мешает ему находиться среди лидеров.

- Правильно, но это же не позволяет ему обыгрывать нынешний «Челси».
- Согласен. Сегодня только на классе нельзя выигрывать. В этом плане характерен пример немецких команд. Они же дают большой объем, «физику» и работоспособность. Они подбирают не просто классных футболистов. Игрок должен быть физически сильным, много пахать и быть предельно мотивированным. Без этих качеств на одном таланте, на одном классе сейчас не выиграешь.

Даже не надо далеко ходить. Возьмем российский чемпионат, команду «Химки». Не скажешь ведь, что там собраны игроки высокого класса. Но команда берет своей неуступчивостью, предельной самоотдачей и дисциплиной. Все бьются, отбирают, цепляются за мячи. Поэтому и обыгрывают ведущие команды России.

- Дмитрий, все-таки тема нашей сегодняшней беседы - «Реал». Свежая кровь нужна?
- Свежая кровь нужна, и, как я понимаю, скоро состоятся выборы, будет новый президент, поэтому будет много изменений. Появятся новые игроки и, возможно, новый тренер. Сейчас в клубе заканчивается определенный этап - этап правления Переса.

Игра «Реала» часто мне напоминает, будто они вышли на тренировочный матч. Вот и вчера с «Челси» не хватило самоотдачи, не смогли прибавить в нужный момент. Это такие зажравшиеся, самоуверенные футболисты. Плюс явно неудачный трансфер Азара, он вообще никакой.

- В «Челси» был явным лидером…
- В «Челси» его использовали по-другому, на него играли, а в «Реале» вся полузащита состоит из таких Азаров.

источник: «Советский спорт»
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