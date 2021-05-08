Поставят ли Лопетеги и Ракитич подножку Зидану? Превью матча «Реал» – «Севилья»

Хуже всего у «сливочных» дела обстоят в обороне. Рафаэль Варан травмирован и даже не летал в Лондон, не в строю правый защитник Дани Карвахаль и его основной сменщик Лукас Васкес. В Англии Зидан решился поставить на правый фланг Винисиуса Жуниора, но его оборонительные навыки давно зависли где-то на нулевой отметке. На противоположном краю тоже все печально. Ферлан Менди только-только выздоровел пока смотрится плохо, а Марсело вообще давно уже не форме. Сам не свой был едва выбравшийся из лазарета Серхио Рамос.

Однако к решающему матчу сезона «Реал» подходит в очень тревожном состоянии, что показала ответная игра с «Челси» в Лиге чемпионов. Лондонцы были сильнее по всем статьям и должны были завершать встречу разгромом, но упустили массу моментов у ворот Тибо Куртуа (кстати, хорош был и сам бельгиец).

Те, правда, не выдержали бешеного спринта и сенсационного уступили дома «Атлетику» из Бильбао (0:1), так что в гонке осталось три участника. Тем не менее, эта игра может стать ключевой в борьбе за золото, поскольку соперники команды Зинедина Зидана вполне могут разделить очки в очной встрече, и тогда только от подопечных француза будет зависеть исход чемпионской гонки.

Давно в Испании не было такого закрученного сюжета на финише сезона. Еще неделю назад в чемпионской гонке участвовали четыре (!) клуба – к привычным уже «Атлетико», «Реалу» и «Барселоне» неожиданно примкнула «Севилья», выдавшая две победные серии (по пять и шесть матчей подряд). Более того, за четыре тура до конца все четверо встречаются между собой – каталонцы принимают «матрасников», а «сливочные» – андалусийцев.

Но и в средней линии неожиданно наметились проблемы. Главная тройка Лука Модрич – Тони Кроос – Каземиро по-прежнему на месте, но против «Челси» было видно, что игроки попросту выдохлись. У Зидана четыре центральных полузащитника, включая Федерико Вальверде, и он на протяжении всего невероятно плотного и сложного сезона использует их практически без перерывов. Против отдыхавших неделю севильцев им придется очень тяжко.

Да и в атакующем трио не все гладко. Если по Кариму Бензема вопросов нет, то Марко Асенсио и Винисиус Жуниор слишком нестабильны не только по ходу сезона, но даже одного матча, Иско на скамейке запасных утопает в депрессиеи и жалеет себя, а Эден Азар вообще за два года так и не понял, куда попал. В Испании пишут, что после бездарного выступления в Лондоне он уже выставлен на трансфер.

В общем, «Реал» до сих пор в чемпионской гонке не благодаря, а вопреки. Впрочем, это относится ко всем претендентам на титул. Кто бы его ни выиграл, это будет самый слабый чемпион со времен работы в Мадриде Фабио Капелло (сезон-2006/07).

МЕСТЬ ЛОПЕТЕГИ

В «Севилье» же особое значение эта игра будет иметь для главного тренера Юлена Лопетеги и полузащитника Ивана Ракитича. У первого с «Реалом» связана очень грустная история. Еще будучи наставником сборной Испании, он заключил контракт с Флорентино Пересом прямо перед стартом ЧМ-2018 и, как только об этом стало известно, лишился своего поста. Решение это было абсолютно идиотское, поскольку «красная фурия» осталась без тренера (Фернандо Йерро – стопроцентный физрук), с трудом выбралась из группы и не смогла пройти в плей-офф даже сборную России.

Лопетеги пришел в «Реал» после продажи Криштиану Роналду, оценил длинный список возрастных звезд и начал строить команду заново. При нем дебютировал Федерико Вальверде, стал чаще появляться 22-летний Дани Себальос, получал шансы Альваро Одриосола, был переведен в первую команду Серхио Регилон (хотя первый матч он провел уже при Сантьяго Солари), имел игровое время Браим Диас.

Игра «сливочных» не была настолько уж плохой, но результаты оказались ужасными. Создавая достаточно моментов, они просто губили их пачками. Тогда и влетели от обновленного ЦСКА в двух матчах (0:1 в «Лужниках» и рекордные в еврокубках 0:3 дома). После серии неудач и разгрома на «Камп Ноу» со счетом 1:5 (тоже, кстати, не вполне справедливого – просто у хозяев залетело все, что только могло) Перес сделал тренера крайним.

ЛОПЕТЕГИ vs ЗИДАН – 0:3

Летом 2019-го Лопетеги пришел в «Севилью», где и построил то, что ему не дали сделать в Мадриде. Здесь он год назад финишировал на третьем месте (обошел по дополнительным показателям «Атлетико») и выиграл Лигу Европы, а в нынешнем сезоне уверенно вышел из группы Лиги чемпионов, задолго до финиша гарантировал участие в турнире ближайшей осенью, да еще и едва не ввязался в чемпионскую гонку. Заметно уступая конкурентам по подбору исполнителей, «Севилья» играет даже в более доминирующий футбол. Достаточно сказать, что по владению мячом (59,1%) она уступает только «Барселоне» (62,8%).

Так что для Лопетеги новая встреча с «Реалом» будет иметь колоссальное значение. Между прочим, предыдущие три возможности отомстить от не использовал, неизменно проигрывая мадридцам с разницей в один мяч (дважды по 0:1 и один раз 1:2). Однако сегодня «Севилья» как никогда готова к тому, чтобы прервать эту неприятную серию.

К слову, матчи с грандами красно-белым и правда даются непросто – в нынешнем сезоне в пяти матчах с «Атлетико», «Реалом» и «Барселоной» в чемпионате они набрали лишь четыре очка (победа над «Атлетико» и ничья на «Камп Ноу»). Впрочем, на эту статистику можно посмотреть и иначе – двух матчей команде хватает, чтобы хотя бы раз отобрать у топ-клуба очки.

Также недостатка в мотивации не испытывает Иван Ракитич, отдавший «Барселоне» шесть лет и на своей шкуре испытавший, что такое Эль Класико. У него есть прекрасная возможность помочь сине-гранатовым выиграть чемпионат даже после отъезда и Каталонии. Неизвестно, что сейчас в голове у эксцентричного Переса, но еще два-три месяца назад в прессе писали, что Зидану для сохранения должности необходимо выиграл Лигу чемпионов или чемпионат. Со стороны президента увольнение француза станет лютым косяком, однако факт остается фактом – с первой задачей тот уже не справился…

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Реал»: Куртуа, Одриосола, Милитао, Рамос, Менди, Каземиро, Модрич, Кроос, Асенсио, Винисиус, Бензема.

«Севилья»: Боно, Хесус Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья, Ракитич, Фернандо, Алехандро Гомес, Сусо, Окампос, Эн-Несири.