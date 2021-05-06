Утром выход в РПЛ – вечером стадион. Почему «Оренбург» нельзя пускать в премьер-лигу

Неплохо бы нашим футбольным властям ситуацию разъяснить. Если дело в том, что прямо сейчас РПЛ решилась покаяться и жить дальше не по понятиям, как все предыдущие годы, а по закону, то надо прямо так и сказать: «Все, хватит, начинаем новую жизнь. Как в регламенте прописано, так и поступаем, не делая исключения ни для кого. Извини, дорогой «Оренбург», что начали наводить порядок с тебя. Просто так совпало, ничего личного».

Визитной карточкой РПЛ в прошедшем сезоне можно было называть «Тамбов». Этим ребятам простили все, что только можно. Отсутствие домашней арены в городе, огромные задолженности по зарплате, странные игры со стороны футболистов клуба, подозрения в ставках, банкротство. По сравнению с тамбовскими товарищами оренбургские просто олицетворение законности, они стоят на порядок выше по уровню организации. Однако одних, непутевых, прощали всякий раз, а других, вполне себе нормальных – нет. Последние не понимают, чем они так провинились. Почему тем можно, а им нельзя.

Строение это довольно симпатичное, новое, но вмещает всего 7,5 тысяч зрителей при необходимых десяти для пропуска в элитный дивизион. По закону «Оренбург» в РПЛ нельзя допускать. Арена команды не соответствует требованиям регламента. Но у нас же привыкли делать исключения из правил.

Общее собрание клубов лиги на днях проголосовало большинством голосов за то, чтобы не делать исключение для оренбургского клуба, который идет на втором месте в ФНЛ, и не выдавать ему лицензию, если завоюет по спортивному принципу путевку в РПЛ. И вот теперь Еремякин возмущается, что «ситуация с лицензированием создает дискомфорт» и сетует на коронавирус, который якобы и помешал выполнить обещания РФС заняться реконструкцией своего стадиончика. Можно сказать, зуб дает, что все со стадионом будет в порядке. Но не сейчас – потом.

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил о начале с июня срочной реконструкции домашнего стадиона «Газовик», чтобы пройти лицензирование для участия в РПЛ. Спохватился уважаемый человек только после того, как нависла реальная угроза, что его команду в премьер-лигу действительно не пустят.

Другое дело, что совершенно непонятно, почему стадион должен быть именно на 10 тысяч. А не на 7 или на 12. Зачем наши футбольные функционеры напринимали таких жестких положений в регламент, они наверняка сами не скажут. Посчитал кто-то в свое время: давай десятку сделаем для прохода – на том и порешили. Никаких финансовых обоснований таким требованиям нет. Как нет и европейской практики даже в топ-5 ведущих чемпионатов.

В испанской Примере играет славный клуб «Эйбар». Когда эта командочка только вышла в одну лигу с «Реалом» и Барсой», ее домашняя арена вмещала 5 тысяч зрителей. И клуб, помнится, сообщал о том, что приступил к работам по увеличению мест до 6 тысяч. И ничего, играют. Не мешая никому. Но отличие с нашей ситуацией есть существенное. «Эйбару» регламент Примеры позволяет принимать соперников на таком стадионе. А «Оренбургу» - нет. Речь сегодня не о количестве болельщиков, которые смогут посещать матчи РПЛ. Речь о том, станет ли наш футбол жить по закону или продолжит делать это по понятиям.

На общем собрании, по ряду данных, 13 клубов сказали «нет» допуску «Оренбурга». То есть выступили за соблюдение регламента. Среди них был и «Зенит», руководителей которого называли лоббистами протаскивания «газовиков» в премьер-лигу. У питерцев и оренбуржцев один спонсор – «Газпром». Удивительного ничего нет, что зенитовские люди помогают своим коллегам из другого клуба-«побратима». Но на собрании выделяться из толпы они не стали. В конце концов общее собрание окончательных вердиктов не выносит. Они в ведении исполкома РФС. Считай, что решать судьбу «Оренбурга» будет глава союза Александр Дюков.

Понимая, что свет клином на общем собрании РПЛ не сошелся, товарищи из Оренбурга перешли в массированное наступление при поддержке своих людей в футбольных верхах. Только за последние дни они проделали большую работу, чтобы изменить и подготовить общественное мнение к очередному понятийному решению. Телеканал «Матч ТВ» показал сюжет об этом, ряд известных в футбольном мире граждан высказались вдруг резко за то, что менять надо требования лицензирования, а клуб в лигу запускать. «Нечестно не дать им шанс», «ушло время жить по правилам, принятым сто лет назад», «почему футбольный клуб «Оренбург» нужен и важен»…

Пошли очень странные новости о массовом непрохождении лицензирования всей верхушки клубов ФНЛ. Даже «Крыльев», которые уже досрочно заняли первое место в чемпионате. Словно кто-то добивается того, чтобы вопрос можно было поставить так: смотрите, у нас вообще нет клубов, которые проходят по всем требованиям. Не один «Оренбург» такой, жизнь такая.

Эти блеяния мы слышали уже много лет. Надо наконец поставить этому заслон. Все не проходят лицензирование? Значит, всех не пускать в РПЛ. И точка. А то уже который день руководители «Оренбурга» не сходят со страниц СМИ, где клятвенно уверяют, что со стадионом не подведут. Да уже подвели. Тем, что не делали. Ждали, очевидно, выйдут ли в премьер-лигу или нет. Чего действительно тратиться на реконструкцию, если по спортивному принципу можно элементарно в РПЛ не попасть.

Люди из «Оренбурга» просто были уверены, что порешают все по ситуации. Утром РПЛ – вечером стадион. Раньше ведь такой подход к делу прокатывал без проблем. Неужели все теперь поменялось?