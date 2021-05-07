За что Кавани ненавидит «Рому»? «МЮ» пощекотал нервы болельщикам

РИМ В ОЖИДАНИИ МОУРИНЬЮ

Ответный матч в Риме не имел особого значения. Чтобы выйти в финал, итальянцам требовалось выиграть с разницей в четыре мяча (4:0/5:1) или крупнее. Даже самые оптимистичные болельщики «Ромы» и пессимистичные «МЮ» не верили в подобный исход. Не верил в это и Уле-Гуннар Сульшер, выпустивший в центре поля с первых минут Донни ван де Бека, тогда как Скотт Мактоминай и Неманья Матич остались в запасе. В остальном состав «Юнайтед» был привычным.

У «волков» проблем куда больше – из-за травм выбыла добрая половина основы. Да и главный тренер Паулу Фонсека мысленно уже собрал чемоданы. В межсезонье его место займет Жозе Моуринью. Пожалуй, желание проявить себя – главный стимул для итальянских футболистов проявить себя в оставшихся матчах. Тем более, против бывшей команды Особенного.

КАВАНИ ТРОИЦУ ЛЮБИТ

Мотивации этой хозяевам хватило на то, чтобы в дебюте встречи создать у ворот Давида де Хеа несколько напряженных моментов. Англичане, казалось, не сразу поняли, что придется выкладываться на поле, но первые минуты их отрезвили, и они взяли игру под контроль. К середине тайма подопечные Сульшера нанесли всего два удара против пяти у римлян, но оба были куда опаснее – Эдинсон Кавани дважды выскакивал один на один с Антонио Миранте, но в первом случае, перебрасывая вратаря, попал в перекладину, а во втором пробил сильно, но слишком просто – прямо по центру. Отличиться ему удалось лишь к концу тайма.

Игроки «Юнайтед» понимали, что для положительного исхода им достаточно навязать сопернику борьбу в центре поля. Этим они и занимались, но без особого усердия. Убедившись, что при необходимости они могут включиться и разметать оборону «Ромы», англичане переключились на эконом-режим. Все-таки впереди у них еще серия матчей в АПЛ. Зачем убиваться? Римляне же не сбавляли обороты и вполне наиграли на гол. Особенно выделялся Лоренцо Пеллегрини, и сам угрожавший воротам, и неплохо ассистировавший партнерам.

К сожалению для римлян, свои эпизоды реализовать не сумели, да еще и в третий раз упустили к воротам Кавани. Уругваец после передачи на ход от Фреда здорово зацепился за линию офсайда (спасибо Роджеру Ибаньесу), выскочил на свидание с Миранте и с третьей попытки сильным ударом мимо вратаря открыл счет. После такого у любого опустятся руки, и хотя игроки «Ромы» не сдались и тогда, слишком уж коряво играли в обороне, подарив сопернику еще серию опасных подходов.

Кавани открылся на грани офсайда, не стал сближаться с кипером и просто влупил по воротам



Насладись пока единственным мячом обоих полуфиналов pic.twitter.com/hutN59RLCV — Матч ТВ (@MatchTV) May 6, 2021

В целом тайм получился обманчиво медленным, но наполненным опасными моментами. У хозяев их было не меньше, но у «красных дьяволов» они оказались жирнее.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИНТРИГИ

После перерыва «Юнайтед» окончательно потерял интерес к происходящему на поле. Как и Сульшер, выпустивший на второй тайм резервистов Алекса Теллеса и Брендана Уильямса. И до того оборона англичан не выглядела неприступной, а уже после совсем перешла в категорию зрителей. На благо гостей, римляне чем-то прогневали фортуну – то удар не получится, то де Хеа сыграет надежно, то Феликс Брых не даст пенальти в эпизоде, в котором Гарри Магуайр пяткой переведет мяч себе в руку.

Фортуна все-таки очень сильно задолжала римлянам и в течение трех минут на 57-й и 60-й вернула часть кредита. Сначала Джеко замкнул головой неудачный удар Педро, а следом Бриан Кристанте воспользовался перехватом Пеллегрини у штрафной соперника (Фред заигрался) и с ходу сильно пробил в дальний угол.

БЕЗ КАВАНИ «МЮ» ПРОИГРАЛ БЫ 1:5

И вот тут вечер неожиданно перестал быть томным. К римлянам вернулась надежда, и они в течение следующих трех минут едва не смели оборону «МЮ», дыры в которой были больше, чем в бюджете «Тамбова». Если бы не де Хеа, англичане за полчаса до конца оказались бы на краю пропасти. Трижды испанский вратарь необъяснимым образом отбивал удары Джеко и Генриха Мхитаряна с трех-пяти метров.

Благо, у «Юнайтед» есть Кавани, для которого «Рома» – любимый клиент. Вновь он нашел эту тонкую грань офсайда и мастерски замкнул мягкую подачу Бруну Фернандеша, окончательно добив интригу. Для него это был 13-й гол в 14 матчах против римского клуба. Больше он забивал только «Монако» (15 голов в 17 матчах). Более того, если вычесть все результативные действия уругвайца в этом противостоянии (а у него в сумме 4 гола, 2 передачи и заработанный пенальти), то «Рома» выиграла бы 5:1 (вышедший на замену Никола Залевски в концовке все-таки принес хозяевам победу).

Откровенно говоря, только Кавани, Фернандеш и де Хеа в составе гостей заслужили добрых слов от Сульшера. Остальные откровенно валяли дурака, что странно, например, видеть в исполнении ван де Бека, которому почти не достается игрового времени. Летом он наверняка уедет. Возможно, обратно в «Аякс». Ну, а в финале «Манчестер Юнайтед» встретится со специалистом по Лиге Европы Унаи Эмери, прошедшим с «Вильярреалом» свой бывший клуб «Арсенал».

Лига Европы. Полуфинал. Ответный матч

«Рома» - «Манчестер Юнайтед» - 3:2 (0:1)

Голы: Кавани, 39 – 0:1. Джеко, 57. Кристанте, 60 – 2:1. Кавани, 68 – 2:2. Залевски, 83 – 3:2.

«Рома»: Миранте, Карсдорп, Смоллинг (Дарбо, 30), Ибаньес, Бруно Перес (Сантон, 69), Манчини, Педро (Залевски, 76), Кристанте, Пеллегрини, Мхитарян, Джеко (Майораль, 76).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Уан-Биссака (Теллес, 46), Байи, Магуайр, Шоу (Уильямс, 46), ван де Бек, Фред, Гринвуд, Фернандеш (Мата, 84), Погба (Матич, 64), Кавани (Рашфорд, 73).

Предупреждения: Уан-Биссака, 18. Фред, 58. Карсдорп, 72. Кавани, 72. Кристанте, 84. Уильямс, 90+2.

Судья: Брых (Германия).

Первый матч – 2:6