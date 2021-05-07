Борис Игнатьев: «Локомотив» сыграет с «Динамо» вничью

- «Локомотив» за последнее время проиграл всего одну встречу. Он фаворит в матче с «Динамо»?

- Не все так однозначно, ведь «Локомотив» очень крупно уступил «Зениту». Это обязательно скажется на психологическом состоянии футболистов. Положительных эмоций нет, команда в смятении. Хотя все это будет убираться. А что касается «Динамо», команда проиграла два матча и у нее есть возможность реабилитироваться. Эта команда дала основания верить в нее. Но меня немного разочаровало физическое состояние некоторых игроков «Динамо». Раньше они поддерживали динамику матча, чувствовали игровой ритм, играли на скоростях, но в последнем матче ряд молодых футболистов не вышел на свой уровень. Возможно, Шварцу удастся привести их в чувства за неделю. Тогда это будет боевая игра. Но без фаворита. Соперники будут биться за очки, но не смогут выбросить из головы последние неудачи.

- Когда команда крупно проигрывает, следуют радикальные изменения в составе. Ждете сюрпризы от «Локомотива» в этом плане?

- Нет. Игра у «Локомотива» устоялась, она просматривается и по тактике, и по рисунку. Если только кто-то не сможет сыграть, но это другое.

- В матче не сыграет Крыховяк - лучший футболист железнодорожников в последнее время. Наверное, равноценно его не заменить?

- Этот футболист, наряду с Чорлукой, Камано и Жемалетдиновым, задает тон игре «Локомотива». Крыховяк - очень большая, существенная потеря. Поддержать внутренний градус без него будет сложно.

- У «Динамо» еще есть шансы зацепиться за еврокубки или все будет решаться именно в этой игре?

- Это будет ключевая игра для обеих команд. Если «Локомотив» проиграет, то не сможет бороться за Лигу чемпионов. А «Динамо» в случае неудачи пройдет мимо еврокубков. Плюс у них ЦСКА в последнем туре. Если бело-голубые хотят попадать в Лигу Европы, то именно через такие матчи надо формировать свою игру и готовиться к еще более серьезным баталиям.

- У «Динамо» пропала реализация, и команда упускает очень много моментов. С чем это связано?

- Не хватает свежести, заточенности. Так бывает, когда человек делает все правильно, но долей секунды не хватает на принятие решения и исполнение. Они потеряли живинку, быстроту во всех проявлениях. Это связано и с молодостью команды. С тем, что неустоявшиеся игроки в составе, и они не полностью адаптировались к уровню нагрузок. Тут нельзя делать скидок, раз ребята играют в таком клубе.