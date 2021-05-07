Владимир Пономарев: «Динамо» обыграет «Локомотив», а «Спартак» выиграет у «Химок»

- Владимир Алексеевич, начнем с матча «Локомотив» - «Динамо». Напомню, играют в Химках.

- Думаю, «Динамо» выиграет 1:0.

- Какие у вас аргументы в пользу этого?

- Кончился у «Локомотива» фарт. Ну, сколько может так везти? Один гол ЦСКА в Кубке только вспомните, это же что-то запредельное. Как мог мяч так залететь в ворота после рядового прострела?

Еще аргумент: команда морально убита после 1:6 в Питере. Плюс не будет Крыховяка, а он у них системообразующий игрок. Как Влашич в ЦСКА.

И еще один аргумент: мне «Динамо» нравится – хорошая, дружная команда, задорная.

- Аргументы внушительные. Теперь второй важный матч «Спартак» - «Химки»…

- С «Химками» им будет тяжело, команда неприятная, жесткая. «Спартак» может выиграть только за счет скоростной игры: быстро передвигаться, быстро соображать. Но сейчас у «Спартака» настроение после победы в Туле хорошее, придет много народу, погода вроде тоже хорошая. Побегут вперед, а нападение у «Спартака» хорошее – там есть, кому забивать. Думаю, «Спартак» выиграет.