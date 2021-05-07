Петиция за отмену Игр-2020 собрала 250 тысяч подписей. Тем временем в Токио - режим ЧП

Петиция адресована президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху и президенту Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу. В тексте письма также упоминаются премьер-министр Японии Есихидэ Суга, губернатор Токио Юрико Койке, президент Оргкомитета «Токио-2020» Сейко Хашимото и министр по делам Олимпийских игр Тамайо Марукава.

На 20.00 по Москве на сайте change.org документ подписали 247 тысяч человек. Петицию подал Кендзи Уцуномия, проигравший Койке на выборах губернатора Токио в начале этого года.

«Распространение новых инфекций не остановилось не только в Токио, но и в различных частях Японии и во всем мире по сей день, - написал Уцуномия. - Вакцинация, начатая в конце прошлого года, в настоящее время широко распространена только в некоторых регионах, таких как Европа и США, и не является решающим фактором в предотвращении инфекции.

В этих условиях сложно представить, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио можно будет безопасно провести в июле-августе этого года. Вполне возможно, что Олимпийские игры усугубят и без того тяжелую инфекционную ситуацию».

Уцуномия заявил, что постарается передать петицию Баху, когда тот посетит Токио в конце этого месяца. Визит, однако, пока находится под вопросом. Президент Оргкомитета «Токио-2020» Сейко Хашимото предполагает, что Баху будет сложно посетить Японию в конце мая из-за чрезвычайного положения в стране.