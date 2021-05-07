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Дмитрий Селюк: «Зенит» должен играть с «Уфой» с полной отдачей, иначе чемпионство будет с душком
07 мая 22:37
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Зенит»

Дмитрий Селюк: «Зенит» должен играть с «Уфой» с полной отдачей, иначе чемпионство будет с душком

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк дал прогноз на ключевые матчи 29-го тура РПЛ и призвал «Зенит» не прекращать играть с полной отдачей.

- Дмитрий, начнем с главного матча: «Локомотив» - «Динамо». Играют в Химках, Крыховяк не сыграет.
- Я в курсе, слежу внимательно за российским чемпионатом. Думаю, будет интересная борьба. И «Локомотив» не выиграет.

«Динамо» - хорошая команда, которая может выиграть у любой команды и проиграть тоже любой. В «Динамо» много молодежи, отсюда эта нестабильная игра. Из-за этого поражения от «Крыльев» и «Рубина». Причем в матче с «Рубином» у «Динамо» были отличные возможности открыть счет в первые 15 минут. Игра с «Локомотивом» - последний шанс, возможно, зацепиться за место в еврокубках.

«Локомотив» уже не зависит только от своей игры, теперь он зависит от «Спартака».

- Как-то аргументов не услышал в пользу вашего прогноза.
- Не будет Крыховяка, и после поражения в Питере, думаю, команда не в самом лучшем психологическом состоянии. Я не говорю, что «Локомотив» непременно проиграет, но вряд ли выиграет.

- «Спартак» - «Химки»?
- Я считаю «Химки» главным открытием сезона. Суммарная зарплата всех футболистов «Химок» примерно равна зарплате одного условного Джикии.

Если взять результаты команды с момента прихода в Черевченко, сейчас «Химки» по потерянным очкам боролись бы за Лигу чемпионов.

«Химки» - крепкий орешек, но команде будет сложно на «Открытие арене». Думаю, все же «Спартак» выиграет. «Спартак» более достоин участия в Лиге чемпионов, тем более, в год 100-летия клуба, чем «Локомотив».

А теперь мне хотелось бы сказать одну важную вещь

- Пожалуйста.
- Пару слов про «Зенит». Чемпион должен оставаться чемпионом. Газизов, когда был в Спартаке», говорил, что бросает перчатку «Зениту», а теперь говорит, что встретит питерскую команду чемпионским коридором.

Очень важно соблюдать спортивный принцип, поэтому «Зенит» должен играть с «Уфой» с полной отдачей. Иначе чемпионство будет с душком.

От результата матча в Уфе зависит судьба нескольких команд – кто вылетает напрямую, а кто останется в РПЛ.

Ключевые матчи 29-го тура

8 мая, суббота. Уфа – Зенит. Начало в 14.00

8 мая, суббота. Локомотив – Динамо. Начало в 16.30

8 мая, суббота. Арсенал – Рубин. Начало в 16.30

10 мая. Понедельник. Спартак – Химки. Начало в 19.00.

источник: «Советский спорт»
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