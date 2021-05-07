Дмитрий Селюк: «Зенит» должен играть с «Уфой» с полной отдачей, иначе чемпионство будет с душком

- Дмитрий, начнем с главного матча: «Локомотив» - «Динамо». Играют в Химках, Крыховяк не сыграет.

- Я в курсе, слежу внимательно за российским чемпионатом. Думаю, будет интересная борьба. И «Локомотив» не выиграет.

«Динамо» - хорошая команда, которая может выиграть у любой команды и проиграть тоже любой. В «Динамо» много молодежи, отсюда эта нестабильная игра. Из-за этого поражения от «Крыльев» и «Рубина». Причем в матче с «Рубином» у «Динамо» были отличные возможности открыть счет в первые 15 минут. Игра с «Локомотивом» - последний шанс, возможно, зацепиться за место в еврокубках.

«Локомотив» уже не зависит только от своей игры, теперь он зависит от «Спартака».

- Как-то аргументов не услышал в пользу вашего прогноза.

- Не будет Крыховяка, и после поражения в Питере, думаю, команда не в самом лучшем психологическом состоянии. Я не говорю, что «Локомотив» непременно проиграет, но вряд ли выиграет.

- «Спартак» - «Химки»?

- Я считаю «Химки» главным открытием сезона. Суммарная зарплата всех футболистов «Химок» примерно равна зарплате одного условного Джикии.