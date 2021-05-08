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Зачем ЦСКА один Заболотный? Надо забирать из «Сочи» главного тренера
08 мая 13:40
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: РПЛ

Зачем ЦСКА один Заболотный? Надо забирать из «Сочи» главного тренера

Армейцы делают ставку на одного из лидеров «Сочи», и это вызывает вопросы.

Разговоров вокруг перехода Антона Заболотного в ЦСКА столько, словно армейцы нашли нового Жо. Но ничего и близко по уровню таланта с бразильцем нет в игроке «Сочи», которому в июне стукнет уже 30. Фамилия южноамериканского форварда применима скорее к описанию того, в какой ситуации оказывается сегодня наш футбол.

Красно-синие всегда в селекционных делах ориентировались на игроков, которые могли вырасти и на которых можно было заработать. Вагнер, Жо, Думбия, Олич, Муса… А теперь они обращают свой взор на футболиста, который не так давно стал мемом за свое хроническое неумение забивать из выгоднейших положений. В этом сезоне Заболотный сделал прорыв, неожиданно отметившись девятью мячами в РПЛ, чего ранее не случалось. Но неужели этого достаточно, чтобы говорить о нем как о звезде? Как о форварде для клуба, который претендует на лидерство в РПЛ.

Или уже нет таких амбиций у красно-синих? Тут ведь вопрос, какие задачи ставить. Привлекательна в Заболотном помимо статуса игрока российской сборной его цена. За трансфер платить не надо, заоблачных денег он так же не стоит. Это не Кокорин, имеющий поразительное качество – выбивать деньги из воздуха. «Сочи» почему-то решил урезать зарплату, предложив Антону меньшие деньги, чем были до этого. Но мы не знаем о планах южан. Может, у них всю платежку сократят, команду распродадут, и станут они середняком без каких-то серьезных задач. Тогда все логично.

Только не получается видеть в новичке армейцев спасителя. Даже с учетом отвратительной статистики форвардов ЦСКА в нынешнем сезоне. 12 голов забил полузащитник Никола Влашич. Вдвое меньше нападающий Федор Чалов и хавбек Константин Кучаев. Это все голеадоры клуба. Отец хорватского лидера красно-синих на днях дал понять, что его сыну пора удирать из команды, где рядом нет игроков сопоставимого класса. Логика ясна: оставаясь, Влашич не сможет прогрессировать. А у него есть амбиции, мастерство, он хочет расти. Для этого ему нужны партнеры, уровнем выше, чем сам Никола.

Есть ли альтернатива отъезду? Если бы ЦСКА заявил о планах создать новый суперклуб, то да, можно было бы подождать. Но мы видим, что на деле тому же Николе предлагают стать подносчиком снарядов для Заболотного. Игрока, от которого добровольно отказался «Зенит». Сегодня за ним не стоит длинная очередь из претендентов, несмотря на то что летом один из лидеров «Сочи» становится свободным агентом.

Москвичи, поговаривают, выиграли борьбу за Антона у «Краснодара». Считай, у своего бывшего тренера Виктора Гончаренко, к которому Заболотный и мог прийти в клуб, если бы белорусский специалист остался в ЦСКА. Большой форвард вероятно будет заменой Саломону Рондону или Илье Шкурину. А может – обоим сразу. Нападение армейцев выглядит настолько невыразительно, что там впору продавать всех одним махом.

ЦСКА необходимы крутые трансферы и новые люди на вырост. Но они зимой выбирали между третьим пришествием Вагнера и вторым заходом в РПЛ Рондона. Ни одно ни другое не может дать толчок к прорыву. Как и подписание Заболотного. То ли все совсем плохо с деньгами у наших клубов, за исключением «Зенита», то ли все более или менее приличные игроки отказываются выбирать наш чемпионат в качестве трамплина для дальнейшего переезда в ведущие команды Европы.

Думается, тут обе проблемы отражаются на селекционных делах. Известный агент Алексей Сафонов недавно заявил, что Вагнер Лав в 55 лет будет лучшим вариантом для ЦСКА, чем Заболотный. Сказано, конечно, грубо. Даже унизительно. Антон в этом сезоне точно входит в пятерку лучших нападающих лиги с российским паспортом. Но в целом посыл Сафонова понятен. Наш чемпионат катится вниз по наклонной. ЦСКА, получивший нового владельца, отличный показатель в этом плане.

После прихода ВЭБ казалось, что армейцы смогут составить конкуренцию «Зениту». Но на деле все кадровые решения вызывают одни вопросы. С прошлого лета ни один из трансферов не убедил. Гайч, Эджуке, Фукс, Шкурин, Рондон – со всеми можно расставаться хоть завтра. Абсолютно не жалко. Как и с тренером Ивицей Оличем. Была надежда, что хорвату найдут серьезное усиление, но пришел в ЦСКА Антон Заболотный. С таким подходом к делу будет строиться новый суперклуб? Есть большие сомнения в эффективности подобной стратегии.

Логично вместе с нападающим было бы забрать из «Сочи» главного тренера. Он то хотя бы с армейской фамилией и действительно стал открытием нынешнего чемпионата. Если у Владимира Федотова даже Заболотный начал забивать, глядишь, и с остальными армейцами дела бы пошли на лад.

источник: «Советский спорт»
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