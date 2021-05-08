Зачем ЦСКА один Заболотный? Надо забирать из «Сочи» главного тренера

Разговоров вокруг перехода Антона Заболотного в ЦСКА столько, словно армейцы нашли нового Жо. Но ничего и близко по уровню таланта с бразильцем нет в игроке «Сочи», которому в июне стукнет уже 30. Фамилия южноамериканского форварда применима скорее к описанию того, в какой ситуации оказывается сегодня наш футбол.

Красно-синие всегда в селекционных делах ориентировались на игроков, которые могли вырасти и на которых можно было заработать. Вагнер, Жо, Думбия, Олич, Муса… А теперь они обращают свой взор на футболиста, который не так давно стал мемом за свое хроническое неумение забивать из выгоднейших положений. В этом сезоне Заболотный сделал прорыв, неожиданно отметившись девятью мячами в РПЛ, чего ранее не случалось. Но неужели этого достаточно, чтобы говорить о нем как о звезде? Как о форварде для клуба, который претендует на лидерство в РПЛ.

Или уже нет таких амбиций у красно-синих? Тут ведь вопрос, какие задачи ставить. Привлекательна в Заболотном помимо статуса игрока российской сборной его цена. За трансфер платить не надо, заоблачных денег он так же не стоит. Это не Кокорин, имеющий поразительное качество – выбивать деньги из воздуха. «Сочи» почему-то решил урезать зарплату, предложив Антону меньшие деньги, чем были до этого. Но мы не знаем о планах южан. Может, у них всю платежку сократят, команду распродадут, и станут они середняком без каких-то серьезных задач. Тогда все логично.

Только не получается видеть в новичке армейцев спасителя. Даже с учетом отвратительной статистики форвардов ЦСКА в нынешнем сезоне. 12 голов забил полузащитник Никола Влашич. Вдвое меньше нападающий Федор Чалов и хавбек Константин Кучаев. Это все голеадоры клуба. Отец хорватского лидера красно-синих на днях дал понять, что его сыну пора удирать из команды, где рядом нет игроков сопоставимого класса. Логика ясна: оставаясь, Влашич не сможет прогрессировать. А у него есть амбиции, мастерство, он хочет расти. Для этого ему нужны партнеры, уровнем выше, чем сам Никола.

Есть ли альтернатива отъезду? Если бы ЦСКА заявил о планах создать новый суперклуб, то да, можно было бы подождать. Но мы видим, что на деле тому же Николе предлагают стать подносчиком снарядов для Заболотного. Игрока, от которого добровольно отказался «Зенит». Сегодня за ним не стоит длинная очередь из претендентов, несмотря на то что летом один из лидеров «Сочи» становится свободным агентом.