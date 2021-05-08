Сергей Семак: Вышли не с тем настроем, с которым нужно было играть

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Италия - Серия А 2-й тайм, 76' Удинезе 1 Болонья 0 П1 1.30 Х 4.50 П2 15.0
Италия - Серия А 2-й тайм, 75' Специя 1 Наполи 3
Россия - Премьер-Лига перерыв Арсенал 2 Рубин 0 П1 1.09 Х 11.0 П2 21.0
Россия - Премьер-Лига перерыв Локомотив М 0 Динамо М 0 П1 3.50 Х 2.60 П2 2.60
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 33' Шеффилд Юнайте 0 Кристал Пэлас 1 П1 8.30 Х 4.50 П2 1.40
Испания - Примера 1-й тайм, 18' Барселона 0 Атлетико М 0 П1 1.81 Х 3.50 П2 4.50
Португалия - Сегунда не начался Фейренсе 0 УД Оливейренсе 0
Болгария - Первая лига 17:45 Лудогорец 0 Локомотив Пл 0 П1 1.96 Х 3.50 П2 3.60
Франция - Лига 1 18:00 Лион 0 Лорьян 0 П1 1.42 Х 5.10 П2 7.30
Италия - Серия А 19:00 Интер М 0 Сампдория 0 П1 1.46 Х 4.80 П2 6.90
Португалия - Сегунда 19:00 Бенфика Б 0 Ковильян 0
Аргентина - Примера 19:00 Годой-Крус 0 Банфилд 0 П1 4.50 Х 3.60 П2 1.74
Испания - Сегунда 19:15 Сарагоса 0 Эспаньол 0 П1 4.30 Х 2.90 П2 2.12
Испания - Сегунда 19:15 Понферрадина 0 Альбасете 0 П1 2.07 Х 3.10 П2 4.10
Испания - Примера 19:30 Кадис 0 Уэска 0 П1 3.60 Х 3.10 П2 2.27
Англия - Премьер-лига 19:30 Манчестер Сити 0 Челси 0 П1 2.12 Х 3.20 П2 4.00
Греция - Суперлига 19:30 Волос 0 Ларисса 0 П1 2.37 Х 3.10 П2 3.20
Греция - Суперлига 19:30 Ламия 0 ОФИ 0 П1 5.80 Х 3.30 П2 1.73
Греция - Суперлига 19:30 Панетоликос 0 Атромитос 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.20
Россия - Премьер-Лига 19:30 ЦСКА 0 Краснодар 0 П1 2.00 Х 4.00 П2 3.50
Португалия - Сегунда 20:00 Мафра 0 Академика 0 П1 3.20 Х 3.20 П2 2.20
Испания - Сегунда 21:30 Алькоркон 0 Лас-Пальмас 0 П1 2.40 Х 2.85 П2 3.60
Аргентина - Примера 21:30 Атлетико Тукум 0 Дефенса и Хуст 0
Аргентина - Примера 21:30 Химнасия и Эсг 0 Велес Сарсфилд 0 П1 2.40 Х 3.10 П2 3.00
Италия - Серия А 21:45 Фиорентина 0 Лацио 0 П1 3.80 Х 3.80 П2 1.95
Испания - Сегунда 22:00 Малага 0 Мальорка 0 П1 4.50 Х 3.30 П2 1.92
НХЛ - регулярный чемпионат 22:00 Бостон Брюинз 0 Нью-Йорк Рейнд 0 П1 1.56 Х 4.60 П2 5.10
НХЛ - регулярный чемпионат 22:00 Питтсбург Пинг 0 Баффало Сэйбрз 0 П1 1.41 Х 5.30 П2 6.40
Испания - Примера 22:00 Атлетик Б 0 Осасуна 0 П1 1.78 Х 3.60 П2 5.00
Англия - Премьер-лига 22:15 Ливерпуль 0 Саутгемптон 0 П1 1.29 Х 6.20 П2 10.0
Сергей Семак: Вышли не с тем настроем, с которым нужно было играть
08 мая 17:23
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Зенит"

Сергей Семак: Вышли не с тем настроем, с которым нужно было играть

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы журналистов после матча с «Уфой» (0:0) в 29-м туре РПЛ.

– Поделитесь впечатлениями от игры.

– Нам было непросто с точки зрения психологии. В конце первого тайма не забили пенальти, но, тем не менее, создали очень много хороших моментов. Жаль, что не смогли победить. Реализация иногда подводит нас. Без забитых мячей выиграть невозможно. Ребята старались, но выиграть не смогли. Будем готовиться к следующему матчу.

– Сегодня «Зенит» U17 стал чемпионом ЮФЛ-2, команда из ЮФЛ-1 также стремится к победе. Следите за успехами этих команд и есть ли вероятность, что кто-то из футболистов будет привлекаться к матчам за основу?

– Хочу поздравить команду из ЮФЛ-2. Молодцы, хорошее достижение. Что касается главной команды, то это маловероятно, потому что есть «Зенит-2», молодежка. Мы следим, прежде всего, за этими командами. Привлекаем тех, кто достоин работать с основным составом. В клубе есть тренерский совет: мы встречаемся и смотрим на подрастающее поколение, чтобы выработать правильную стратегию развития.

– Это был худший первый тайм в сезоне по качеству игры?

– Сложно сравнивать. Первый тайм мне не очень понравился. Было много брака, мы привыкали к полю. Плюс вышли не с тем настроением, с которым нужно было играть. Второй тайм получился гораздо лучше.

– Почему в центре обороны сыграл Дуглас, а не Хотулев?

– Хотулев тоже вышел. Нам нужно смотреть разные сочетания. Даем молодым игрокам время, чтобы постепенно их втягивать.

– Почему молодых выпустили не с первых минут, ведь матч не имел турнирного значения?

– Мы всегда играем на победу, потому что это вопрос уважения к самим себе, и вопрос профессионализма.

– Не опасались выпускать Малкома и Жиркова на искусственное поле?

– Опасений не было. Юре дали немного времени, поберегли его. Кроме того, следующий матч будет на натуральном газоне. У Малкома также нет никаких противопоказаний.

– Как чувствуете себя, когда приезжаете в Уфу?

– Прекрасно себя чувствую, когда мы побеждаем. Поэтому есть некая горечь от результата.

источник: «Советский спорт»
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