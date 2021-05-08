Сергей Семак: Вышли не с тем настроем, с которым нужно было играть

– Поделитесь впечатлениями от игры.

– Нам было непросто с точки зрения психологии. В конце первого тайма не забили пенальти, но, тем не менее, создали очень много хороших моментов. Жаль, что не смогли победить. Реализация иногда подводит нас. Без забитых мячей выиграть невозможно. Ребята старались, но выиграть не смогли. Будем готовиться к следующему матчу.

– Сегодня «Зенит» U17 стал чемпионом ЮФЛ-2, команда из ЮФЛ-1 также стремится к победе. Следите за успехами этих команд и есть ли вероятность, что кто-то из футболистов будет привлекаться к матчам за основу?

– Хочу поздравить команду из ЮФЛ-2. Молодцы, хорошее достижение. Что касается главной команды, то это маловероятно, потому что есть «Зенит-2», молодежка. Мы следим, прежде всего, за этими командами. Привлекаем тех, кто достоин работать с основным составом. В клубе есть тренерский совет: мы встречаемся и смотрим на подрастающее поколение, чтобы выработать правильную стратегию развития.

– Это был худший первый тайм в сезоне по качеству игры?