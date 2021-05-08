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Дождь смыл надежды бело-голубых на еврокубки. Ничья в дерби «Локомотив» – «Динамо»
08 мая 18:29
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК "Локомотив"

Дождь смыл надежды бело-голубых на еврокубки. Ничья в дерби «Локомотив» – «Динамо»

В 29-м туре РПЛ «Локомотив» и «Динамо» разошлись ничьей (0:0) на нейтральном поле в Химках. С 73-й минуты гости, ни разу не пробившие в створ, играли в меньшинстве.

ШЕСТЬ ПЕРЕСТАНОВОК НИКОЛИЧА

Это дерби запомнится не только происходящим на поле (а находилось оно за пределами столицы), но и промозглым подмосковным дождем, заставшим столичный регион накануне Дня Победы. И в этом матче обеим командам победа тоже была необходима, как воздух. Железнодорожники продолжают борьбу со «Спартаком» за Лигу чемпионов, а динамовцы еще лелеяли надежду зацепиться за еврокубки.

Марко Николич после разгрома в Петербурге, прервавшем 11-матчевую победную серию, серьезно перетряхнул состав. Отчасти вынужденно – Гжегож Крыховяк пропускал игру из-за дисквалификации, а Ведран Чорлука – в связи с повреждением. В центре обороны вышел Мурило, а справа позицию Дмитрия Рыбчинского занял Дмитрий Живоглядов. В средней же линии изменились сразу три позиции. Дмитрий Баринов ушел в опорную зону вместо Максима Мухина, а роли крайних полузащитников в центральном ромбе взяли на себя Даниил Куликов и, сюрприз, Владислав Игнатьев. Ну, и в нападении Федора Смолова уступил место Зе Луишу, вышедшему в старте в РПЛ впервые с ноября прошлого года.

Сандро Шварц после поражения в Казани предпринял три изменения, и два из них они читались заранее. В основу вернулись Арсен Захарян и Константин Тюкавин, без которых команда смотрелась очень бледно. А в воротах получившего травму Антона Шунина заменил Игорь Лещук, проведший в нынешнем сезоне РПЛ только один матч. Отметим также, что уже второй матч подряд не вышел в старте Сергей Паршивлюк, чью позицию на правом фланге занял Гильермо Варела (слева появляется выздоровевший Дмитрий Скопинцев).

«ЛОКО» БЕЗ ИГРЫ, «ДИНАМО» БЕЗ МОМЕНТОВ

Сложно представить для «Локо» более важных игроков, чем Крыховяк и Чорлука. Хорват обладает великолепным первым пасом, а поляк связывает оборону и атаку, поэтому их отсутствие обескровило команду Николича. Выход из обороны у хозяев очень много потерял, а для контратакующей команды это ключевой элемент игры. Шварц осознавал эту слабость и пытался ее использовать за счет высокого и активного прессинга.

Судя по первым минутам идея Николича заключалась в том, что Баринов из глубины будет разыгрывать мяч через фланги, а на Игнатьева ляжет задача продвижения мяча, однако игра у Владислава не пошла (пять точных передач из девяти), а к 17-й минуте из-за травмы был вынужден покинуть поле. Сменивший его Станислав Магкеев игрок еще более оборонительного плана, так что верхняя тройка Зе Луиш – Франсуа Камано – Рефат Жемалетдинов оказалась отрезана от остальной команды.

В итоге первый удар хозяева нанесли только на 33-й минуте (Баринов из-за пределов штрафной пробил в Лещука), однако и бело-голубые не могли воспользоваться территориальным преимуществом. У Шварца молодая энергичная команда, но пробивной мощи ей не хватает, а за счет розыгрыша в условиях такой плотности распилить оборону соперника очень сложно. У динамовцев в первом тайме было несколько перспективных подходов, но до реальных голевых моментов дело все-таки не дошло, так что нули на табло к перерыву логичны.

Единственный острый момент – гол Камано перед перерывом после слабой передачи назад Ивана Ордеца, но ошибку он допустил только потому, что гвинеец прихватил защитника за шею. Павел Кукуян фола не заметил, но VAR его поправил.

ПОДАРОК ОРДЕЦА ОСТАЛСЯ БЕСХОЗНЫМ

Беззубость у чужих ворот (всего пять ударов на двоих и только один – в створ) не могла устроить ни Николича, ни Шварца. Серб в перерыве поменял две трети атаки – вместо Камано и Жемалетдинова вышли Антон Миранчук и Смолов, а немец вместо миниатюрного Тюкавина выпустил на острие более габаритного Вячеслава Грулева.

Выход плеймейкера немного выровнял игру и сотворил какую-то жизнь в атаке «Локо», однако командам по-прежнему не хватало впереди конкретики. В немалой степени из-за недостатка активности на флангах. Красно-зеленые редко продвигали мяч через края, а гости постоянно сваливались налево, где Даниилу Лесовому помогал подключениями Скопинцев, в то время как Захарян грустил справа в одиночестве.

Тягомотина так и продолжалась бы, до финального свистка, но минут за 20 до конца Ордец решил взбодрить игру и, получив вторую желтую карточку, оставил партнеров в меньшинстве. Хозяева во втором тайме и без того больше владели мячом, а уж при численном преимуществе не имели права сбавлять обороты. Как ни странно, в итоге они все-таки были ближе к победе. Еще до удаления Ордеца Мурило попал в штангу, а сразу после – удар Зе Луиша в упор вытащил Лещук.

Благодаря набранному очку железнодорожники сравнялись со «Спартаком», превзойдя по личным встречам, но у красно-белых в понедельник еще игра с «Химками». Динамовцы же официально расстались с надеждой войти в первую пятерку и сыграл в еврокубках. Произошло это благодаря великолепному камбэку «Рубина» в Туле (4:2). К перерыву команда Слуцкого уступала 0:2, но уже к 66-й минуте склонила чашу весов в свою пользу.

РПЛ. 29-й тур

«Локомотив» - «Динамо» - 0:0

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Мурило, Пабло, Рыбус, Баринов, В. Игнатьев (Магкеев, 17), Куликов, Жемалетдинов (Миранчук, 46), Камано (Смолов, 46), Зе Луиш (Лисакович, 81).

«Динамо»: Лещук, Варела, Ордец, Евгеньев, Скопинцев, Моро, Фомин (Нойштедтер, 76), Шиманьски, Захарян, Лесовой (Нжи, 85), Тюкавин (Грулев, 46).

Предупреждения: Тюкавин, 15. Захарян, 18. Жемалетдинов, 27. Ордец, 31. Живоглядов, 82.

Удаление: Ордец, 73 (2 жк).

Судья: Кукян (Сочи).

источник: «Советский спорт»
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