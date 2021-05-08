Марко Николич: «Локомотив» был ближе к победе, чем «Динамо»

– Игра сегодня проходила в непростых условиях. Поделитесь впечатлениями от матча.
– Я считаю, что был отличный матч. Играли две хорошие команды, которые показали динамичный футбол. В него и под дождем играют. Я доволен, что мы не пропустили от такой команды, как «Динамо». Серьезные моменты у наших ворот были, но и мы их создавали: гол отменили, еще были моменты во втором тайме. Мы не довольны завершением атак, потому что одной хорошей игры недостаточно. Мы просто не забили. Не надо забывать, что у нас не играли Чорлука, Мухин, который получил удар в Санкт–Петербурге, Крыховяка не было. Нужно было время, чтобы команда поймала ритм. Все равно была интересная игра. Жалко, что три очка не взяли. Но мы на второй позиции в таблице. У нас еще один матч, а у «Спартака», с которым конкурируем, два. И финал Кубка нам предстоит.
– Игнатьев будет в заявке на матч кубка России с «Крыльями Советов»?
– Пока непонятно. Не могу сказать. Игра только закончилась, будем смотреть.
– Двойная замена в перерыве с чем связана? Что хотели, выпуская Миранчука и Смолова?
– Мы сегодня поменяли шесть нападающих. Три начали и три закончили матч. Это нормальная ротация. Миранчук не в самой хорошей форме, мы ожидаем другого. Было много моментов, особенно во втором тайме, три или четыре офсайда. Нам нужна концентрация в завершении атак. Была перекладина, штанга. В последние 20-25 минут матча мы принимали неправильные решения: спешили с передачами и не смогли забить. Такая ротация может быть и в будущем.
– Какие ожидания от кубкового финала? Что скажете о «Крыльях Советов»?
– Не буду сейчас говорить о финале. У нас только закончилась принципиальная игра с «Динамо», с серьезным соперником. А от финала надо получать удовольствие и добиваться результата, потому что это возможность взять трофей. Мы будем готовить команду, чтобы играть на результат.
– Когда готовили команду к игре, обращали внимание на то, что в первом круге «Динамо» выиграло 5:1?
– Нет, это было уже давно. У нас была другая команда и другая ситуация. Динамовцы играют в серьезный футбол. Есть интересные и качественные молодые игроки. Во втором тайме были моменты, жалко, что мы не реализовали ни один из них. Мы были ближе к победе, чем соперник. Как минимум могли забить один мяч.