Марко Николич: «Локомотив» был ближе к победе, чем «Динамо»

– Игра сегодня проходила в непростых условиях. Поделитесь впечатлениями от матча.

– Я считаю, что был отличный матч. Играли две хорошие команды, которые показали динамичный футбол. В него и под дождем играют. Я доволен, что мы не пропустили от такой команды, как «Динамо». Серьезные моменты у наших ворот были, но и мы их создавали: гол отменили, еще были моменты во втором тайме. Мы не довольны завершением атак, потому что одной хорошей игры недостаточно. Мы просто не забили. Не надо забывать, что у нас не играли Чорлука, Мухин, который получил удар в Санкт–Петербурге, Крыховяка не было. Нужно было время, чтобы команда поймала ритм. Все равно была интересная игра. Жалко, что три очка не взяли. Но мы на второй позиции в таблице. У нас еще один матч, а у «Спартака», с которым конкурируем, два. И финал Кубка нам предстоит.

– Игнатьев будет в заявке на матч кубка России с «Крыльями Советов»?

– Пока непонятно. Не могу сказать. Игра только закончилась, будем смотреть.

– Двойная замена в перерыве с чем связана? Что хотели, выпуская Миранчука и Смолова?