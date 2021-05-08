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«Барса» не смогла переиграть «Атлетико». И все теперь в руках «Реала»
08 мая 19:45
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: Twitter La Liga

«Барса» не смогла переиграть «Атлетико». И все теперь в руках «Реала»

«Барселона» свела вничью (0:0) домашний матч с «Атлетико» и резко ухудшила свои шансы на чемпионство.

«БАРСЕЛОНУ» УСТРАИВАЛА ТОЛЬКО ПОБЕДА

За четыре тура до окончания чемпионата Испании «Атлетико» на два очка опережал тандем преследователей. «Реал», занимавший вторую строчку таблицы, обходил «Барселону» только по дополнительным показателям. Потому матч, хоть и с небольшой натяжкой, можно было назвать золотым. Победа команда Диего Симеоне над каталонцами выбрасывала Месси и компанию из чемпионской гонки.

«Барса» сама виновата, что упустила соперника, которого с таким трудом догоняла. В 33-м туре сине-гранатовые сенсационно дома проиграли скромной «Гранаде» (1:2), ведя в счете после первого тайма. Такое безалаберное отношение к результату поставило клуб в безвыходное положение. Ничья была не выгодна «Барселоне», оставляла бы два очка отрыва со стороны «Атлетико» и играла бы в пользу «Реала», который имеет преимущество по личным встречам с земляками. На «Камп Ноу» хозяевам надо было атаковать, как и гостям, которые обожают действовать от обороны.

СИМЕОНЕ В ПРИМЕРЕ НА «КАМП НОУ» С «АТЛЕТИКО» НЕ ПОБЕЖДАЛ

Другое дело, что в последних выездных матчах «матрасники» выступают крайне неудачно. В прошлом туре была одержана победа над одним из аутсайдеров «Эльче», который «Атлетико» не ровня, а до этого команда Симеоне не могла выиграть четыре раза. Что до выездов на «Камп Ноу», то эту статистику клубу из Мадрида лучше не вспоминать. В чемпионате «Барселона» не позволяла победить сопернику на своем поле 14 игр подряд. Последний раз «Атлетико» праздновал здесь успех в 2006 году, когда за них играл Фернандо Торрес, а за хозяев - Иньеста, Пуйоль, Деку. Симеоне в тот год работал тренером в Аргентине.

С особым интересом ждали приезда в Барселону Луиса Суареса. Летом Рональд Куман сразу после своего прихода поспешил избавиться от уругвайца, которому зимой стукнуло 34. Но именно Суарес внес огромный вклад в лидерство «Атлетико», забив в сезоне 19 голов. В первом матче соперников в Мадриде Луис не смог сыграть из-за коронавируса. Единственный мяч забил Янник Карраско, принесший победу хозяевам.

КУМАН НА «ПРОВОДЕ»

Кумана на скамейке не было. Голландец пропускал вторую встречу из-за дисквалификации после удаления в игре с «Гранадой». Камера раза четыре выхватывала его на трибуне в первом тайме, когда он разговаривал по телефону, очевидно, давая указания помощникам. Им было что сказать. Гости первые 49 минут (с учетом остановок) провели лучше. В концовке их преимущество стало ощутимым. Единственный момент у сине-гранатовых создал Лионель Месси. Аргентинец накрутил человека четыре на своем пути, сместился в центр и с линии штрафной пробил в правый от себя угол. Ян Облак в отчаянном прыжке кончиками пальцев перевел мяч на угловой.

Больше в первой половине встречи вспомнить об атаке «Барсы» нечего. Несмотря на солидное превосходство во владении мячом (65% на 35%), до остроты дело не доходило. В то время как «Атлетико» буквально вонзался в защитные порядки хозяев. Особенно хорош был Карраско. В одном из эпизодов он завозил с левого края штрафной оборону каталонцев, но пробил в ногу Жерара Пике из выгодной позиции. Прекрасный момент был у Анхеля Корреа после прострела слева, но Лангле ногой заблокировал удар, отведя угрозу.

Пару раз спас «Барселону» Марк-Андре тер Штеген. В том числе снял мяч рукой с головы Суареса. Приятель Месси попытался изобразить сильную боль, повалявшись немного на газоне, но арбитр на трюки уругвайца не купился.

Кому действительно было не до симуляций, так дернувшему мышцу хавбеку «Атлетико» Лемару. Уже на 13-й минуте его заменил Сауль. Потеря «Барсы» была еще весомее. Бускетс в борьбе за верховой мяч столкнулся головой с Савичем. Минуты полторы испанцу оказывали помощь, остановили кровотечение из носа. Опорник хозяев снова вышел на поле, но вскоре приземлился в центре на газон, почувствовав себя плохо. Бускетса сменил Мориба, когда шла 32-я минута.

МЕССИ ОБЛАКА НЕ ПЕРЕИГРАЛ

После отдыха игра пошла резвее. Хозяева прибавили в атаке, но оборона гостей справлялась. Как и Облак. Голкипер «Атлетико» снова выиграл дуэль у Месси в середине тайма после удара Лео со штрафного. Еще один перспективный стандарт капитан «Барсы» смазал, пробив рядом со штангой на 90-й минуте.

Активен был Жорди Альба. Пару раз после его навесов каталонцы были близки к успеху. Особенно опасно после его передачи бил вышедший на замену Усман Дембеле, но запустил мяч чуть выше перекладины.

Гости минуты с 60-й перестали рисковать. Нет, они продолжали искать счастье в контригре, но уже без того фанатизма, как было до перерыва. Ничья в отличие от «Барсы» стала для них не самым плохим исходом. «Атлетико» сохранил два очка отрыва от «Барсы», но по потерянным теперь идет вровень с «Реалом». Королевский клуб 9 мая играет дома непростой матч с «Севильей» без двух лидеров обороны – Рамоса, не тренировавшегося перед игрой в общей группе, и Варана. Но все теперь в руках команды Зинедина Зидана. При равенстве очков она имеет перевес над «Атлетико». И если не допустит осечек, отпразднует чемпионство.

Чемпионат Испании. 35-й тур

«Барселона» – «Атлетико» – 0:0

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Мингеса (Араухо, 46), Лангле, Дест (Дембеле, 75), Бускетс (Мориба, 32), де Йонг, Педри (Серджи Роберто, 75), Пике, Гризманн, Месси.

«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Савич, Триппьер, Фелипе, Льоренте, Карраско, Лемар (Сауль, 13; Жоау Феликс, 67), Коке, Корреа (Кондогбиа, 73), Суарес.

Предупреждения: Сауль (35), Фелипе (46), Мориба (58), Коке (65), Пике (82), Альба (82).

источник: «Советский спорт»
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