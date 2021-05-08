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Италия - Серия А 2-й тайм, 72' Интер М 5 Сампдория 1
Испания - Сегунда 2-й тайм, 59' Сарагоса 0 Эспаньол 0 П1 4.50 Х 1.81 П2 3.50
Испания - Сегунда 2-й тайм, 62' Понферрадина 0 Альбасете 1 П1 7.00 Х 3.80 П2 1.55
Греция - Суперлига перерыв Волос 2 Ларисса 0 П1 1.09 Х 9.60 П2 19.0
Греция - Суперлига перерыв Ламия 0 ОФИ 1 П1 12.0 Х 5.00 П2 1.27
Англия - Премьер-лига перерыв Манчестер Сити 1 Челси 0 П1 1.30 Х 5.20 П2 10.0
Греция - Суперлига перерыв Панетоликос 0 Атромитос 2 П1 16.0 Х 7.80 П2 1.13
Россия - Премьер-Лига перерыв ЦСКА 1 Краснодар 1 П1 2.33 Х 2.60 П2 4.10
Испания - Примера перерыв Кадис 2 Уэска 1 П1 1.73 Х 3.50 П2 6.00
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 34' Мафра 2 Академика 0 П1 1.13 Х 8.00 П2 15.0
Аргентина - Примера 21:30 Химнасия и Эсг 0 Велес Сарсфилд 0 П1 2.40 Х 3.10 П2 3.00
Аргентина - Примера 21:30 Атлетико Тукум 0 Дефенса и Хуст 0
Испания - Сегунда 21:30 Алькоркон 0 Лас-Пальмас 0 П1 2.40 Х 2.85 П2 3.60
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Португалия - Сегунда 22:15 Эшторил 0 Шавиш 0
Англия - Премьер-лига 22:15 Ливерпуль 0 Саутгемптон 0 П1 1.30 Х 6.10 П2 9.70
Сандро Шварц: Расстроены результатом, у «Динамо» была возможность попасть в еврокубки
08 мая 19:44
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: РПЛ

Сандро Шварц: Расстроены результатом, у «Динамо» была возможность попасть в еврокубки

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча 29-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:0) поделился впечатлениями от игры.

– Я только что говорил с ребятами в раздевалке, поблагодарил их за самоотверженность, которую они показали. Я доволен тем характером, который они сегодня проявили. Мы играли против серьезного соперника. На прошлой неделе у «Локомотива» было поражение за достаточно продолжительное время. А мы сегодня хорошо сыграли структурно в ту схему, в которую играем. В первом тайме мы создали много моментов, но не удалось забить. У нас получался хороший прессинг и контрпрессинг. Мы успешно сыграли на флангах, где использовали трех игроков, создавали много моментов. Много было подходов, остроты у ворот «Локомотива», но не удалось завершить атаку разящим ударом. Во втором тайме мы получили красную карточку, но тот футбол, который мы показали в меньшинстве, заслуживает только похвалы. Характер и самоотдача, которую показала команда, это очень важно. Результат, которого мы добились, не особо нас устраивает.

– Почему по такой погоде ваши ребята не били дальними ударами?

– Нам нужно было использовать моменты, которые у нас были для дальних ударов. Мы не использовали дальние удары, которых было много с точки зрения подходов и возможностей. Мы успешно сыграли против ромба, который выстраивает в центре поля «Локомотив», и у нас было много моментов, когда мы обыгрывали эту схему.

– Сегодня «Динамо» лишилось шансов на еврокубки. Считаете ли это провалом, с учетом того, что ваша команда удачно начала вторую часть сезона?

– Мы расстроены результатом. Сегодня была возможность попасть в еврокубки. Это не удалось сделать, но команда у нас молодая и она не может показывать постоянно стабильный футбол. Но это потенциал для нашего дальнейшего развития. Есть возможности для этого и ресурсы. Все зависит от нас. Я доволен тем, как мы используем те идеи, которые пропагандируем в матчах, и мне это очень нравится. Мы должны двигаться в этом направлении. Дальше у на ЦСКА, серьезный соперник, и мы хотим закончить сезон на победной ноте.

– Команда показала динамичный футбол, но в последних пяти матчах набрано всего пять очков. Почему так мало?

– Если говорить о последних матчах, которые мы провели с «Рубином» и «Химками», мы создали много моментов и с той, и с другой командой. Нам не хватает, особенно в последних матчах, эффективности в завершающей фазе атаки. Это то, над чем нам нужно работать. Я не могу сказать, что недоволен качеством игры.

– Что скажете по поводу манеры работы главного судьи сегодня? Показалась ли вам она слишком жесткой?

– Я не могу плохо оценить работу судьи. Считаю, что в РПЛ в каждой игре много моментов, когда не позволяется играть жестко, когда нет того накала страстей, который присущ футболу, ведь это контактный вид спорта. Не после каждого фола надо давать желтые карточки. Много матчей в РПЛ заканчиваются в неполном комплекте той или иной команды. В то же время, если говорить об игре «Динамо», нужно улучшать качество и стремиться к лучшему. Я ничего не имею против сегодняшнего главного судьи, но хотел бы, чтобы на следующий сезон были приняты решения, по которым желтые карточки и красные карточки не всегда бы показывались.

источник: «Советский спорт»
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