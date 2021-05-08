Сандро Шварц: Расстроены результатом, у «Динамо» была возможность попасть в еврокубки

– Я только что говорил с ребятами в раздевалке, поблагодарил их за самоотверженность, которую они показали. Я доволен тем характером, который они сегодня проявили. Мы играли против серьезного соперника. На прошлой неделе у «Локомотива» было поражение за достаточно продолжительное время. А мы сегодня хорошо сыграли структурно в ту схему, в которую играем. В первом тайме мы создали много моментов, но не удалось забить. У нас получался хороший прессинг и контрпрессинг. Мы успешно сыграли на флангах, где использовали трех игроков, создавали много моментов. Много было подходов, остроты у ворот «Локомотива», но не удалось завершить атаку разящим ударом. Во втором тайме мы получили красную карточку, но тот футбол, который мы показали в меньшинстве, заслуживает только похвалы. Характер и самоотдача, которую показала команда, это очень важно. Результат, которого мы добились, не особо нас устраивает.

– Почему по такой погоде ваши ребята не били дальними ударами?

– Нам нужно было использовать моменты, которые у нас были для дальних ударов. Мы не использовали дальние удары, которых было много с точки зрения подходов и возможностей. Мы успешно сыграли против ромба, который выстраивает в центре поля «Локомотив», и у нас было много моментов, когда мы обыгрывали эту схему.

– Сегодня «Динамо» лишилось шансов на еврокубки. Считаете ли это провалом, с учетом того, что ваша команда удачно начала вторую часть сезона?

– Мы расстроены результатом. Сегодня была возможность попасть в еврокубки. Это не удалось сделать, но команда у нас молодая и она не может показывать постоянно стабильный футбол. Но это потенциал для нашего дальнейшего развития. Есть возможности для этого и ресурсы. Все зависит от нас. Я доволен тем, как мы используем те идеи, которые пропагандируем в матчах, и мне это очень нравится. Мы должны двигаться в этом направлении. Дальше у на ЦСКА, серьезный соперник, и мы хотим закончить сезон на победной ноте.