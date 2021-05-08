Леонид Слуцкий: Ребята молодцы, что не бросили играть после неудачного первого тайма

– Почему сегодня играл Бегич, а не Уремович?

– Ребята молодцы, что не бросили играть, потому что первый тайм сложился максимально неудачно. В перерыве я говорил, что надо попытаться вернуться в игру, сделать попытку для камбека. Очень рад, что все это получилось.

– Был просто невероятный матч. Как его прокомментируете? – вопрос Слуцкому.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и нападающий казанцев Иван Игнатьев пообщались с журналистами после победного матча с «Арсеналом» в 29-м туре РПЛ.

– Ранняя замена Мусаева с чем связана?

– С тем, что мы проигрывали 2:0, и не было смысла держать трех человек в середине поля, потому что через центральную зону все равно невозможно было провести атаки в такую погоду и на таком поле. Поэтому поменяли схему. Это была тактическая замена.

– Погодные условия и такое состояние поля как-то повлияли на план игры?

– Конечно. Очень сильно.

– Что вам сказал Григалава после окончании матча?

– Ничего. Поздравил с победой.

– Хвича и Хван Ин Бом не попали в заявку. В каком они сейчас состоянии?

– Если они не попали в заявку, значит, пока не готовы попадать в нее.

– Стоит ли ожидать Хвичу в матче с «Ротором»?

– Давайте подождем. Пока я не могу ничего сказать.

– Все ли хорошо с Макаровым, которого вы заменили?

– Пока не знаю. У него стало сводить ноги. По такой погоде и такой игре это естественно.

«У меня сложная конкуренция в команде, но я не сдамся»

– Игра была тяжелая, начали мы очень плохо, проигрывали 0:2, – сказал Игнатьев. – Пришлось менять ход матча и тактику в целом. Начали играть упрощенно и это дало свои плоды. Мы победили и это очень важно для нас. Это борьба за еврокубки. Каждый из нас этого хотел, к этому шел. Нам будет тяжело и в следующем матче с «Ротором», потому что они борются за выживание и выйдут на встречу с нами, как на последний бой.

– Вы чувствуете эмоциональный подъем, все-таки наконец-то начали играть и совершили голевое действие – ассист. Каково на душе?

– Голевое действие, как говориться, не пахнет. Конечно, я рад, потому что у меня сложная конкуренция в команде – Деспотович сейчас в хорошей форме, много забивает. То есть у меня сложная жизненная ситуация, но это не оправдание. Это означает то, что надо еще больше работать, приложить больше усилий. Серьезнее ко всему относиться и тогда все будет хорошо. Я не в коем случае не сдамся.