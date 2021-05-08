ЦСКА с Оличем показали, что Гончаренко увольняли не зря

Виктор Гончаренко, еще полтора месяца назад находившийся на тренерской скамейке ЦСКА, перед игрой тепло поприветствовал армейских фанатов аплодисментами. Главный тренер «Краснодара» приехал в Москву со своей новой командой, которая по сути потеряла турнирную мотивация. Велика ли разница – занять 11-е место или 12-е – для клуба, который в первой половине сезона играл в групповом турнире Лиги чемпионов, а весной – в плей-офф Лиги Европы. «Быки» готовятся к новому сезону, определяя в оставшихся матчах кандидатов на выход из команды. Однако самому Гончаренко предстоял экзамен на профпригодность. Против бывших работодателей простые игры не бывают.

Совсем другой расклад у армейцев. И другие настроения. ЦСКА и его новый наставник-дебютант Ивица Олич находятся под серьезным давлением. Команда проваливает сезон. Но вина хорвата тут только частичная. Не так много времени и матчей провели армейцы под его началом. К тому же в сложной кадровой ситуации. Нынешнее непривычное положение ЦСКА – это плод коллективного «творчества», к которому и Гончаренко свою руку приложил, и клубный менеджмент, и в первую очередь игроки.

Попадание красно-синих в еврокубки стоит под большим вопросом. Конкуренты армейцев – «Сочи» и «Рубин» – свои матчи 29-го тура выиграли, оторвавшись на пять очков. Это означало, что даже ничья досрочно за тур до конца чемпионата оставляла ЦСКА перед выбором: финиширует ли команда шестой или пропустит вперед «Динамо», с которым встречается 16 мая.

ЦСКА снова играл без Николы Влашича. Хорват пропускал встречу из-за травмы. Другой лидер команды Марио Фернандес к счастью для хозяев вернулся в строй. Без него и так не слишком надежная оборона выглядит совсем печально. Впрочем, в матче с «Краснодаром» и с русским бразильцем в составе она была далека от идеала.

Пожар у ворот Игоря Акинфеева начался с первых минут. Гости заперли хозяев в их штрафной, не давая передышки. За пять минут было подано четыре угловых, краснодарцы создали три голевых момента, и лишь чудо уберегло ЦСКА от пропущенного мяча да самоотверженные действия. Удары Вильены и Олссона заблокировали, а срезку Дивеева по своим воротам отразила штанга. Сантиметров на десять ближе к центру – и мяч оказался бы в сетке. Но красно-синих пронесло.