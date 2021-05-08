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ЦСКА с Оличем показали, что Гончаренко увольняли не зря
08 мая 22:20
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: РПЛ

ЦСКА с Оличем показали, что Гончаренко увольняли не зря

В 29-м туре РПЛ армейцы дома победили «Краснодар» – 3:1, прервав серию из четырех матчей без побед с учетом полуфинала Кубка России.

Виктор Гончаренко, еще полтора месяца назад находившийся на тренерской скамейке ЦСКА, перед игрой тепло поприветствовал армейских фанатов аплодисментами. Главный тренер «Краснодара» приехал в Москву со своей новой командой, которая по сути потеряла турнирную мотивация. Велика ли разница – занять 11-е место или 12-е – для клуба, который в первой половине сезона играл в групповом турнире Лиги чемпионов, а весной – в плей-офф Лиги Европы. «Быки» готовятся к новому сезону, определяя в оставшихся матчах кандидатов на выход из команды. Однако самому Гончаренко предстоял экзамен на профпригодность. Против бывших работодателей простые игры не бывают.

Совсем другой расклад у армейцев. И другие настроения. ЦСКА и его новый наставник-дебютант Ивица Олич находятся под серьезным давлением. Команда проваливает сезон. Но вина хорвата тут только частичная. Не так много времени и матчей провели армейцы под его началом. К тому же в сложной кадровой ситуации. Нынешнее непривычное положение ЦСКА – это плод коллективного «творчества», к которому и Гончаренко свою руку приложил, и клубный менеджмент, и в первую очередь игроки.

Попадание красно-синих в еврокубки стоит под большим вопросом. Конкуренты армейцев – «Сочи» и «Рубин» – свои матчи 29-го тура выиграли, оторвавшись на пять очков. Это означало, что даже ничья досрочно за тур до конца чемпионата оставляла ЦСКА перед выбором: финиширует ли команда шестой или пропустит вперед «Динамо», с которым встречается 16 мая.

ЦСКА снова играл без Николы Влашича. Хорват пропускал встречу из-за травмы. Другой лидер команды Марио Фернандес к счастью для хозяев вернулся в строй. Без него и так не слишком надежная оборона выглядит совсем печально. Впрочем, в матче с «Краснодаром» и с русским бразильцем в составе она была далека от идеала.

Пожар у ворот Игоря Акинфеева начался с первых минут. Гости заперли хозяев в их штрафной, не давая передышки. За пять минут было подано четыре угловых, краснодарцы создали три голевых момента, и лишь чудо уберегло ЦСКА от пропущенного мяча да самоотверженные действия. Удары Вильены и Олссона заблокировали, а срезку Дивеева по своим воротам отразила штанга. Сантиметров на десять ближе к центру – и мяч оказался бы в сетке. Но красно-синих пронесло.

Постепенно игру они выровняли, сами начали потихоньку нагружать оборону «Краснодара». По нехорошей традиции ЦСКА имел большие проблемы в завершении атак. А самым активным у красно-синих был Чидере Эджуке. Он и забил первый армейский гол с центра штрафной после хорошей скидки Облякова на 32-й минуте. Но к тому времени армейцы уже уступали в счете. Немногим ранее Тикнизян ошибся на фланге, подарив мяч Олссону. Далее последовала быстрая перепасовка Берг – Ионов – Классон с выводом последнего к воротам. Швед в упор расстрелял голкипера хозяев.

После перерыва ЦСКА предстал другим – злым и агрессивным. Армейцы провели лучший тайм при Оличе, забив дважды. Давление стартовых минут дало о себе знать. Газинский ошибся на своей половине поля при обработке мокрого от проливного дождя мяча, его подхватил Эджуке, бросив вперед Рондона. Соломона оттеснили к лицевой линии голкипер гостей Сафонов вместе с защитником, но венесуэлец нашел вариант сделать прострел вдоль вратарской. Там уже поджидал Чалов, переправивший мяч в пустые ворота.

Следом мог забивать Эджуке, но спас «Краснодар» вратарь. Сафонов отразил и удар нигерийца, и добивание Тикнизяна. Не справился он на 69-й минуте, когда Марио забивал метров с пяти. Рондон после розыгрыша углового выиграл верховой мяч, отпасовал на Васина, который к всеобщему удивлению оказался автором замечательной голевой передачи.

Фернандес на радостях помчался обниматься к Оличу. И это был очень показательный момент. Команда, судя по всему, нового тренера приняла. А тот наконец смог выдохнуть. Четыре предыдущих безвыигрышных поединка (при трех поражениях) породили сомнения в том, что хорват надолго задержится на своем посту. Игра с «Краснодаром» ситуацию безусловно меняет.

Гончаренко своему сменщику проиграл, выиграл в пяти матчах с новым клубом лишь раз, а значит, не убедил в том, что с его отставкой поспешили. «Быки» очередной раз в сезоне завалили второй тайм, в которых пропустили большую часть своих голов в 2021-м. Возможно, что отсутствие турнирных перспектив у гостей на результат как-то повлияло. Но не скажешь, что не бились краснодарцы, особенно по первой половине встречи.

ЦСКА еще может побороться за четвертое или пятое места. «Рубину» играть в последнем туре дома с «Ротором», которому надо спасаться от вылета и побеждать. «Сочи» едет в гости к «Химкам», и что ждать от подмосковной команды – трудно сказать. Она в турнирном плане своих глобальных целей достигла, завершая сезон в середине таблицы.

Но так ли нужна нынешнему ЦСКА Лига конференций, в которую при победе «Локомотива» в Кубке страны можно попасть даже с пятой строчки в таблице? Сомневаюсь, что не переживут армейцы без участия в таком турнире. Им куда важнее закрепить тот футбол, который красно-синие показали во втором тайме с «Краснодаром». Это единственное светлое пятно у клуба за последние черные недели.

Чемпионат России. 29-й тур

ЦСКА – «Краснодар» 3:1 (1:1)

Голы: Классон, 26 – 0:1. Эджуке, 32 – 1:1. Чалов, 56 – 2:1. Фернандес, 69 – 3:1.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Васин, Тикнизян, Дзагоев (Бохинен, 66), Марадишвили, Кучаев (Рондон, 53), Обляков, Эджуке (Сигурдссон, 86), Чалов (Ахметов, 86).

«Краснодар»: Сафонов, Панталеао, Мартынович, Смольников (Стоцкий, 46), Вильена, Газинский (Марков, 65), Классон, Олссон, Ионов (Чернов, 71), Вандерсон, Берг (Сулейманов, 86).

Предупреждения: Газинский (42), Дивеев (50), Классон (58), Панталеао (75), Вильена (77).

источник: «Советский спорт»
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