«Локомотив» должен был выигрывать, но забыл забить». Чемпион России – о ключевых матчах дня в РПЛ

– Начнем с центральной игры – «Локомотив» – «Динамо».
– Это был самый главный матч для болельщиков «Спартака». В этом туре все конкуренты «Спартака» выиграли, кроме главного конкурента – «Локомотива». Болельщикам «Спартака» повезло – «Локо» должен был выигрывать: две штанги, и выглядел «Локомотив» по солидней, просто забыл забить. Фарт им начал возвращать долги. То, что раньше залетало, сейчас не залетело. У Мурило и Зе Луиша были стопроцентные моменты. Раньше из таких двух моментов «Локо» забил бы три гола.
Хотя «Динамо» в целом неплохо играло, но все же минимальная победа «Локомотива» выглядела логичной.
– Гончаренко вернулся в родную гавань на один матч. Что скажете про игру?
– Первый тайм был равным, во втором ЦСКА смял соперника. Мне кажется, за счет более высокого настроя игроков.
Для Гончаренко это был принципиальный матч, но для его футболистов – нет. А вот для всего ЦСКА матч был принципиальным. Это сказалось.
Обоих тренеров и обе команды нужно будет серьезно оценивать уже в следующем сезоне, а не в этом.
Чтобы ЦСКА попасть в еврокубки, нужно, чтоб кто-то из конкурентов потерял очки в последнем туре, но в это с трудом верится.
– У этого матча был еще один подтекст – Алексей Березуцкий обыграл брата Василия.
– Да, но там было много подтекстов. Это был матч подтекстов, но в плане турнирной интриги мало, что решал. «Сочи» и «Рубин» выиграли. Поэтому ЦСКА больше борется за свой престиж.
И, честно говоря, не уверен, что ЦСКА нужна Лига конференций, а шансы на Лигу Европы совсем призрачные.
И вообще, не уверен, насколько эта Лига конференций нужна нашим клубам. Но первые три места важно занимать, если «Локомотив» завоюет Кубок России, а это большая вероятность, тогда третье место дает право на выступление в Лиге Европы.