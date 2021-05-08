«Локомотив» должен был выигрывать, но забыл забить». Чемпион России – о ключевых матчах дня в РПЛ

– Начнем с центральной игры – «Локомотив» – «Динамо».

– Это был самый главный матч для болельщиков «Спартака». В этом туре все конкуренты «Спартака» выиграли, кроме главного конкурента – «Локомотива». Болельщикам «Спартака» повезло – «Локо» должен был выигрывать: две штанги, и выглядел «Локомотив» по солидней, просто забыл забить. Фарт им начал возвращать долги. То, что раньше залетало, сейчас не залетело. У Мурило и Зе Луиша были стопроцентные моменты. Раньше из таких двух моментов «Локо» забил бы три гола.

Хотя «Динамо» в целом неплохо играло, но все же минимальная победа «Локомотива» выглядела логичной.

– Гончаренко вернулся в родную гавань на один матч. Что скажете про игру?

– Первый тайм был равным, во втором ЦСКА смял соперника. Мне кажется, за счет более высокого настроя игроков.