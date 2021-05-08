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Виктор Гончаренко: Одно дело все знать о ЦСКА, другое – применить знания на практике
08 мая 22:46
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: РПЛ

Виктор Гончаренко: Одно дело все знать о ЦСКА, другое – применить знания на практике

Белорусский специалист тренировал армейцев с 2016 по 2021 год.

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко ответил на вопросы журналистов после поражения от ЦСКА (1:3) в 29-м туре РПЛ.

– В первом тайме мы смотрелись неплохо и по делу начали выигрывать. Затем очень сильно снизили уровень игры, и начали терять мяч в простых ситуациях, действовать по одному. С выходом Рондона наша ситуация еще больше усугубилась, потому что мы начали очень просто терять мяч в центре поля. У соперника оказалось два нападающих, которые вываливались на нашу защиту, а мы очень просто теряли мяч.

– Что для вас значит возвращение на «ВЭБ Арену»? С какими эмоциями приезжали?

– Что касается эмоций, понятно, что было много ярких игр, приятных воспоминаний и мне всегда будет приятно сюда вернуться. Тут все знакомо. Но жизнь продолжается. Она очень сильно ускорилась, и все в ней быстро меняется. Надо принимать те реалии, которые есть. У меня сейчас «Краснодар» и это очень хорошая команда. Нам нужны обновления, чтобы выйти на тот уровень, который присущ «Краснодару».

– Когда готовились к матчу, понимали, что это еще ваш ЦСКА или Олич уже что-то изменил?

– Давайте не будем говорить наш, ваш. У меня есть «Краснодар» и мы приехали сюда, чтобы одержать победу. Понятно, что мне очень хорошо известны все возможности игроков ЦСКА, так же как они известны Василию Березуцкому и Ермаковичу. Но одно дело, что ты знаешь, и второе – как ты донесешь информацию до футболистов, и как применишь ее в игре. Важно понимать, что тот поток информации, те события, которые происходят, заставляют все время смотреть вперед.

– В вашем тренерском штабе есть бывшие коллеги из ЦСКА. Может быть, в составе «Краснодара» вы хотели бы видеть кого-то из ваших бывших футболистов?

– Этот вопрос вообще не в тему.

– В перерыве вы сняли Смольникова, а после игры долго разговаривали со Стоцким. На этом фланге были какие-то проблемы, и что именно шло не так?

– И Смольников, и Стоцкий достаточно пассивно действовали в отборе, давали очень много пространства на фланге и оттуда, в основном, приходила опасность. Особенно это касается первого тайма.

источник: «Советский спорт»
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