Виктор Гончаренко: Одно дело все знать о ЦСКА, другое – применить знания на практике

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко ответил на вопросы журналистов после поражения от ЦСКА (1:3) в 29-м туре РПЛ.

– В первом тайме мы смотрелись неплохо и по делу начали выигрывать. Затем очень сильно снизили уровень игры, и начали терять мяч в простых ситуациях, действовать по одному. С выходом Рондона наша ситуация еще больше усугубилась, потому что мы начали очень просто терять мяч в центре поля. У соперника оказалось два нападающих, которые вываливались на нашу защиту, а мы очень просто теряли мяч.

– Что для вас значит возвращение на «ВЭБ Арену»? С какими эмоциями приезжали?

– Что касается эмоций, понятно, что было много ярких игр, приятных воспоминаний и мне всегда будет приятно сюда вернуться. Тут все знакомо. Но жизнь продолжается. Она очень сильно ускорилась, и все в ней быстро меняется. Надо принимать те реалии, которые есть. У меня сейчас «Краснодар» и это очень хорошая команда. Нам нужны обновления, чтобы выйти на тот уровень, который присущ «Краснодару».

– Когда готовились к матчу, понимали, что это еще ваш ЦСКА или Олич уже что-то изменил?