Ивица Олич: Если Влашич уйдет, будем покупать кого-то другого

– Как именно вы перестроили игру ЦСКА в отсутствие Влашича? Показалось, что без него команда смотрится более внятно, чем с ним. Что вы поменяли?

– Я с первого дня говорил, что это футболист, который умеет и должен делать разницу на поле. Когда он набирает скорость и идет за спину, это самый сильный и лучший футболист. Когда мяч у него в ногах, он не так силен. Иногда можно десять раз бежать за спину, и если мяч хотя бы один раз придет, ты сделаешь разницу. На тренировках с первого дня мы работали и над подачей, и над забеганием за спину, и над скоростью, и над ударами. Но это долгий процесс. На это надо время. Но качество у него есть. Видно, что в последнее время он улучшил свою форму.

– Эджуке вышел на хороший уровень. Сегодня он забил и много опасности от него исходило. Известно, что вы много беседовали с ним индивидуально, искали ему позицию. Можно ли сказать, что это тот Эджуке, которого привыкли видеть болельщики, и в чем ему еще нужно прибавить?

– Начали мы не так, как договаривались. Очень много было уважения «Краснодару». Но когда пропустили, начали играть в футбол. Хорошо, что до перерыва сравняли счет. Во втором тайме сыграли очень сильно. Кроме первого гола, очень довольны игрой.

– Большая разница между сегодняшней игрой и теми матчами, которые были раньше в плане скамейки. Мы до этого играли с одиннадцатью футболистами, и всего с двумя нападающими на скамейке. Это очень сложно на таком уровне. Но сегодня у нас был больший выбор игроков. Поэтому даже те, кто вышел на замену, сделали разницу. Если один футболист не играет, разницы практически не видно. Влашич очень важный игрок нашей команды. И если он есть – это здорово, это еще плюс один качественный футболист для нас.

– В межсезонье к Влашичу наверняка будет большой интерес со стороны европейских клубов. Вы заинтересованы в его сохранении или как соотечественник хотели бы ему пожелать поиграть где-то еще?

– У нас есть еще одна игра. Посмотрим. Он пока еще не тренировался с командой. Если Влашич сможет провести последний матч, мы его выпустим. А если нет – у него еще есть чемпионат Европы, в котором Никола должен участвовать. После этого мы посмотрим, что будет на трансферном рынке. Если он останется, то будем работать вместе. Он будет все делать для своей команды и выполнять свою работу на сто процентов. Это очень важный игрок, который делает разницу. Но если он уйдет – будем покупать кого–то другого. А пока он здесь.

– В отсутствие Влашича сегодня в центре поля игру вел Дзагоев, и у него хорошо это получалось. Как вы оцените игру Алана? Насколько он важен для нынешнего ЦСКА и рассчитываете ли на него в следующем сезоне?

– Из матча в матч было видно, когда он вернулся после травмы, что Дзагоев улучшал свою форму. Я даже по тренировкам видел, что он стал сильнее. Было заметно, что он чувствует себя все лучше и лучше. На этой неделе он проболел два–три дня. У него была температура. Но он сделал свою работу. Я им доволен. Считаю, что Алан в команде один из важных игроков, и может усилить ЦСКА. Для него самое главное – это здоровье. У нас остался последний матч в чемпионате, и после него будем решать вопрос о дальнейшем сотрудничестве.

– Как вы изменили Чалова, который вторую игру забивает, и что можете сказать о нападающем Заболотном, который приходит в ЦСКА? Нужно ли еще усиление атаки?

– Каждый футболист с хорошими качествами, это конкурент для другого игрока. Не только Чалов, но и Рондон, когда вышел на замену, играл так, как надо. Провел отличный матч. Да, Эджуке делал разницу, но выиграла команда. Если в команде есть два–три хороших нападающих, для каждого тренера это здорово. Не забывайте, что пару недель назад я был с одиннадцатью игроками в обойме. Для нас очень важно иметь длинную скамейку. Пусть будут три нападающих. Почему нет?